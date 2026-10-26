A patra putere în stat, puterea economică a marilor întreprinderi

Gheorghe Piperea, avocat, profesor universitar și europarlamentar, susține că puterea economică a marilor întreprinderi trebuie reglementată și controlată ca o a patra putere în stat. În analiza sa, autorul explică de ce consideră că protecția consumatorilor riscă să treacă în plan secund în fața obiectivelor economice ale Uniunii Europene.

Protecția consumatorilor în dreptul european

Obiectivul protecției consumatorilor este inserat în art. 3 lit.s) din Tratatul de la Maastricht, din 1993, care a instituit Uniunea Europeană.

În prezent, principiul protecției consumatorilor este reglementat în art. 169 din TFUE. De asemenea, acest principiu se regăsește și în art. 38 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Așadar, drepturile conferite consumatorilor de legislația UE fac parte din categoria drepturilor fundamentale și trebuie să se țină cont de ele în întregul comportament al UE – de la birocrația și conducerea CE, la Parlament, Consiliu, CJUE și restul instituțiilor comunitare. În plus, potrivit art. 12 din TFUE, toate celelalte politici și acțiuni ale UE trebuie să ia în considerare cerințele din domeniul protecției consumatorilor.

Prin mijlocirea art. 148 alin.2 din Constituție, acest obiectiv al protecției consumatorilor face parte din dreptul nostru intern, având valoare constituțională, prioritară față de normele contrare ale legislației interne.

Protecția consumatorilor nu intră în competența exclusivă a UE, ci incumbă, în primul rând, statelor membre ale UE.

Din art. 129 din Tratatul de la Maastricht, care instituie principiul protecției consumatorilor, rezultă că UE trebuie să contribuie la imperativul unui înalt nivel de protecție a consumatorilor, atât prin măsuri directe, cât și prin măsuri de sprijin al politicii statelor membre în domeniu.

Așadar, în conformitate cu principiului subsidiarității, protecția consumatorilor este un domeniu al competențelor partajate, domeniu în care UE intervine numai în măsura în care statul membru nu asigură o aplicare efectivă și proporțională a imperativului protecției consumatorilor. Faptul că UE adoptă asemenea măsuri de asigurare a înaltului nivel de protecție a consumatorilor nu împiedică statele membre să adopte măsuri mai favorabile consumatorilor și, implicit, mai restrictive în privința comercianților (de minimis).

Economia de piață înseamnă o democrație a consumului, iar moralizarea întreprinderilor înseamnă reziliența și eficiența modelului economiei de piață.

Veniturile consumatorilor sunt limitate și sunt obținute greu, în special prin eforturi proprii, prin muncă, iar nu din speculații, rente sau monopoluri. De aceea, bunurile și serviciile achiziționate de la comercianți trebuie să aducă beneficii maximale consumatorilor, iar competiția între comercianți trebuie subordonată bunăstării consumatorilor.

Încă de pe vremea lui J. F. Kennedy, dreptul de a alege ce să consumi (dreptul la calitate și dreptul la un preț corect), dreptul la informație, inclusiv dreptul de a nu fi înșelat sau dezinformat, dreptul la siguranță și dreptul de a fi ascultat sunt pilonii legislației protecției consumatorilor.

Interesele marilor întreprinderi și bunăstarea consumatorilor

Uniunea Europeană are un obiectiv preponderent economic, scopul său originar și esențial fiind acela de a realiza o piață unică europeană. Fiind interesată de obținerea puterii economice unificate la nivel continental, UE nu poate fi un promotor independent al protecției consumatorilor. Este un subtil dar vizibil conflict de finalițăți și un adevărat prosbul (derogare de la Shmita, regula veterotestamentară a iertării de datorii o dată la 7 ani) pe care îl practică UE.

Exemplul băncilor, care au fost salvate de la faliment cu prețul sărăcirii/falimentării contribuabililor și al consumatorilor (împrumutați sau deponenți, deopotrivă), și exemplul marilor întreprinderi farmaceutice, alimentare sau chimice, care au fost mereu favorizate în dauna sănătății și a intereselor economice ale consumatorilor, sunt edificatoare în acest sens. Așa au fost cazul Monsanto – Bayer (a se vedea #monsantoleaks, precum și scandalul erbicidului cancerigen Round Up), cazul Pfizer, Moderna și Astra Zeneca (negocierile ultra-secrete ale contractelor de 80 de miliarde de euro privitoare la achiziția de seruri „imunizatoare” experimentale în pandemia din 2020-2022), precum și cazul #dieselgate. De asemenea, multiplele cazuri de green washing. În plus, PNRR este un program de resetare a societății în vederea concentrării puterii economice în mâinile unor mari întreprinderi care vor beneficia de efectul TINA – there is noalternative.

