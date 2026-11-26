Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a soluționat două probleme juridice privind activitatea asociațiilor de proprietari. Potrivit Deciziei nr. 17/2026, alegerea unei noi conduceri nu trebuie înregistrată la judecătorie. De asemenea, președintele poate reprezenta asociația în instanță fără să obțină un mandat distinct pentru fiecare litigiu.

Instanța supremă a pronunțat luni, 23 noiembrie, Decizia nr. 17/2026, în cadrul unui recurs în interesul legii.

Hotărârea clarifică două aspecte care au generat interpretări diferite și practici neunitare în ceea ce privește funcționarea asociațiilor de proprietari.

Prima problemă vizează obligația de înregistrare la judecătorie a noilor persoane alese în organele de conducere ale asociației.

ÎCCJ a stabilit că alegerea unei noi conduceri prin hotărârea adunării generale nu reprezintă o modificare a statutului asociației. Prin urmare, această hotărâre nu trebuie înregistrată la judecătoria care a dispus înființarea asociației, în condițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 196/2018.

Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari, a explicat implicațiile acestei decizii într-o postare pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

„Înseamnă că nu mai poate fi condiționată recunoașterea președintelui ales de existența unei încheieri judecătorești prin care să fie consemnată schimbarea persoanei care ocupă această funcție.”

Clarificarea instanței supreme are implicații și în relațiile dintre asociațiile de proprietari și instituțiile bancare.

Potrivit avocatului, recunoașterea unui nou președinte nu ar trebui condiționată de prezentarea unei încheieri judecătorești privind înregistrarea acestuia.

Calitatea de reprezentant legal al asociației rezultă din hotărârea adunării generale prin care președintele a fost ales în funcție.

„Inclusiv în relația cu băncile, această clarificare este extrem de importantă. Schimbarea președintelui nu poate fi condiționată de prezentarea unei încheieri judecătorești de înregistrare a noii conduceri, întrucât ÎCCJ a stabilit că o asemenea înregistrare nu este necesară”, explică Gelu Pușcaș.

Măsura poate contribui la reducerea formalităților administrative și a cheltuielilor suportate de asociații la schimbarea organelor de conducere.

Cea de-a doua problemă soluționată de ÎCCJ privește reprezentarea asociațiilor de proprietari în fața instanțelor de judecată.

Instanța supremă a stabilit că mandatul prevăzut la art. 57 lit. a) din Legea nr. 196/2018 este unul general de reprezentare.

Acesta este conferit președintelui prin hotărârea adunării generale de alegere în funcție.

În lipsa unor dispoziții legale derogatorii, președintele poate reprezenta asociația în litigiile în care aceasta este parte. Nu este necesară obținerea unui mandat separat pentru fiecare dosar.

„Înseamnă că președintele nu trebuie să convoace adunarea generală și să obțină un mandat special pentru fiecare dosar în care asociația este parte”, a explicat avocatul.

Potrivit interpretării prezentate de Gelu Pușcaș, decizia are implicații și în ceea ce privește contractarea serviciilor de asistență juridică.

Președintele poate reprezenta personal asociația în instanță, în condițiile legii, sau poate apela la serviciile unui avocat.

„Mai mult, această dezlegare are o consecință practică importantă: președintele poate încheia contracte de asistență juridică, în numele și pe seama asociației, pentru apărarea intereselor acesteia, fără să fie necesară obținerea unui mandat special al adunării generale pentru fiecare litigiu sau contract.”

Astfel, potrivit avocatului, asociațiile nu mai trebuie să parcurgă procedura convocării adunării generale pentru acordarea unui mandat distinct în fiecare litigiu.

Deciziile pronunțate în cadrul recursurilor în interesul legii au rolul de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legislației.

Potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept devine obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Avocatul Gelu Pușcaș a precizat că a sesizat încă din august 2021 Avocatul Poporului cu privire la problemele de interpretare și aplicare a legislației asociațiilor de proprietari.

Acesta a anunțat că următorul demers urmărit vizează analiza de către Curtea Constituțională a unei sesizări de neconstituționalitate privind art. 50 lit. b) din Legea nr. 196/2018.