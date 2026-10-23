Curs valutar vineri, 23 octombrie. BNR a publicat cotațiile oficiale pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul la final de săptămână

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 23 octombrie 2026. Cotațiile oficiale includ valorile leului în raport cu principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, dar și cu monedele altor state. BNR a publicat, de asemenea, cotația pentru gramul de aur și pentru DST.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), euro este cotat la 5,3495 lei, dolarul american la 4,7770 lei, iar francul elvețian la 5,8093 lei. Lira sterlină are o cotație de 6,3909 lei.

Dintre celelalte valute importante, dolarul canadian este cotat la 3,4115 lei, dolarul australian la 3,3511 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,7157 lei. Dolarul singaporez are o valoare de 3,7378 lei, în timp ce dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6091 lei.

Cursul pentru coroana daneză este de 0,7157 lei, iar cel pentru coroana norvegiană ajunge la 0,5114 lei. Coroana suedeză este cotată la 0,4808 lei, iar coroana cehă la 0,2200 lei.

Zlotul polonez are o valoare de 1,2167 lei, în timp ce rubla rusească este cotată la 0,0592 lei. Dinarul sârbesc ajunge la 0,0455 lei, iar leul moldovenesc este cotat la 0,2648 lei.

În cazul monedelor asiatice, BNR a stabilit o cotație de 0,7162 lei pentru renminbiul chinezesc și de 0,0503 lei pentru rupia indiană. Pentru 100 de yeni japonezi, cursul este de 3,0500 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, de 0,3605 lei.

Dintre celelalte monede asiatice, bahtul thailandez este cotat la 0,1416 lei, ringgitul malaysian la 1,1694 lei, iar 100 de rupii indoneziene la 0,0264 lei. Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,6091 lei, iar dolarul singaporez la 3,7378 lei.

Pentru lira turcească, BNR a publicat un curs de 0,0960 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0864 lei, iar randul sud-african la 0,2883 lei.

În cazul altor monede, realul brazilian are o valoare de 0,9454 lei, peso-ul mexican este cotat la 0,2544 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0751 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4580 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,9277 lei.

Hryvna ucraineană este cotată la 0,1056 lei, dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,3007 lei, iar shekelul israelian la 1,5311 lei. Dolarul neo-zeelandez are o valoare de 2,7157 lei.

Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația gramului de aur, care este de 617,8007 lei pentru vineri, 23 octombrie 2026.

Totodată, DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, are o valoare de 6,4757 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs (lei) Dolar australian AUD 3,3511 Dolar canadian CAD 3,4115 Franc elvețian CHF 5,8093 Coroană cehă CZK 0,2200 Coroană daneză DKK 0,7157 Liră egipteană EGP 0,0864 Euro EUR 5,3495 Liră sterlină GBP 6,3909 100 de forinți maghiari HUF 1,4580 100 de yeni japonezi JPY 3,0500 Leu moldovenesc MDL 0,2648 Coroană norvegiană NOK 0,5114 Zlot polonez PLN 1,2167 Rublă rusească RUB 0,0592 Coroană suedeză SEK 0,4808 Liră turcească TRY 0,0960 Dolar american USD 4,7770 Rand sud-african ZAR 0,2883 Real brazilian BRL 0,9454 Renminbi chinezesc CNY 0,7162 Rupie indiană INR 0,0503 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3605 Peso mexican MXN 0,2544 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7157 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1056 Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,3007 Baht thailandez THB 0,1416 Dolar din Hong Kong HKD 0,6091 Shekel israelian ILS 1,5311 100 de rupii indoneziene IDR 0,0264 Peso filipinez PHP 0,0751 100 de coroane islandeze ISK 3,9277 Ringgit malaysian MYR 1,1694 Dolar singaporez SGD 3,7378 Gram de aur XAU 617,8007 Drepturi speciale de tragere XDR 6,4757

De asemenea, ratele dobânzilor ROBID/ROBOR, calculate la ora 11:00, au înregistrat modificări punctuale vineri, 23 octombrie 2026, comparativ cu ziua precedentă.

În cazul ROBID, rata overnight (O/N) s-a menținut la 5,51%, în timp ce rata tom-next (T/N) a crescut de la 5,51% la 5,52%. Pentru o săptămână (1W), dobânda a rămas la 5,60%, iar pentru o lună (1M), la 5,74%. La trei luni (3M), rata s-a menținut la 5,77%, la șase luni (6M), la 5,78%, iar la 12 luni, la 5,83%.

În ceea ce privește ROBOR, rata overnight (O/N) a rămas la 5,80%, iar rata tom-next (T/N) a crescut de la 5,80% la 5,81%. Pentru o săptămână (1W), dobânda s-a menținut la 5,89%, iar pentru o lună (1M), la 6,03%. La trei luni (3M), rata a rămas la 6,09%, iar la șase luni (6M), la 6,14%. În schimb, rata ROBOR la 12 luni a scăzut de la 6,20% joi, 22 octombrie, la 6,19% vineri, 23 octombrie 2026.