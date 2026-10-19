Temu, Shein, AliExpress și Amazon, vizate de controale. Ce au descoperit inspectorii în coletele comandate online

Produsele periculoase comercializate prin piețele online continuă să ajungă la consumatorii din Uniunea Europeană, în ciuda controalelor efectuate de autorități. În Ungaria, toate cele 20 de produse suspecte supuse testelor de siguranță au fost declarate neconforme. Parlamentul European a discutat săptămâna trecută despre necesitatea modificării legislației, în contextul creșterii numărului de colete provenite din afara UE. Comisia Europeană pregătește noi reguli privind responsabilitatea platformelor și verificarea produselor, însă prezentarea propunerii legislative a fost amânată.

Piețele online care comercializează produse provenite din afara Uniunii Europene reprezintă una dintre principalele provocări pentru autoritățile însărcinate cu supravegherea siguranței bunurilor, în condițiile în care actuala legislație nu permite întotdeauna identificarea unui operator economic care să răspundă pentru produsele neconforme.

Problema a fost discutată săptămâna trecută în cadrul unei audieri publice organizate de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European. La dezbateri au participat reprezentanți ai autorităților naționale, ai organizațiilor pentru protecția consumatorilor și ai mediului de afaceri.

Discuțiile au vizat viitoarea Lege europeană privind produsele, prin care Bruxelles-ul intenționează să actualizeze normele comunitare adoptate în 2008. Modificările urmăresc consolidarea controalelor de siguranță, stabilirea unor responsabilități pentru operatorii economici și revizuirea cerințelor aplicabile produselor reparate și recondiționate.

Potrivit Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC), aproximativ 6 miliarde de colete cu valoare redusă au fost introduse pe piața comunitară în 2025. Volumul acestora continuă să crească, iar autoritățile întâmpină dificultăți în verificarea bunurilor expediate direct consumatorilor.

Actualul cadru legislativ este construit în jurul producătorilor, importatorilor și distribuitorilor care pot fi identificați și verificați. În cazul comenzilor plasate la comercianți din afara Uniunii Europene, produsele ajung însă frecvent direct la cumpărători, fără intervenția unui operator economic stabilit în spațiul comunitar.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor avertizează că jucăriile, echipamentele electrice și produsele cosmetice care nu respectă cerințele de siguranță continuă să fie comercializate inclusiv după ce autoritățile au dispus retragerea lor.

Patrycja Gautier, șefa departamentului pentru drepturile consumatorilor din cadrul BEUC, a explicat că principala problemă nu este doar identificarea produselor periculoase, ci și aplicarea efectivă a legislației împotriva comercianților care le introduc pe piața europeană.

În situațiile în care vânzătorul se află în afara Uniunii Europene, autoritățile nu pot identifica întotdeauna o companie stabilită în UE care să prezinte documentele de conformitate și să poată fi sancționată pentru încălcarea normelor.

Reprezentanta BEUC a invocat rezultatele unor verificări recente, potrivit cărora numai în 22% dintre cazuri reprezentantul desemnat în Uniunea Europeană și-a recunoscut responsabilitatea și și-a îndeplinit obligațiile legale.

„Legea europeană privind produsele ar trebui să elimine această lacună importantă și să garanteze că există întotdeauna o parte care poate fi trasă la răspundere pentru produsele care sunt considerate nesigure”, a spus Patrycja Gautier.

Organizația consideră că platformele care obțin venituri prin comercializarea bunurilor pe piața comunitară trebuie să participe și la mecanismele prin care sunt protejați cumpărătorii.

„Dacă piețele online profită de accesul la piața unică, acestea ar putea contribui și la protejarea acesteia”, a declarat Gautier în fața parlamentarilor europeni.

Reprezentanta BEUC a cerut totodată intensificarea investigațiilor și introducerea unor sancțiuni financiare care să descurajeze încălcarea regulilor, în special în cazul companiilor cu venituri ridicate.

