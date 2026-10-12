Mai ține vremea cu noi? Ce arată prognoza ANM pentru următoarele zile. Veștile nu sunt prea bune

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni estimările privind evoluția temperaturilor și a precipitațiilor pentru perioada 12–25 octombrie. Potrivit prognozei, vremea se va răci în primele zile ale intervalului, atât în privința temperaturilor maxime, cât și a celor minime, iar valorile nocturne vor coborî până la 2 grade în Transilvania și la -1 grad în zonele montane.

În Banat, vremea va continua să se răcească la începutul intervalului analizat. Media temperaturilor maxime va scădea de la 19 grade la 16–17 grade, în timp ce media minimelor va coborî de la 9 grade la 4–5 grade. Ulterior, valorile termice vor avea oscilații ușoare, cu maxime în jurul a 17 grade și minime de 5–6 grade.

În prima săptămână sunt așteptate perioade scurte cu ploi slabe, care vor afecta suprafețe restrânse. În a doua jumătate a intervalului, probabilitatea apariției precipitațiilor pe arii mai extinse va crește.

În Crișana, temperaturile vor continua să scadă la începutul primei săptămâni. Media regională a maximelor va coborî de la 18 grade la aproximativ 16 grade, iar media minimelor va ajunge de la 8 grade la 4–5 grade.

Până la finalul perioadei de prognoză, temperaturile vor prezenta variații nesemnificative în jurul acestor valori, cu o tendință de creștere în jurul datei de 22 octombrie. În prima parte a intervalului sunt prognozate perioade scurte cu ploi slabe, pe arii restrânse, în timp ce în a doua săptămână va crește probabilitatea unor precipitații pe suprafețe mai extinse.

În Transilvania, răcirea se va resimți încă din primele zile ale intervalului. Media temperaturilor maxime va scădea de la 16 grade la aproximativ 13 grade, iar media minimelor va coborî de la 10–11 grade la 2 grade.

Ulterior, până la sfârșitul perioadei analizate, sunt estimate variații termice ușoare. Maximele vor avea o medie de aproximativ 14 grade, în timp ce minimele se vor situa între 3 și 5 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată aproape pe tot parcursul intervalului. Pe alocuri, sunt posibile și cantități de apă mai însemnate, potrivit estimărilor meteorologilor.

În Maramureș, temperaturile vor scădea la începutul perioadei, iar media maximelor va ajunge de la 17 grade la 14–15 grade. În același timp, media minimelor va coborî de la 8–9 grade la aproximativ 3 grade.

Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea oscilații ușoare. Media temperaturilor maxime se va menține în jurul a 14 grade, iar cea a minimelor va fi de 4–5 grade. Precipitațiile vor avea o probabilitate ridicată pe aproape toată perioada, iar local se pot înregistra cantități de apă mai însemnate, în special în a doua săptămână.

În Moldova, începutul primei săptămâni va aduce o scădere a temperaturilor. Media maximelor va coborî de la 15 grade la aproximativ 13 grade, iar media minimelor va ajunge de la 11 grade la 4–5 grade.

În zilele următoare, temperaturile vor avea variații ușoare, apropiate de valorile înregistrate după răcire. Media maximelor se va situa în jurul a 14 grade, iar media minimelor va fi cuprinsă între 5 și 7 grade.

Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată aproape pe tot parcursul intervalului 12–25 octombrie. Izolat, sunt posibile cantități de apă mai însemnate, în special la începutul și spre finalul primei săptămâni.

În Dobrogea, răcirea va fi mai accentuată în primele zile ale perioadei analizate. Media temperaturilor maxime va scădea de la 22 de grade la aproximativ 13 grade, în timp ce media minimelor va coborî de la 15 grade la 8–9 grade.

Ulterior, până la sfârșitul intervalului de prognoză, sunt estimate variații termice ușoare. Media maximelor va ajunge în jurul a 16 grade, iar cea a minimelor se va menține la 8–9 grade. Probabilitatea de precipitații va rămâne ridicată aproape pe toată perioada, iar cantitățile de apă mai însemnate sunt estimate în prima săptămână.

În Muntenia, temperaturile vor scădea la începutul primei săptămâni. Media regională a maximelor va coborî de la 17 grade la 14–15 grade, în timp ce media minimelor va scădea de la 13 grade la aproximativ 6 grade.

În continuare, sunt estimate variații termice ușoare, iar mediile temperaturilor se vor menține la aproximativ 16 grade pentru maxime și 6 grade pentru minime. Probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată aproape pe tot parcursul intervalului, iar pe alocuri se pot înregistra cantități de apă mai însemnate, în special la începutul primei săptămâni.

În Oltenia, vremea va continua să se răcească în primele zile. Media temperaturilor maxime va coborî de la 17–18 grade la aproximativ 14 grade, iar media minimelor va scădea de la 12 grade la 5–6 grade.

Până la finalul intervalului, temperaturile vor prezenta oscilații ușoare. Maximele vor avea valori medii cuprinse între 16 și 18 grade, în timp ce minimele se vor situa în jurul a 6 grade.

Și în Oltenia, probabilitatea de ploaie va fi ridicată aproape pe toată perioada analizată. Izolat, sunt posibile cantități de apă mai însemnate, în special la începutul și la sfârșitul intervalului de prognoză.

În zonele montane, răcirea va continua la începutul perioadei 12–25 octombrie. Media temperaturilor maxime va scădea de la 9 grade la aproximativ 5 grade, iar media minimelor va coborî de la 5 grade la -1 grad.

Ulterior, valorile termice vor avea variații ușoare până la finalul intervalului. Media maximelor se va situa între 6 și 8 grade, în timp ce media minimelor va fi în jurul valorii de 0 grade.

Probabilitatea de precipitații se va menține ridicată aproape pe tot parcursul perioadei, iar izolat sunt posibile cantități de apă mai însemnate, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Prognoza ANM pentru intervalul 12–25 octombrie cuprinde estimări ale temperaturilor și precipitațiilor pentru fiecare regiune a țării, cu actualizări ale valorilor medii diurne și nocturne pe parcursul celor două săptămâni.