Substanță interzisă în UE, găsită în parfumuri și cosmetice. Cum verifici dacă o ai acasă

Mii de parfumuri și produse cosmetice au fost semnalate în alertele europene din cauza riscurilor pentru sănătate. O analiză realizată de InfoCons asupra a 5.035 de produse cosmetice incluse în alertele europene arată că o substanță interzisă în Uniunea Europeană de peste patru ani apare în 82,7% dintre notificările analizate. România a transmis, la rândul său, alerte privind produse neconforme.

Parfumul preferat, crema de corp sau alte produse cosmetice păstrate în baie ar putea conține un ingredient care nu mai este permis în cosmeticele comercializate în Uniunea Europeană. Datele analizate de InfoCons atrag atenția asupra frecvenței cu care această substanță apare în notificările europene și asupra importanței verificării ingredientelor înscrise pe ambalaj.

Substanța identificată este butylphenyl methylpropional (BMHCA), cunoscută și sub denumirea de Lilial. Ingredientul parfumat a fost utilizat anterior în numeroase produse cosmetice.

BMHCA este interzisă în produsele cosmetice comercializate în Uniunea Europeană începând cu 1 martie 2022, din cauza riscurilor pentru sănătatea reproducerii. De asemenea, substanța poate provoca sensibilizarea pielii.

Analiza InfoCons a fost realizată pe baza alertelor europene emise în perioada 1 ianuarie 2021 – 14 octombrie 2026 și a inclus 5.035 de produse cosmetice semnalate. Rezultatele arată că 82,7% dintre notificările analizate au vizat produse care conțineau această substanță.

Totodată, 97,6% dintre notificările privind produsele cosmetice au fost asociate unor riscuri chimice. Parfumurile, apele de parfum, apele de toaletă și produsele aftershave au reprezentat aproximativ 41,4% din totalul alertelor analizate.

Primul pas este verificarea listei de ingrediente de pe ambalajul produsului cosmetic. Consumatorii trebuie să caute denumirea BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL.

Ingredientul poate apărea pe etichetă sub această denumire, chiar dacă este cunoscut publicului drept Lilial sau BMHCA.

Dacă substanța este menționată în lista de ingrediente a unui produs cosmetic, produsul nu respectă interdicția europeană în vigoare. În această situație, consumatorii ar trebui să evite utilizarea produsului și să verifice dacă există o alertă oficială pentru marca și varianta respectivă.

O posibilitate este consultarea sistemului european Safety Gate, care publică alerte referitoare la bunurile nealimentare periculoase. În cadrul acestui sistem pot fi găsite fotografii ale produselor semnalate, informații despre mărci și alte detalii care ajută la identificarea acestora.

InfoCons recomandă și consultarea secțiunii Alerte din aplicația proprie. Aceasta le permite consumatorilor să verifice produsele semnalate și să utilizeze funcția de scanare a codurilor de bare.

„InfoCons a realizat un studiu cu privire la riscurile identificate la produsele cosmetice. Rezultatul studiului este : 100% dintre cele 2.081 de Alerte la produsele tip parfumuri, ape de toaletă, ape de parfum și after-shave, disponibile în Aplicația InfoCons, vizează un risc chimic. În 98% dintre Alerte este vorba despre aceeași substanță parfumantă interzisă : butilfenil metilpropional, cunoscută comercial ca Lilial (BMHCA)”, informează InfoCons.

Potrivit analizei InfoCons, Italia a transmis 60,6% dintre alertele europene analizate. Pe următoarele locuri s-au situat Ungaria, cu 10,9% dintre notificări, și Cehia, cu 10,2%. România a emis 2,6% dintre alertele incluse în analiză.

Aceste procente se referă la țările care au raportat produsele neconforme și nu reprezintă numărul cosmeticelor periculoase aflate la vânzare în fiecare stat.

În ceea ce privește originea produselor semnalate, Italia reprezintă 33% din total, Franța 9,2%, Germania 6,4%, iar Spania 5,9%. Pentru 12,5% dintre produsele analizate, țara de origine nu este cunoscută.

Datele nu înseamnă că toate produsele cosmetice comercializate în țările respective sunt periculoase. Analiza se referă exclusiv la produsele care au făcut obiectul alertelor europene.

Consumatorii care identifică un produs suspect sunt sfătuiți să păstreze ambalajul și dovada achiziției și să sesizeze autoritățile competente.