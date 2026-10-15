Exporturile de produse chimice ale UE au atins un nivel record în 2025. Statele Unite, principala destinație

Uniunea Europeană a înregistrat în 2025 un excedent comercial de 257 de miliarde de euro în sectorul produselor chimice, după ce exporturile au ajuns la 605 miliarde de euro, iar importurile la 348 de miliarde de euro. Germania și Irlanda au fost principalii exportatori europeni, în timp ce Statele Unite au reprezentat cea mai importantă destinație pentru produsele chimice europene.

În 2025, Uniunea Europeană a importat produse chimice și articole conexe în valoare de 348 de miliarde de euro și a exportat produse în valoare de 605 miliarde de euro. Astfel, excedentul comercial al UE în acest sector a ajuns la 257 de miliarde de euro, potrivit Eurostat (biroul de statistică al Uniunii Europene)

Din 2015, atât importurile, care au crescut cu 145 de miliarde de euro, cât și exporturile, care au avansat cu 273 de miliarde de euro, au înregistrat o creștere medie anuală de aproximativ 6%.

În 2025, comparativ cu 2024, atât importurile, cât și exporturile UE de produse chimice și articole conexe au crescut cu 7,4%. În consecință, excedentul comercial a avansat cu același procent, echivalentul a 18 miliarde de euro.

Pe o perioadă mai lungă, între 2015 și 2025, importurile UE de produse chimice și articole conexe au crescut de la 203 miliarde de euro la 348 de miliarde de euro, ceea ce corespunde unei creșteri medii anuale de 5,5%. În același interval, exporturile au urcat de la 323 de miliarde de euro la 605 miliarde de euro, înregistrând o creștere medie anuală de 6,2%.

Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial în creștere pentru produsele chimice și articolele conexe pe parcursul întregii perioade 2015–2025. Acesta s-a majorat de la 129 de miliarde de euro în 2015 la 257 de miliarde de euro în 2025.

În ceea ce privește producția comercializată, Uniunea Europeană a produs în 2025 produse chimice și articole conexe în valoare de 836 de miliarde de euro. Începând din 2015, când valoarea producției s-a ridicat la 680 de miliarde de euro, aceasta a crescut cu o medie anuală de 2%.

Exporturile UE de produse chimice și articole conexe către țările din afara Uniunii au atins un nou nivel record în 2025, înregistrând o creștere de 7% față de 2024, când valoarea acestora a fost de 563 de miliarde de euro.

Importurile au crescut, de asemenea, cu 7%, de la 324 de miliarde de euro în 2024 la 348 de miliarde de euro în 2025.

Printre statele membre ale UE, primii cinci exportatori de produse chimice și articole conexe către țările din afara Uniunii au fost Germania, cu 130 de miliarde de euro, Irlanda, cu 115 miliarde de euro, Belgia, cu 60 de miliarde de euro, Italia, cu 56 de miliarde de euro, și Franța, cu 54 de miliarde de euro.

Principalele destinații ale exporturilor UE către țările din afara Uniunii au fost Statele Unite ale Americii, cu 206 miliarde de euro, Elveția, cu 76 de miliarde de euro, Regatul Unit, cu 48 de miliarde de euro, China, cu 32 de miliarde de euro, și Turcia, cu 17 miliarde de euro.

În ceea ce privește importurile de produse chimice și articole conexe din țările din afara UE, Germania a fost cel mai mare importator în 2025, cu o valoare de 58 de miliarde de euro.

Aceasta a fost urmată de Italia, cu 48 de miliarde de euro, Belgia, cu 46 de miliarde de euro, Țările de Jos, cu 44 de miliarde de euro, și Slovenia, cu 30 de miliarde de euro.

Note metodologice: Categoria „Produse chimice și articole conexe” se bazează pe Clasificarea Standard Internațională a Comerțului (SITC), Revizia 4, și include următoarele categorii:

51 – Produse chimice organice;

52 – Produse chimice anorganice;

53 – Materiale pentru vopsire, tăbăcire și colorare;

54 – Produse medicale și farmaceutice;

55 – Uleiuri esențiale, rășini și materiale pentru parfumerie;

56 – Îngrășăminte, cu excepția celor din grupa 272;

57 – Materiale plastice în forme primare;

58 – Materiale plastice în forme neprimare;

59 – Materiale și produse chimice.

Vezi aici statisticile Eurostat prezentate pe larg.