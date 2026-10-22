Valentin Lazea, BNR: România are nevoie de un pact politic pentru reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030

Economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea, a propus joi, 22 octombrie, un pact politic pentru reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030. Acordul ar viza limitarea creșterii cheltuielilor publice și îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale.

România are nevoie de un pact între forțele politice responsabile, prin care acestea să se angajeze să respecte, în următorii patru ani, corelația dintre evoluția PIB-ului nominal, salarii și pensii și să susțină îmbunătățirea colectării TVA și a impozitului pe profit. Măsurile ar contribui la reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, a declarat, joi, Valentin Lazea, economist-șef al Băncii Naționale a României (BNR), la conferința „România sub lupă – Economia românească între presiuni globale și decizii interne”.

Potrivit lui Valentin Lazea, cele două obiective ar trebui scoase din disputa politică printr-un acord între partidele responsabile. Semnatarii ar urma să se angajeze să respecte acest angajament în următorii patru ani și, dacă este posibil, și ulterior, fără să transforme măsurile de combatere a evaziunii fiscale sau de menținere a corelației dintre pensii, salarii și evoluția economiei în motive de atacuri politice.

Economistul-șef al BNR a explicat că un asemenea pact ar putea consolida credibilitatea României în fața investitorilor și ar asigura predictibilitatea măsurilor de ajustare fiscală.

Valentin Lazea a apreciat că asumarea unui astfel de angajament ar permite României să transmită un semnal de credibilitate și predictibilitate în privința reducerii deficitului bugetar până în 2030, an în care se vor împlini 11 ani de la intrarea țării în procedura de deficit excesiv.

„Ar trebui ca măcar acestea două probleme: corelaţia PIB nominal/salarii, pensii, respectiv colectarea mai bună a TVA şi a impozitului, ar trebui, după mine, să facă obiectul unui pact între toate forţele politice responsabile, în aşa fel încât să se oblige semnatarii politici ca, în perioada următorilor 4 ani, şi dacă se poate şi ulterior, să scoată aceste două probleme din jocul politic, să nu se mai atace de câte ori cineva ia o măsură pentru reducerea evaziunii, pentru respectarea corelaţiei între pensii şi salarii. Numai aşa România poate transmite un semnal de credibilitate şi de predictibilitate în ce priveşte reducerea deficitului bugetar la orizontul anului 2030 când deja se vor fi împlinit 11 ani de la intrarea în procedura de deficit excesiv”, a subliniat Lazea.

Referindu-se la situația finanțelor publice, Valentin Lazea a explicat că România trebuie să reducă treptat dependența bugetului de împrumuturi. La un deficit bugetar de aproximativ 6% din PIB, circa un leu din șapte cheltuiți de stat provine din finanțare împrumutată, a precizat economistul-șef al BNR.

Potrivit acestuia, obiectivul ar trebui să fie reducerea deficitului bugetar la 3% din PIB, ceea ce ar însemna înjumătățirea ponderii cheltuielilor finanțate prin împrumuturi, de la un leu din șapte la un leu din 14.

Valentin Lazea a arătat că prima condiție pentru atingerea acestui obiectiv este respectarea corelației dintre evoluția PIB-ului nominal, creșterea cheltuielilor cu salariile bugetarilor și majorarea cheltuielilor cu pensiile. Astfel, salariile din sectorul public nu ar trebui să crească mai repede decât PIB-ul nominal, iar pensiile din sistemul public nu ar trebui să aibă un ritm de creștere superior celui al salariilor.

O altă măsură esențială pentru reducerea deficitului bugetar este îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale, în special a taxei pe valoarea adăugată (TVA) și a impozitului pe profit, a mai precizat economistul-șef al BNR.

„Scopul nostru sau ţelul pe care oamenii rezonabili din ţara asta ar trebui să şi-l propună este să ajungem la un deficit de 3%, care înseamnă că doar un leu din 14, adică o jumătate din cât avem acum, să fie luat din împrumuturi. Deci ăsta-i cadrul pe care să-l înţeleagă toată lumea. Da, azi cheltuim, bugetul cheltuieşte un leu din şapte din împrumuturi. Trebuie să ajungem la un leu din 14. Prima este respectarea corelaţiei dintre evoluţia PIB-ului nominal, creşterea anvelopei salariale şi creşterea anvelopei pensiilor. Al 2-lea lucru pe care trebuie să îl facem obligatoriu, dincolo de respectarea acestor corelaţii, este colectarea mult mai bună a TVA şi a impozitului pe profit”, a precizat Lazea.

Potrivit lui Valentin Lazea, România pierde anual venituri echivalente cu aproximativ 3% din PIB din neîncasarea TVA și încă 1% din PIB din necolectarea impozitului pe profit. Reducerea la jumătate a acestor decalaje de colectare ar putea contribui la diminuarea deficitului bugetar cu două puncte procentuale, a explicat economistul-șef al BNR.

Acesta a precizat că îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale reprezintă o soluție importantă pentru reducerea deficitului, însă efectele acesteia nu pot fi estimate în avans cu suficientă precizie pentru a fi incluse în buget.

În acest context, Valentin Lazea a susținut necesitatea intensificării combaterii evaziunii fiscale, a eliminării portițelor legislative care permit optimizarea fiscală și a reformării activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Reforma ar trebui să vizeze inclusiv modalitățile de motivare și remunerare a personalului instituției.

„România pierde 3% din PIB din neîncasarea TVA şi încă 1% din PIB din impozitul pe profit prin necolectare. Şi problema cea mare cu această soluţie a colectării mai bune este că ea nu poate fi bugetată exante”, a explicat Lazea.

La începutul intervenției sale, economistul-șef al BNR a precizat că opiniile exprimate sunt personale și nu reprezintă poziția oficială a instituției. Conferința „România sub lupă – Economia românească între presiuni globale și decizii interne” este organizată de Oxygen Events la Arenele BNR din București. Banca Transilvania este partenerul oficial al evenimentului, iar AGERPRES este partener media.