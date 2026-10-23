Curs valutar vineri, 23 octombrie. BNR a publicat cotațiile oficiale pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 23 octombrie 2026. Cotațiile oficiale includ valorile leului în raport cu principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, dar și cu monedele altor state. BNR a publicat, de asemenea, cotația pentru gramul de aur și pentru DST.
Curs valutar vineri, 23 octombrie. BNR a publicat cotațiile oficiale pentru principalele valute
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro este cotat la 5,3495 lei, dolarul american la 4,7770 lei, iar francul elvețian la 5,8093 lei. Lira sterlină are o cotație de 6,3909 lei.
Dintre celelalte valute importante, dolarul canadian este cotat la 3,4115 lei, dolarul australian la 3,3511 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,7157 lei. Dolarul singaporez are o valoare de 3,7378 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6091 lei.
Cursul pentru coroana daneză este de 0,7157 lei, iar cel pentru coroana norvegiană ajunge la 0,5114 lei. Coroana suedeză este cotată la 0,4808 lei, iar coroana cehă la 0,2200 lei.
Zlotul polonez are o valoare de 1,2167 lei, în timp ce rubla rusească este cotată la 0,0592 lei. Dinarul sârbesc ajunge la 0,0455 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2648 lei.
Cursul BNR pentru monedele din Asia și alte regiuni
În cazul monedelor asiatice, BNR a stabilit o cotație de 0,7162 lei pentru renminbiul chinezesc și de 0,0503 lei pentru rupia indiană. Pentru 100 de yeni japonezi, cursul este de 3,0500 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, de 0,3605 lei.
Dintre celelalte monede asiatice, bahtul thailandez este cotat la 0,1416 lei, ringgitul malaysian la 1,1694 lei, iar 100 de rupii indoneziene la 0,0264 lei. Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6091 lei, iar dolarul singaporez la 3,7378 lei.
Pentru lira turcească, BNR a publicat un curs de 0,0960 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0864 lei, iar randul sud-african la 0,2883 lei.
În cazul altor monede, realul brazilian are o valoare de 0,9454 lei, peso-ul mexican este cotat la 0,2544 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0751 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4580 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,9277 lei.
Hryvna ucraineană este cotată la 0,1056 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,3007 lei, iar shekelul israelian la 1,5311 lei. Dolarul neo-zeelandez are o valoare de 2,7157 lei.
Cât valorează gramul de aur
Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur, care este de 617,8007 lei pentru vineri, 23 octombrie 2026.
Totodată, DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, are o valoare de 6,4757 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,3511
|Dolar canadian
|CAD
|3,4115
|Franc elvețian
|CHF
|5,8093
|Coroană cehă
|CZK
|0,2200
|Coroană daneză
|DKK
|0,7157
|Liră egipteană
|EGP
|0,0864
|Euro
|EUR
|5,3495
|Liră sterlină
|GBP
|6,3909
|100 de forinți maghiari
|HUF
|1,4580
|100 de yeni japonezi
|JPY
|3,0500
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2648
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5114
|Zlot polonez
|PLN
|1,2167
|Rublă rusească
|RUB
|0,0592
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4808
|Liră turcească
|TRY
|0,0960
|Dolar american
|USD
|4,7770
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2883
|Real brazilian
|BRL
|0,9454
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7162
|Rupie indiană
|INR
|0,0503
|100 de woni sud-coreeni
|KRW
|0,3605
|Peso mexican
|MXN
|0,2544
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,7157
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0455
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1056
|Dirham al Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,3007
|Baht thailandez
|THB
|0,1416
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,6091
|Shekel israelian
|ILS
|1,5311
|100 de rupii indoneziene
|IDR
|0,0264
|Peso filipinez
|PHP
|0,0751
|100 de coroane islandeze
|ISK
|3,9277
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1694
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7378
|Gram de aur
|XAU
|617,8007
|Drepturi speciale de tragere
|XDR
|6,4757
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
De asemenea, ratele dobânzilor ROBID/ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat modificări punctuale vineri, 23 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă.
În cazul ROBID, rata overnight (O/N) s-a menținut la 5,51%, în timp ce rata tom-next (T/N) a crescut de la 5,51% la 5,52%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a rămas la 5,60%, iar pentru o lună (1M), la 5,74%. La trei luni (3M), rata s-a menținut la 5,77%, la șase luni (6M), la 5,78%, iar la 12 luni, la 5,83%.
În ceea ce privește ROBOR, rata overnight (O/N) a rămas la 5,80%, iar rata tom-next (T/N) a crescut de la 5,80% la 5,81%. Pentru o săptămână (1W), dobânda s-a menținut la 5,89%, iar pentru o lună (1M), la 6,03%. La trei luni (3M), rata a rămas la 6,09%, iar la șase luni (6M), la 6,14%. În schimb, rata ROBOR la 12 luni a scăzut de la 6,20% joi, 22 octombrie, la 6,19% vineri, 23 octombrie 2026.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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