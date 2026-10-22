Curs valutar joi, 22 octombrie. Cât valorează astăzi principalele valute și gramul de aur. BNR a anunțat noile valori

Curs valutar joi, 22 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 22 octombrie 2026. Cotațiile oficiale includ principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și monede precum yenul japonez, yuanul chinezesc, dolarul australian și dolarul canadian.

Conform datelor publicate de Banca Națională a României, euro (EUR) este cotat la 5,3485 lei, iar dolarul american (USD) ajunge la 4,7640 lei. Lira sterlină (GBP) are o valoare de 6,3851 lei, în timp ce francul elvețian (CHF) este evaluat la 5,8104 lei.

Dolarul canadian (CAD) este cotat la 3,3989 lei, iar dolarul australian (AUD) ajunge la 3,3430 lei. În cazul dolarului neo-zeelandez (NZD), cursul este de 2,7095 lei, în timp ce dolarul singaporez (SGD) este evaluat la 3,7312 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) are o cotație de 0,6078 lei.

Coroana cehă (CZK) este cotată la 0,2204 lei, coroana daneză (DKK) ajunge la 0,7156 lei, iar coroana norvegiană (NOK) este evaluată la 0,5094 lei. Cursul coroanei suedeze (SEK) este de 0,4813 lei, în timp ce zlotul polonez (PLN) ajunge la 1,2239 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari (HUF), BNR indică o valoare de 1,4606 lei. În cazul yenului japonez (JPY), 100 de unități sunt cotate la 3,0371 lei. Leul moldovenesc (MDL) are o valoare de 0,2654 lei, iar rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0588 lei.

Lira egipteană (EGP) ajunge la 0,0871 lei, în timp ce lira turcească (TRY) este evaluată la 0,0958 lei. Randul sud-african (ZAR) are o cotație de 0,2890 lei, iar realul brazilian (BRL) este cotat la 0,9474 lei.

Renminbi-ul chinezesc (CNY) este evaluat la 0,7140 lei, iar rupia indiană (INR) ajunge la 0,0502 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), cursul este de 0,3603 lei. Peso-ul mexican (MXN) este cotat la 0,2534 lei, iar pesoul filipinez (PHP) ajunge la 0,0751 lei.

Dinarul sârbesc (RSD) este evaluat la 0,0455 lei, în timp ce hryvna ucraineană (UAH) are o cotație de 0,1057 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) este cotat la 1,2972 lei, iar bahtul thailandez (THB) ajunge la 0,1413 lei.

Shekelul israelian (ILS) este evaluat la 1,5361 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene (IDR), BNR indică un curs de 0,0265 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze (ISK) sunt cotate la 3,9269 lei. Ringgitul malaysian (MYR) are o valoare de 1,1668 lei.

Pe lângă valutele internaționale, Banca Națională a României publică și cotația gramului de aur. Pentru joi, 22 octombrie 2026, gramul de aur (XAU) este evaluat la 625,6821 lei.

Drepturile Speciale de Tragere (DST), reprezentate prin codul XDR, sunt cotate la 6,4632 lei.

Moneda Cod Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,3430 Dolarul canadian CAD 3,3989 Francul elvețian CHF 5,8104 Coroana cehă CZK 0,2204 Coroana daneză DKK 0,7156 Lira egipteană EGP 0,0871 Euro EUR 5,3485 Lira sterlină GBP 6,3851 100 de forinți maghiari HUF 1,4606 100 de yeni japonezi JPY 3,0371 Leul moldovenesc MDL 0,2654 Coroana norvegiană NOK 0,5094 Zlotul polonez PLN 1,2239 Rubla rusească RUB 0,0588 Coroana suedeză SEK 0,4813 Lira turcească TRY 0,0958 Dolarul american USD 4,7640 Randul sud-african ZAR 0,2890 Realul brazilian BRL 0,9474 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,7140 Rupia indiană INR 0,0502 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3603 Peso-ul mexican MXN 0,2534 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7095 Dinarul sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1057 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2972 Bahtul thailandez THB 0,1413 Dolarul din Hong Kong HKD 0,6078 Shekelul israelian ILS 1,5361 100 de rupii indoneziene IDR 0,0265 Pesoul filipinez PHP 0,0751 100 de coroane islandeze ISK 3,9269 Ringgitul malaysian MYR 1,1668 Dolarul singaporez SGD 3,7312 Gramul de aur XAU 625,6821 Drepturile Speciale de Tragere XDR 6,4632

Joi, 22 octombrie, au fost publicate și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, exprimate în procente pe an și calculate la ora 11:00. Datele indică valorile aferente mai multor scadențe, de la overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) până la o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni.

În cazul ratelor ROBID, valorile pentru 22 octombrie 2026 au fost de 5,51% pentru O/N și 5,51% pentru T/N. Pentru scadența de o săptămână (1W), rata a ajuns la 5,60%, în timp ce pentru o lună (1M) a fost de 5,74%. La trei luni (3M), ROBID s-a situat la 5,77%, la șase luni (6M) a fost de 5,78%, iar la 12 luni (12M) a ajuns la 5,83%.

Pentru ratele ROBOR, valorile înregistrate în aceeași zi au fost de 5,80% pentru O/N și 5,80% pentru T/N. La scadența de o săptămână, rata a fost de 5,89%, iar la o lună s-a situat la 6,03%. Pentru trei luni, ROBOR a ajuns la 6,09%, pentru șase luni la 6,14%, iar pentru 12 luni la 6,20%.

Comparativ cu ziua precedentă, miercuri, 21 octombrie 2026, ratele ROBID au înregistrat o creștere de la 5,59% la 5,60% pentru scadența de o săptămână. Celelalte valori ROBID au rămas neschimbate: 5,51% pentru O/N, 5,51% pentru T/N, 5,74% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni.

În cazul ROBOR, rata pentru O/N a scăzut de la 5,81% la 5,80%, în timp ce rata pentru scadența de o săptămână a crescut de la 5,88% la 5,89%. Valoarea pentru T/N a rămas la 5,80%, iar ratele pentru o lună, trei luni, șase luni și 12 luni s-au menținut la 6,03%, 6,09%, 6,14%, respectiv 6,20%.

Datele pentru 21 octombrie 2026 arată că ratele ROBID au fost de 5,51% pentru O/N, 5,51% pentru T/N, 5,59% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni. În aceeași zi, ratele ROBOR au fost de 5,81% pentru O/N, 5,80% pentru T/N, 5,88% pentru o săptămână, 6,03% pentru o lună, 6,09% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,20% pentru 12 luni.