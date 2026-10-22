Curs valutar joi, 22 octombrie. Cât valorează astăzi principalele valute și gramul de aur. BNR a anunțat noile valori
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar joi, 22 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 22 octombrie 2026. Cotațiile oficiale includ principalele valute internaționale, printre care euro, dolarul american, lira sterlină și francul elvețian, dar și monede precum yenul japonez, yuanul chinezesc, dolarul australian și dolarul canadian.
Curs valutar joi, 22 octombrie. Cât valorează astăzi principalele valute și gramul de aur
Conform datelor publicate de Banca Națională a României, euro (EUR) este cotat la 5,3485 lei, iar dolarul american (USD) ajunge la 4,7640 lei. Lira sterlină (GBP) are o valoare de 6,3851 lei, în timp ce francul elvețian (CHF) este evaluat la 5,8104 lei.
Dolarul canadian (CAD) este cotat la 3,3989 lei, iar dolarul australian (AUD) ajunge la 3,3430 lei. În cazul dolarului neo-zeelandez (NZD), cursul este de 2,7095 lei, în timp ce dolarul singaporez (SGD) este evaluat la 3,7312 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) are o cotație de 0,6078 lei.
Coroana cehă (CZK) este cotată la 0,2204 lei, coroana daneză (DKK) ajunge la 0,7156 lei, iar coroana norvegiană (NOK) este evaluată la 0,5094 lei. Cursul coroanei suedeze (SEK) este de 0,4813 lei, în timp ce zlotul polonez (PLN) ajunge la 1,2239 lei.
Pentru 100 de forinți maghiari (HUF), BNR indică o valoare de 1,4606 lei. În cazul yenului japonez (JPY), 100 de unități sunt cotate la 3,0371 lei. Leul moldovenesc (MDL) are o valoare de 0,2654 lei, iar rubla rusească (RUB) este cotată la 0,0588 lei.
Lira egipteană (EGP) ajunge la 0,0871 lei, în timp ce lira turcească (TRY) este evaluată la 0,0958 lei. Randul sud-african (ZAR) are o cotație de 0,2890 lei, iar realul brazilian (BRL) este cotat la 0,9474 lei.
Renminbi-ul chinezesc (CNY) este evaluat la 0,7140 lei, iar rupia indiană (INR) ajunge la 0,0502 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni (KRW), cursul este de 0,3603 lei. Peso-ul mexican (MXN) este cotat la 0,2534 lei, iar pesoul filipinez (PHP) ajunge la 0,0751 lei.
Dinarul sârbesc (RSD) este evaluat la 0,0455 lei, în timp ce hryvna ucraineană (UAH) are o cotație de 0,1057 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) este cotat la 1,2972 lei, iar bahtul thailandez (THB) ajunge la 0,1413 lei.
Shekelul israelian (ILS) este evaluat la 1,5361 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene (IDR), BNR indică un curs de 0,0265 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze (ISK) sunt cotate la 3,9269 lei. Ringgitul malaysian (MYR) are o valoare de 1,1668 lei.
Cotația gramului de aur și a DST
Pe lângă valutele internaționale, Banca Națională a României publică și cotația gramului de aur. Pentru joi, 22 octombrie 2026, gramul de aur (XAU) este evaluat la 625,6821 lei.
Drepturile Speciale de Tragere (DST), reprezentate prin codul XDR, sunt cotate la 6,4632 lei.
|Moneda
|Cod
|Curs BNR (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,3430
|Dolarul canadian
|CAD
|3,3989
|Francul elvețian
|CHF
|5,8104
|Coroana cehă
|CZK
|0,2204
|Coroana daneză
|DKK
|0,7156
|Lira egipteană
|EGP
|0,0871
|Euro
|EUR
|5,3485
|Lira sterlină
|GBP
|6,3851
|100 de forinți maghiari
|HUF
|1,4606
|100 de yeni japonezi
|JPY
|3,0371
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2654
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,5094
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2239
|Rubla rusească
|RUB
|0,0588
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4813
|Lira turcească
|TRY
|0,0958
|Dolarul american
|USD
|4,7640
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2890
|Realul brazilian
|BRL
|0,9474
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,7140
|Rupia indiană
|INR
|0,0502
|100 de woni sud-coreeni
|KRW
|0,3603
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2534
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,7095
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0455
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1057
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2972
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1413
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,6078
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5361
|100 de rupii indoneziene
|IDR
|0,0265
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0751
|100 de coroane islandeze
|ISK
|3,9269
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1668
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,7312
|Gramul de aur
|XAU
|625,6821
|Drepturile Speciale de Tragere
|XDR
|6,4632
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 22 octombrie 2026
Joi, 22 octombrie, au fost publicate și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, exprimate în procente pe an și calculate la ora 11:00. Datele indică valorile aferente mai multor scadențe, de la overnight (O/N) și tomorrow/next (T/N) până la o săptămână, o lună, trei luni, șase luni și 12 luni.
În cazul ratelor ROBID, valorile pentru 22 octombrie 2026 au fost de 5,51% pentru O/N și 5,51% pentru T/N. Pentru scadența de o săptămână (1W), rata a ajuns la 5,60%, în timp ce pentru o lună (1M) a fost de 5,74%. La trei luni (3M), ROBID s-a situat la 5,77%, la șase luni (6M) a fost de 5,78%, iar la 12 luni (12M) a ajuns la 5,83%.
Pentru ratele ROBOR, valorile înregistrate în aceeași zi au fost de 5,80% pentru O/N și 5,80% pentru T/N. La scadența de o săptămână, rata a fost de 5,89%, iar la o lună s-a situat la 6,03%. Pentru trei luni, ROBOR a ajuns la 6,09%, pentru șase luni la 6,14%, iar pentru 12 luni la 6,20%.
Comparativ cu ziua precedentă, miercuri, 21 octombrie 2026, ratele ROBID au înregistrat o creștere de la 5,59% la 5,60% pentru scadența de o săptămână. Celelalte valori ROBID au rămas neschimbate: 5,51% pentru O/N, 5,51% pentru T/N, 5,74% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni.
În cazul ROBOR, rata pentru O/N a scăzut de la 5,81% la 5,80%, în timp ce rata pentru scadența de o săptămână a crescut de la 5,88% la 5,89%. Valoarea pentru T/N a rămas la 5,80%, iar ratele pentru o lună, trei luni, șase luni și 12 luni s-au menținut la 6,03%, 6,09%, 6,14%, respectiv 6,20%.
Datele pentru 21 octombrie 2026 arată că ratele ROBID au fost de 5,51% pentru O/N, 5,51% pentru T/N, 5,59% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,83% pentru 12 luni. În aceeași zi, ratele ROBOR au fost de 5,81% pentru O/N, 5,80% pentru T/N, 5,88% pentru o săptămână, 6,03% pentru o lună, 6,09% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,20% pentru 12 luni.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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