„Pentru companiile mari, amenzile mici riscă să devină doar un cost al desfășurării activității”, a avertizat Patrycja Gautier.

Aceasta a susținut că valoarea sancțiunilor ar trebui calculată în funcție de un procent din cifra de afaceri a companiilor, astfel încât amenzile să reflecte dimensiunea activității economice.

Comisia Europeană examinează posibilitatea introducerii obligației ca fiecare produs importat în Uniunea Europeană să aibă un operator economic responsabil, care să poată fi identificat de autoritățile de supraveghere a pieței.

Barbara Bonvissuto, directoare în cadrul departamentului pentru piața internă și industrie al Comisiei Europene, a prezentat una dintre variantele analizate pentru viitoarea legislație.

Potrivit acesteia, platformele de comerț electronic ar putea fi obligate să verifice existența unui pașaport digital valabil și a unui reprezentant autorizat înainte de publicarea ofertelor de vânzare.

Pașaportul digital al produsului ar urma să includă informații relevante pentru identificarea bunurilor, urmărirea acestora pe piață și verificarea respectării cerințelor europene de conformitate.

În cazul constatării unor încălcări ale normelor, produsul ar putea pierde valabilitatea pașaportului digital, conform mecanismului analizat de Comisie.

Executivul comunitar examinează și posibilitatea extinderii propriilor atribuții de investigare, în situațiile în care autoritățile naționale nu intervin, iar produsele neconforme generează riscuri importante în mai multe state membre.

„Ideea noastră este că, atunci când există o problemă și autoritățile naționale de supraveghere a pieței nu acționează, iar problema este de amploare la nivelul UE și există un risc ridicat, atunci Comisia ar putea fi în măsură să desfășoare o investigație pe cont propriu”, a explicat Barbara Bonvissuto.

Autoritățile naționale de supraveghere a pieței avertizează că numărul tot mai mare de colete individuale expediate către consumatorii europeni depășește capacitatea actuală de verificare a produselor.

Fanni Oroszi, secretar de stat adjunct în Ministerul Economiei și Energiei din Ungaria, a explicat că extinderea comerțului electronic și creșterea volumului de expedieri de mici dimensiuni fac practic imposibilă inspectarea tuturor bunurilor care intră pe piață.

Oficialul ungar a prezentat rezultatele unei acțiuni de control desfășurate asupra coletelor provenite de pe platformele Temu, Shein, AliExpress și Amazon.

Inspectorii au verificat 300 de colete și au selectat 20 de produse suspecte pentru testări suplimentare. Toate cele 20 de produse analizate au fost declarate neconforme cu cerințele aplicabile.

În cazul unora dintre acestea, verificările au identificat riscuri de sufocare sau electrocutare, ceea ce indică existența unor deficiențe de siguranță care pot afecta direct consumatorii.

Rezultatele prezentate se referă la cele 20 de produse suspecte selectate pentru testare, nu la toate cele 300 de colete inspectate.

Fanni Oroszi a solicitat ca viitoarea Lege europeană privind produsele să delimiteze mai clar responsabilitățile operatorilor economici și să îmbunătățească schimbul de informații dintre autoritățile vamale și instituțiile care supraveghează respectarea normelor de siguranță.

Oficialul a susținut și dezvoltarea mecanismelor de monitorizare digitală, astfel încât identificarea produselor neconforme să nu depindă exclusiv de controalele fizice efectuate asupra coletelor.

O altă măsură propusă vizează introducerea unor verificări automate ale informațiilor de conformitate de către piețele online, înainte ca produsele să fie puse la dispoziția cumpărătorilor.

Comisia Europeană programase inițial publicarea propunerii legislative pentru trimestrul al treilea al anului 2026, perioadă încheiată la 30 septembrie. Termenul nu a fost respectat, iar proiectul nu a fost prezentat conform calendarului anunțat.

După publicarea propunerii de către Comisia Europeană, documentul urmează să intre în procedura legislativă, fiind examinat de Parlamentul European și de statele membre reunite în Consiliul Uniunii Europene.