Curs valutar miercuri, 21 octombrie. Cât valorează astăzi euro, dolarul american și lira sterlină. BNR a publicat noile cifre

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 21 octombrie 2026. Potrivit datelor oficiale, euro a fost cotat la 5,3297 lei, dolarul american a ajuns la 4,7489 lei, iar lira sterlină a fost evaluată la 6,3631 lei. Francul elvețian a înregistrat un curs de 5,7547 lei, în timp ce gramul de aur a fost cotat la 629,3552 lei.

Cursul valutar publicat de Banca Națională a României cuprinde cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru alte valute utilizate în tranzacțiile comerciale și financiare.

Potrivit datelor BNR, euro (EUR) a fost cotat la 5,3297 lei, iar dolarul american (USD) a ajuns la 4,7489 lei. Lira sterlină (GBP) a fost evaluată la 6,3631 lei, în timp ce francul elvețian (CHF) a înregistrat un curs de 5,7547 lei.

În cazul dolarului canadian (CAD), cursul a fost de 3,3794 lei, iar dolarul australian (AUD) a fost cotat la 3,3368 lei. Dolarul neo-zeelandez (NZD) a ajuns la 2,7009 lei, în timp ce dolarul singaporez (SGD) a fost evaluat la 3,7163 lei. Dolarul din Hong Kong (HKD) a înregistrat un curs de 0,6052 lei.

În ceea ce privește celelalte monede europene, coroana cehă (CZK) a fost cotată la 0,2195 lei, iar coroana daneză (DKK) a ajuns la 0,7131 lei.

Coroana norvegiană (NOK) a fost evaluată la 0,5068 lei, în timp ce coroana suedeză (SEK) a înregistrat un curs de 0,4796 lei. Zlotul polonez (PLN) a fost cotat la 1,2209 lei, iar rubla rusească (RUB) a ajuns la 0,0578 lei.

Leul moldovenesc (MDL) a fost evaluat la 0,2648 lei, iar dinarul sârbesc (RSD) a înregistrat un curs de 0,0454 lei. Hryvna ucraineană (UAH) a fost cotată la 0,1054 lei.

Pentru forintul maghiar, BNR a publicat cotația pentru 100 de unități. Astfel, 100 de forinți maghiari (HUF) au fost evaluați la 1,4576 lei.

În cazul yenului japonez, 100 de yeni (JPY) au fost cotați la 3,0032 lei. Renminbi-ul chinezesc (CNY) a fost evaluat la 0,7113 lei, iar rupia indiană (INR) a ajuns la 0,0503 lei.

De asemenea, 100 de woni sud-coreeni (KRW) au fost cotați la 0,3586 lei, iar bahtul thailandez (THB) a înregistrat un curs de 0,1412 lei. Pentru ringgitul malaysian (MYR), cotația a fost de 1,1639 lei, în timp ce 100 de rupii indoneziene (IDR) au fost evaluate la 0,0264 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite (AED) a fost cotat la 1,2929 lei, iar shekelul israelian (ILS) a ajuns la 1,5355 lei.

În categoria monedelor din Africa, lira egipteană (EGP) a fost evaluată la 0,0874 lei, iar randul sud-african (ZAR) a înregistrat un curs de 0,2893 lei.

În America Latină, realul brazilian (BRL) a fost cotat la 0,9444 lei, iar peso-ul mexican (MXN) a ajuns la 0,2567 lei. Peso-ul filipinez (PHP) a fost evaluat la 0,0749 lei, potrivit cursului publicat de BNR.

Lira turcească (TRY) a fost cotată la 0,0957 lei.

Pe lângă monedele internaționale, Banca Națională a României a publicat și cotația pentru gramul de aur. La 21 octombrie 2026, acesta a fost evaluat la 629,3552 lei.

Totodată, DST (drepturile speciale de tragere, cod XDR) a fost cotat la 6,4382 lei.

Moneda Cod valutar Curs BNR (lei) Dolarul australian AUD 3,3368 Dolarul canadian CAD 3,3794 Francul elvețian CHF 5,7547 Coroana cehă CZK 0,2195 Coroana daneză DKK 0,7131 Lira egipteană EGP 0,0874 Euro EUR 5,3297 Lira sterlină GBP 6,3631 100 de forinți maghiari HUF 1,4576 100 de yeni japonezi JPY 3,0032 Leul moldovenesc MDL 0,2648 Coroana norvegiană NOK 0,5068 Zlotul polonez PLN 1,2209 Rubla rusească RUB 0,0578 Coroana suedeză SEK 0,4796 Lira turcească TRY 0,0957 Dolarul american USD 4,7489 Randul sud-african ZAR 0,2893 Realul brazilian BRL 0,9444 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,7113 Rupia indiană INR 0,0503 100 de woni sud-coreeni KRW 0,3586 Peso-ul mexican MXN 0,2567 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7009 Dinarul sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1054 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,2929 Bahtul thailandez THB 0,1412 Dolarul din Hong Kong HKD 0,6052 Shekelul israelian ILS 1,5355 100 de rupii indoneziene IDR 0,0264 Peso-ul filipinez PHP 0,0749 100 de coroane islandeze ISK 3,9131 Ringgitul malaysian MYR 1,1639 Dolarul singaporez SGD 3,7163 Gramul de aur XAU 629,3552 Drepturile speciale de tragere XDR 6,4382

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11:00, au fost publicate pentru miercuri, 21 octombrie 2026. Comparativ cu ziua precedentă, 20 octombrie 2026, indicatorii au înregistrat în principal valori stabile, cu unele modificări punctuale.

La 21 octombrie 2026, rata ROBID overnight (O/N) a fost de 5,51% pe an, nivel identic cu cel din ziua precedentă. Pentru termenul tomorrow/next (T/N), rata a ajuns la 5,51%, față de 5,50% pe 20 octombrie.

Pentru celelalte scadențe, valorile ROBID au rămas neschimbate. Rata pentru o săptămână (1W) a fost de 5,59%, cea pentru o lună (1M) a fost de 5,74%, iar rata pentru trei luni (3M) s-a situat la 5,77%. Pentru șase luni (6M), dobânda a fost de 5,78%, în timp ce pentru 12 luni (12M) a ajuns la 5,83%.

În cazul ROBOR, rata overnight (O/N) a crescut la 5,81% pe an, de la 5,80% în ziua precedentă. Pentru termenul tomorrow/next (T/N), indicatorul a urcat la 5,80%, comparativ cu 5,79% pe 20 octombrie.

Rata ROBOR pentru o săptămână (1W) s-a menținut la 5,88%, iar cea pentru o lună (1M) a rămas la 6,03%. Pentru trei luni (3M), dobânda a fost de 6,09%, în timp ce pentru șase luni (6M) s-a situat la 6,14%.

La scadența de 12 luni (12M), rata ROBOR a ajuns la 6,20% pe an, în creștere față de nivelul de 6,19% înregistrat pe 20 octombrie 2026.