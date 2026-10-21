Curs valutar miercuri, 21 octombrie. Cât valorează astăzi euro, dolarul american și lira sterlină. BNR a publicat noile cifre
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 21 octombrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,3297 lei, dolarul american a ajuns la 4,7489 lei, iar lira sterlină a fost evaluată la 6,3631 lei. Francul elvețian a înregistrat un curs de 5,7547 lei, în timp ce gramul de aur a fost cotat la 629,3552 lei.
Curs valutar miercuri, 21 octombrie. Cât valorează astăzi euro, dolarul american și lira sterlină
Cursul valutar publicat de Banca Națională a României cuprinde cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute utilizate în tranzacțiile comerciale și financiare.
Potrivit datelor BNR, euro (EUR) a fost cotat la 5,3297 lei, iar dolarul american (USD) a ajuns la 4,7489 lei. Lira sterlină (GBP) a fost evaluată la 6,3631 lei, în timp ce francul elvețian (CHF) a înregistrat un curs de 5,7547 lei.
În cazul dolarului canadian (CAD), cursul a fost de 3,3794 lei, iar dolarul australian (AUD) a fost cotat la 3,3368 lei. Dolarul neo-zeelandez (NZD) a ajuns la 2,7009 lei, în timp ce dolarul singaporez (SGD) a fost evaluat la 3,7163 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) a înregistrat un curs de 0,6052 lei.
Cursul valutar pentru monedele europene
În ceea ce privește celelalte monede europene, coroana cehă (CZK) a fost cotată la 0,2195 lei, iar coroana daneză (DKK) a ajuns la 0,7131 lei.
Coroana norvegiană (NOK) a fost evaluată la 0,5068 lei, în timp ce coroana suedeză (SEK) a înregistrat un curs de 0,4796 lei. Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2209 lei, iar rubla rusească (RUB) a ajuns la 0,0578 lei.
Leul moldovenesc (MDL) a fost evaluat la 0,2648 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) a înregistrat un curs de 0,0454 lei. Hryvna ucraineană (UAH) a fost cotată la 0,1054 lei.
Pentru forintul maghiar, BNR a publicat cotația pentru 100 de unități. Astfel, 100 de forinți maghiari (HUF) au fost evaluați la 1,4576 lei.
Cursul pentru monedele din Asia și Orientul Mijlociu
În cazul yenului japonez, 100 de yeni (JPY) au fost cotați la 3,0032 lei. Renminbi-ul chinezesc (CNY) a fost evaluat la 0,7113 lei, iar rupia indiană (INR) a ajuns la 0,0503 lei.
De asemenea, 100 de woni sud-coreeni (KRW) au fost cotați la 0,3586 lei, iar bahtul thailandez (THB) a înregistrat un curs de 0,1412 lei. Pentru ringgitul malaysian (MYR), cotația a fost de 1,1639 lei, în timp ce 100 de rupii indoneziene (IDR) au fost evaluate la 0,0264 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) a fost cotat la 1,2929 lei, iar shekelul israelian (ILS) a ajuns la 1,5355 lei.
Cotațiile pentru monedele din Africa și America
În categoria monedelor din Africa, lira egipteană (EGP) a fost evaluată la 0,0874 lei, iar randul sud-african (ZAR) a înregistrat un curs de 0,2893 lei.
În America Latină, realul brazilian (BRL) a fost cotat la 0,9444 lei, iar peso-ul mexican (MXN) a ajuns la 0,2567 lei. Peso-ul filipinez (PHP) a fost evaluat la 0,0749 lei, potrivit cursului publicat de BNR.
Lira turcească (TRY) a fost cotată la 0,0957 lei.
Cât valorează gramul de aur
Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația pentru gramul de aur. La 21 octombrie 2026, acesta a fost evaluat la 629,3552 lei.
Totodată, DST (drepturile speciale de tragere, cod XDR) a fost cotat la 6,4382 lei.
|Moneda
|Cod valutar
|Curs BNR (lei)
|Dolarul australian
|AUD
|3,3368
|Dolarul canadian
|CAD
|3,3794
|Francul elvețian
|CHF
|5,7547
|Coroana cehă
|CZK
|0,2195
|Coroana daneză
|DKK
|0,7131
|Lira egipteană
|EGP
|0,0874
|Euro
|EUR
|5,3297
|Lira sterlină
|GBP
|6,3631
|100 de forinți maghiari
|HUF
|1,4576
|100 de yeni japonezi
|JPY
|3,0032
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2648
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,5068
|Zlotul polonez
|PLN
|1,2209
|Rubla rusească
|RUB
|0,0578
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4796
|Lira turcească
|TRY
|0,0957
|Dolarul american
|USD
|4,7489
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2893
|Realul brazilian
|BRL
|0,9444
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,7113
|Rupia indiană
|INR
|0,0503
|100 de woni sud-coreeni
|KRW
|0,3586
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2567
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,7009
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0454
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1054
|Dirhamul Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2929
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1412
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,6052
|Shekelul israelian
|ILS
|1,5355
|100 de rupii indoneziene
|IDR
|0,0264
|Peso-ul filipinez
|PHP
|0,0749
|100 de coroane islandeze
|ISK
|3,9131
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,1639
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,7163
|Gramul de aur
|XAU
|629,3552
|Drepturile speciale de tragere
|XDR
|6,4382
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru miercuri, 21 octombrie 2026. Comparativ cu ziua precedentă, 20 octombrie 2026, indicatorii au înregistrat în principal valori stabile, cu unele modificări punctuale.
La 21 octombrie 2026, rata ROBID overnight (O/N) a fost de 5,51% pe an, nivel identic cu cel din ziua precedentă. Pentru termenul tomorrow/next (T/N), rata a ajuns la 5,51%, față de 5,50% pe 20 octombrie.
Pentru celelalte scadențe, valorile ROBID au rămas neschimbate. Rata pentru o săptămână (1W) a fost de 5,59%, cea pentru o lună (1M) a fost de 5,74%, iar rata pentru trei luni (3M) s-a situat la 5,77%. Pentru șase luni (6M), dobânda a fost de 5,78%, în timp ce pentru 12 luni (12M) a ajuns la 5,83%.
În cazul ROBOR, rata overnight (O/N) a crescut la 5,81% pe an, de la 5,80% în ziua precedentă. Pentru termenul tomorrow/next (T/N), indicatorul a urcat la 5,80%, comparativ cu 5,79% pe 20 octombrie.
Rata ROBOR pentru o săptămână (1W) s-a menținut la 5,88%, iar cea pentru o lună (1M) a rămas la 6,03%. Pentru trei luni (3M), dobânda a fost de 6,09%, în timp ce pentru șase luni (6M) s-a situat la 6,14%.
La scadența de 12 luni (12M), rata ROBOR a ajuns la 6,20% pe an, în creștere față de nivelul de 6,19% înregistrat pe 20 octombrie 2026.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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