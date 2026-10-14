Geamurile mașinii se aburesc foarte ușor, deși ventilația funcționează? Cauzele pe care mulți șoferi le trec cu vederea

Aburirea geamurilor este provocată de condens. Fenomenul apare atunci când aerul umed din habitaclu intră în contact cu o suprafață suficient de rece, precum parbrizul sau geamurile laterale.

Aerul conține vapori de apă, iar cantitatea pe care o poate reține depinde de temperatură. Atunci când aerul umed se răcește în apropierea unui geam, poate ajunge la temperatura la care vaporii încep să se transforme în picături foarte fine de apă.

Această temperatură este cunoscută drept punct de rouă.

Picăturile depuse pe suprafața interioară a geamului reduc vizibilitatea și formează pelicula de condens pe care șoferii o numesc, în mod obișnuit, aburire.

Fenomenul este întâlnit mai ales în sezonul rece, când există o diferență mare între temperatura din interiorul automobilului și cea exterioară. Totuși, geamurile se pot aburi și în zilele ploioase sau în perioadele cu umiditate ridicată.

Umiditatea din habitaclu crește inclusiv din cauza respirației ocupanților. Hainele și încălțămintea ude, umbrelele sau covorașele care rețin apă pot contribui la acumularea vaporilor.

Cercetările tehnice publicate de SAE International, organizație internațională a inginerilor din industria auto, au analizat legătura dintre temperatura suprafețelor vitrate, umiditatea aerului și apariția condensului.

Un aspect important este că două automobile aflate în condiții asemănătoare nu se vor comporta neapărat identic. Temperatura parbrizului și modul în care aerul circulă prin interior pot influența viteza cu care geamurile se aburesc.

Există situații în care geamurile unui automobil se aburesc foarte ușor încă de când acesta este nou. Fenomenul poate apărea chiar dacă filtrul de habitaclu este curat, ventilația funcționează și nu există semne evidente de infiltrații.

Una dintre explicațiile posibile este modul în care a fost proiectat sistemul de distribuție a aerului.

Ventilatorul nu trebuie doar să introducă aer în habitaclu. Aerul trebuie să ajungă în zonele potrivite, să circule eficient și să permită evacuarea umidității acumulate.

Poziția gurilor de ventilație, traseul conductelor și circulația aerului prin interior pot influența apariția condensului.

Un studiu tehnic publicat de SAE International în 2016 a analizat distribuția umidității în habitaclul automobilelor și influența circulației aerului asupra aburirii.

Temperatura geamurilor reprezintă un alt factor important. Dacă suprafața interioară a parbrizului este suficient de rece, condensul poate apărea chiar și atunci când nivelul de umiditate din interior nu este neobișnuit de ridicat.

Contează și modul în care funcționează climatizarea.

Unele automobile sunt echipate cu sisteme automate care monitorizează umiditatea și pot modifica funcționarea aerului condiționat, admisia aerului exterior sau direcția ventilației pentru a preveni aburirea.

Alte sisteme necesită intervenția șoferului pentru activarea dezumidificării.

Prin urmare, faptul că un automobil se aburește mai repede decât altul nu demonstrează automat existența unei defecțiuni. Totuși, dacă fenomenul este excesiv sau se agravează, merită verificată funcționarea sistemului de ventilație.

Una dintre cele mai frecvente situații este aceea în care geamurile se aburesc rapid cu aerul condiționat oprit, dar redevin transparente la scurt timp după activarea acestuia.

Explicația este legată de capacitatea sistemului de aer condiționat de a elimina umezeala din aer.

Aerul condiționat nu are doar rolul de a răci habitaclul. Atunci când sistemul funcționează în condiții care permit dezumidificarea, aerul trece printr-un evaporator rece, unde o parte dintre vaporii de apă condensează.

Apa rezultată este colectată și evacuată în exterior printr-un sistem de drenaj.

Aerul introdus ulterior în habitaclu poate avea astfel un conținut mai redus de umiditate. Când acesta ajunge la parbriz, favorizează evaporarea condensului depus pe geam.

Specialiștii recomandă folosirea aerului condiționat pentru dezaburire inclusiv în sezonul rece, tocmai datorită capacității sale de a reduce umiditatea. Chiar în documentația tehnică Ford se explică rolul evaporatorului în eliminarea umezelii din aerul care trece prin sistemul de climatizare.

Faptul că parbrizul se dezaburește foarte repede după pornirea aerului condiționat indică faptul că sistemul reușește să reducă eficient condensul în acele condiții.

Nu demonstrează însă că toate componentele ventilației funcționează perfect. De exemplu, pot exista diferențe între cantitatea de aer exterior introdusă în habitaclu și cea necesară pentru eliminarea umidității fără ajutorul aerului condiționat.

Un filtru de habitaclu încărcat cu praf și impurități poate restricționa circulația aerului. Dacă debitul scade suficient, dezaburirea geamurilor poate deveni mai lentă.

Totuși, schimbarea filtrului nu rezolvă toate problemele de aburire. Dacă fenomenul apare inclusiv cu un filtru nou, trebuie luate în calcul și alte explicații.

Una dintre acestea este funcționarea clapetei de recirculare. Atunci când recircularea este activată, sistemul reutilizează în mare parte aerul din habitaclu, în loc să introducă aer din exterior. În anumite condiții, umezeala produsă de ocupanți se poate acumula mai repede.

Dezactivarea recirculării permite introducerea aerului exterior, care poate contribui la eliminarea umidității.

Există însă și situații în care indicatorul de pe panoul de climatizare arată că recircularea este dezactivată, dar clapeta care controlează admisia nu funcționează corespunzător.

Dacă mecanismul este blocat sau nu se deschide complet, schimbul de aer poate fi afectat.

