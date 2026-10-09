Două camere încălzite la fel, dar cu temperaturi diferite. Ce a făcut diferența

Două camere pot ajunge la temperaturi diferite chiar dacă sunt încălzite cu același tip de calorifer și în condiții asemănătoare. Un astfel de experiment scoate în evidență un aspect important pentru sezonul rece: eficiența încălzirii nu depinde doar de temperatura aleasă pe termostat.

Într-una dintre încăperi, caloriferul era acoperit parțial de perdele și avea în față o canapea voluminoasă, amplasată foarte aproape. Radiatorul se încălzea normal și era fierbinte la atingere, însă temperatura din cameră creștea mai greu.

În cealaltă încăpere, sursa de căldură nu era obstrucționată de mobilier. Perdelele nu acopereau caloriferul, iar aerul putea circula fără aceleași obstacole.

Diferența a fost vizibilă fără ca temperatura setată pentru încălzire să fie mărită. Camera în care caloriferul era liber s-a încălzit mai uniform, iar sistemul a ajuns mai repede la temperatura dorită.

Un calorifer nu încălzește o încăpere exclusiv prin căldura transmisă direct obiectelor din apropiere. O parte importantă a procesului are legătură cu circulația aerului.

Aerul rece din încăpere ajunge în apropierea caloriferului, unde este încălzit. Pe măsură ce temperatura lui crește, aerul se ridică și este înlocuit de un volum de aer mai rece. Procesul se repetă, contribuind la răspândirea căldurii.

Atunci când în fața caloriferului se află o canapea mare, această circulație este afectată. Aerul încălzit nu mai poate ajunge la fel de ușor în restul încăperii, iar căldura rămâne mai concentrată în zona radiatorului.

Perdelele pot produce un efect asemănător. Dacă acoperă radiatorul, ele pot limita deplasarea aerului cald și pot modifica felul în care temperatura este percepută sau măsurată în apropierea sursei de încălzire.

Situația devine și mai relevantă atunci când robinetul termostatic se află în spatele unei perdele. Aerul încălzit de radiator poate rămâne acumulat în spațiul dintre calorifer, perdea și fereastră.

În acel punct, temperatura poate fi mai mare decât în restul camerei. Termostatul poate detecta această temperatură locală și poate reduce mai devreme debitul de apă caldă care trece prin radiator.

În același timp, zona în care se află oamenii poate rămâne mai rece. De aici apare situația aparent neobișnuită în care caloriferul este cald, dar încăperea nu oferă nivelul de confort așteptat.

Prin urmare, creșterea temperaturii de pe termostat nu reprezintă întotdeauna soluția atunci când o cameră se încălzește greu. Înainte de modificarea setărilor, trebuie verificat dacă radiatorul este acoperit sau dacă mobilierul împiedică circulația aerului.

În camera în care caloriferul este blocat de mobilier, încălzirea poate dura mai mult până când temperatura dorită este atinsă. Sistemul trebuie să continue să funcționeze pentru a compensa distribuirea mai puțin eficientă a căldurii.

În încăperea în care radiatorul este liber, aerul cald se poate deplasa mai ușor. Temperatura se poate uniformiza într-un timp mai scurt, iar sistemul nu trebuie să funcționeze la fel de mult pentru a ajunge la valoarea stabilită.

Asta nu înseamnă că mutarea unei canapele va duce automat la o reducere mare a facturii. Consumul este influențat și de izolația locuinței, temperatura de afară, dimensiunea camerei, tipul instalației de încălzire și modul în care este reglată temperatura.

Totuși, păstrarea unei zone libere în jurul caloriferului poate ajuta la folosirea mai eficientă a căldurii deja produse. Radiatorul nu va genera mai multă energie doar pentru că nu are obiecte în apropiere, dar căldura se poate distribui mai bine în încăpere.

Un alt obicei care poate influența funcționarea caloriferului este uscarea hainelor direct pe acesta. Prosoapele sau articolele vestimentare așezate peste radiator limitează răspândirea căldurii în aer. Problema nu se rezumă însă la distribuirea căldurii. Uscarea unei cantități mari de haine într-o cameră închisă contribuie și la creșterea umidității aerului.

Din acest motiv, rufele pot fi puse pe un suport separat, amplasat la o distanță adecvată de calorifer. În acest fel, radiatorul rămâne liber, iar aerul încălzit poate circula în încăpere. Același principiu este valabil și pentru mobilier. Canapelele, fotoliile, comodele sau alte obiecte voluminoase nu ar trebui să blocheze direct caloriferul, deoarece pot împiedica deplasarea aerului încălzit.

În cazul perdelelor lungi, este util să fie verificat și locul în care se află robinetul termostatic. Dacă acesta este ascuns în spatele materialului textil, temperatura măsurată în imediata sa apropiere poate să nu reflecte temperatura din restul camerei.

Astfel, diferența dintre două încăperi încălzite cu calorifere similare poate apărea dintr-un detaliu aparent banal: cât de liberă este zona din jurul sursei de căldură și cât de ușor poate circula aerul cald în spațiul respectiv.