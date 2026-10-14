RAR vine direct la tine. Anunț de la instituție pentru proprietarii de vehicule: Colegii noștri au desfășurat o acțiune în teren pentru efectuarea ITP

Registrul Auto Român (RAR) continuă campania „Venim noi la voi!”, prin care echipele instituției se deplasează în teren pentru a-i sprijini pe fermierii și deținătorii de utilaje agricole care au nevoie de documente pentru înregistrarea vehiculelor. Potrivit RAR, implicarea autorităților locale contribuie la desfășurarea în condiții bune a acestor acțiuni.

În cadrul campaniei, RAR Vrancea a desfășurat o acțiune în teren pentru eliberarea cărților de identitate ale vehiculelor (CIV) și efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) pentru această categorie de vehicule.

Instituția le reamintește proprietarilor că pot solicita deplasarea echipelor RAR dacă dețin utilaje agricole sau tractoare cu care circulă pe drumurile publice și au nevoie de documente pentru a le putea înregistra la autoritatea locală.

„Campania “Venim noi la voi!” se desfășoară în condiții bune atunci când se implică și autoritățile locale pentru sprijinirea fermierilor și deținătorilor de utilaje agricole. Colegii noștri de la RAR Vrancea au desfășurat o acțiune în teren pentru eliberare CIV și efectuarea ITP la această categorie de vehicule”, a transmis RAR pe Facebook.

Persoanele care au nevoie de aceste servicii pot solicita deplasarea echipelor RAR în localitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un alt punct accesibil. Registrul Auto Român a stabilit o procedură prin care specialiștii instituției se deplasează în teren pentru a efectua verificările necesare.

Recomandarea lansată de RAR pe Facebook este ca fermierii să solicite sprijinul autorităților locale sau să desemneze un reprezentant care să înainteze solicitarea și să se ocupe de detaliile organizatorice.

Locul ales pentru desfășurarea verificărilor trebuie să îndeplinească anumite condiții. Acesta nu trebuie să afecteze circulația pe drumurile publice și trebuie să dispună de o suprafață betonată, necesară pentru efectuarea testelor.

„Reamintim faptul că, dacă dețineți utilaje agricole sau tractoare cu care circulați pe drumurile publice și aveți nevoie de documente pentru a le putea înregistra la autoritatea locală, puteți solicita deplasarea echipelor RAR în localitatea în care vă desfășurați activitatea sau într-un punct accesibil. RAR a stabilit o procedură prin care specialiștii noștri se deplasează în teren, iar recomandarea noastră este să solicitați sprijinul autorităților locale sau să desemnați un reprezentant care să formuleze solicitarea și să se ocupe de detaliile organizatorice. Este important ca locul unde se desfășoară verificarea să nu afecteze circulația pe drumurile publice și să dispună de o suprafață betonată pentru efectuarea testelor. Inginerii noștri se deplasează dacă este asigurat un număr minim de 5 utilaje”, informează instituția.

De asemenea, inginerii RAR se deplasează în teren dacă este asigurat un număr minim de cinci utilaje agricole care necesită verificări.

Prin urmare, fermierii pot solicita venirea echipajelor RAR direct în locul în care își desfășoară activitatea cu utilajele agricole. În funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe, instituția va organiza deplasarea autolaboratoarelor în punctul stabilit de comun acord cu solicitanții.

Registrul Auto Român precizează că această campanie a fost lansată în anul 2021, inițial sub forma unui proiect-pilot. Acesta a fost destinat fermierilor care aveau nevoie de eliberarea cărții de identitate a vehiculului (CIV) sau de efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP).

„Prin urmare, puteți solicita deplasarea echipajelor RAR în locul în care vă desfășurați activitatea cu utilajele agricole, iar noi, în funcție de disponibilitatea fiecărei reprezentanțe, ne vom organiza pentru a trimite autolaboratoarele în punctul agreat de comun acord. Campania „Venim noi la voi!” a fost lansată în anul 2021, inițial ca un proiect pilot destinat fermierilor care aveau nevoie de eliberarea CIV sau de efectuarea ITP”, a conchis RAR.

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