O altă componentă mai puțin cunoscută este sistemul de evacuare a aerului din habitaclu.

Automobilele au trasee prin care aerul introdus de ventilație poate ieși din interior, adesea prin zone aflate în partea din spate a caroseriei. Dacă aceste trasee sunt obturate sau circulația aerului este restricționată, eliminarea umezelii poate deveni mai puțin eficientă.

Aceste posibilități nu înseamnă că orice mașină care se aburește are o clapetă defectă sau un traseu de evacuare blocat. Sunt însă elemente care pot fi verificate atunci când explicațiile obișnuite nu justifică fenomenul.

Apa acumulată în interior reprezintă o altă cauză posibilă. Nu este necesar să existe o baltă vizibilă pentru ca umiditatea să crească. Mocheta, materialele fonoabsorbante, tapițeria și covorașele pot reține cantități de apă care se evaporă treptat.

Problema poate apărea după ploi, spălarea automobilului sau pătrunderea zăpezii în interior.

În unele cazuri, umezeala provine din infiltrații prin chedere, zone de etanșare sau trasee de drenaj obturate. Apa se poate acumula sub mochetă, în portbagaj sau în alte spații mai greu accesibile.

Un indiciu este aburirea accentuată după ce automobilul a stat parcat, în special în perioadele ploioase.

O altă situație care necesită atenție este apariția unei pelicule persistente pe interiorul parbrizului, însoțită de un miros dulceag. Aceste simptome pot apărea în cazul unor pierderi de lichid de răcire la radiatorul sistemului de încălzire al habitaclului.

Pot exista și alte semne, precum scăderea nivelului lichidului de răcire sau umezeala în zona bordului.

O asemenea problemă nu trebuie confundată cu aburirea obișnuită provocată de diferențele de temperatură. Dacă apar aceste simptome, este indicată verificarea sistemului de răcire și încălzire într-un service.

Curățenia suprafețelor interioare ale geamurilor influențează și ea vizibilitatea. În timp, pe parbriz și pe geamurile laterale se pot acumula praf, urme de grăsime și alte reziduuri. Aceste depuneri pot favoriza formarea unei pelicule neuniforme de umezeală și pot accentua aspectul încețoșat al geamurilor.

În plus, murdăria poate produce reflexii și poate reduce vizibilitatea, mai ales noaptea, când șoferul privește prin parbriz către farurile vehiculelor care circulă din sens opus.

Ford recomandă menținerea curată a suprafeței interioare a parbrizului pentru a limita problemele de vizibilitate asociate umezelii și depunerilor.

Curățarea trebuie făcută cu produse potrivite pentru geamurile auto și cu materiale care nu lasă reziduuri.

Totuși, o suprafață curată nu poate împiedica apariția condensului dacă temperatura geamului și umiditatea aerului favorizează fenomenul.

Mulți șoferi asociază aerul condiționat exclusiv cu răcirea interiorului pe timpul verii. În realitate, pe numeroase automobile, sistemul poate fi utilizat și atunci când este nevoie de aer cald.

Se poate selecta o temperatură ridicată și se poate menține activată funcția AC. În condițiile în care sistemul permite funcționarea compresorului, aerul poate fi dezumidificat și apoi încălzit înainte de a ajunge în habitaclu.

Astfel, interiorul automobilului se poate încălzi în timp ce umiditatea aerului este redusă.

Manualele Hyundai descriu utilizarea aerului condiționat împreună cu încălzirea pentru dezaburirea geamurilor. Și Volvo recomandă folosirea climatizării pentru menținerea confortului și reducerea riscului de aburire.

Există însă o limitare importantă. La temperaturi exterioare foarte scăzute, funcționarea compresorului poate fi restricționată sau oprită automat, în funcție de sistemul instalat pe automobil.

Din acest motiv, aprinderea indicatorului AC nu garantează în toate condițiile că sistemul dezumidifică efectiv aerul. Modul de funcționare și recomandările pentru dezaburire trebuie verificate în manualul fiecărui model.

Atunci când geamurile se aburesc frecvent, verificările pot începe cu lucrurile simple. Mai întâi, trebuie observat dacă fenomenul apare doar cu aerul condiționat oprit sau continuă și atunci când este activată funcția de dezaburire.

Dacă geamurile se curăță rapid după pornirea AC-ului, sistemul reușește să combată condensul în acele condiții. Merită urmărit însă cât de repede reapare umezeala după dezactivarea lui.

Un alt test util este compararea comportamentului cu admisia aerului exterior activată și cu recircularea pornită pentru scurt timp, în condiții similare. Dacă diferența este foarte mică, deși ar trebui să existe un schimb de aer, poate fi justificată verificarea mecanismului de admisie. Testul nu reprezintă însă, singur, un diagnostic.

Trebuie verificat și dacă aerul ajunge în cantitate suficientă la parbriz atunci când este selectată funcția de dezaburire.

De asemenea, merită controlate covorașele, mocheta, zona de sub scaune și portbagajul pentru identificarea eventualelor urme de umezeală. Curățarea interiorului geamurilor și verificarea filtrului de habitaclu sunt alte măsuri simple.

Dacă aburirea persistă în mod neobișnuit, chiar și cu ventilația și dezaburirea activate corespunzător, un service poate verifica funcționarea clapetelor, traseele de aer, sistemul de climatizare și eventualele infiltrații.

Este important și momentul în care apare fenomenul. O mașină care se aburește puternic doar în zilele foarte reci poate avea un comportament diferit de una ale cărei geamuri rămân permanent umede, inclusiv după perioade lungi de staționare.

Dacă vizibilitatea este afectată în timpul mersului, șoferul trebuie să folosească dezaburirea și, dacă nu poate restabili o vizibilitate corespunzătoare, să oprească într-un loc sigur înainte de a continua deplasarea.