Preocuparea principală a birocrației europene, presată de obiectivul economic originar al UE și de marile întreprinderi*, este aceea de a proteja (macro)economia, iar nu consumatorul. Concentrarea economică și salvarea de la faliment a marilor corporații „sistemice” sunt prioritare față de protecția reală a intereselor consumatorilor, care devin piese în angrenajul intereselor concentrative ale economiei, cifre statistice ale volumelor de vânzări și ținte ale controlului socio-psihologic al nevoilor și dorințelor. Or, privatizarea tot mai acută a profiturilor și socializarea tot mai largă a pierderilor deturnează economia de piață de la scopul său originar, care înseamnă bunăstarea consumatorului.

Ironic, realizarea pieței interne și construcția „campionilor comerciali și industriali” sunt de neconceput în absența consumatorilor – prin prețul plătit pe achizițiile comerciale, prin încrederea în comerț, în genere, și în anumiți comercianți, și prin alegerile pe care le fac, consumatorii sunt cei care creează piața și societatea de consum și, astfel, alimentează puterea economică a „campionilor”. Dacă nu ar mai achiziționa, chiar și în proporțiile reduse ale abstinenței cauzate de crizele economice, sociale sau politico-militare, consumatorii ar determina destrămarea întregii economii de piață, cu consecința totalei disfuncționalități a mecanismelor fiscal – bugetare ale statelor membre, care se bazează în proporții ridicate pe taxele și impozitele pe consum. Fără încrederea consumatorilor nu există comerț și, deci, nu există economie de piață.

Planul Draghi din septembrie 2024 se concentrează pe „competitivitate” și crearea unor campioni comerciali europeni care au capital și utilizează resurse din toată Uniunea, ceea ce are un mare potențial de a afecta concurența loială între IMM-uriși, la final, bunăstarea consumatorilor. Bine, cel puțin, că planul este plin de iluzii și de gânduri afectate de dorința și speranța de a se împlini (wishful thinking), cele mai multe convergând către „tranziția verde” și „digitalizare”, vechi obsesii ale birocrației UE, care deja a dus către faliment economii întregi și state membre ale UE.

Rolul statelor membre în limitarea puterii economice

De vreme ce protecția consumatorilor este un domeniu al competențelor partajate între UE și statele membre, în mod normal, principiul subsidiarității ar trebui să corecteze, măcar în parte, neajunsurile cauzate de conflictul de finalități ale UE (care este o construcție politico-birocratică menită a asigura unificarea puterii economice la nivel continental, dar are ca obiectiv și protecția consumatorilor). Statele membre ar putea să contra-balanseze excesul de putere economică și birocratică în favoarea consumatorilor prin reglementări interne care să depășească bariera protecției de minimis a consumatorilor. Numai că acest potențial corectiv al conflictului de finalități ale UE este neutralizat de obiectivul prioritar și originar (reînnoit de planul Draghi) al creșterii puterii economice a întreprinderilor europene. Se pare că statele membre ale UE trebuie să își subordoneze politicile naționale în domeniul protecției consumatorilor acestui scop, punând în umbră necesitatea protecției consumatorilor.

Dezideratul protecției consumatorilor prin norme interne mai favorabile este blocat de tendința de concentrare a puterii politice și a birocrației UE.

Statele membre ale UE au cedat oricum o parte consistentă din suveranitatea lor națională în favoarea birocrației și a supra-structurii politico-ideologice a UE încă de la momentul aderării la UE.

În urmarea crizelor care s-au succedat la nivel global începând cu falimentul Lehman Brothers din anul 2008, UE și-a arogat pas cu pas tot mai multe competențe reglementare și de intervenție, cu încălcarea principiului subsidiarității, în defavoarea statelor membre și, deci, a consumatorilor. De exemplu, în domeniul sanitar și alimentar, UE și-a arogat (cutumiar sau prin acte normative adoptate sub impactul excepționalismului juridic, fără dezbatere și fără opoziție) din ce în ce mai multe atribuții pe care, la nivelul anului 2007, când România a aderat la UE, nu le avea. Recent, UE și-a asumat și un neașteptat rol militar și diplomatic, gestionând greșit și contrar intereselor populare în statele membre ale UE, finanțarea unui război care nu este al europenilor, ci al super-puterilor economice și militare – SUA, China și Rusia.

Cu toate acestea, TFUE stabilește protecția consumatorilor ca obiectiv și ca principiu de reglementare – ceea ce poate „calma” juridic un fenomen economic greșit gestionat și nociv alimentat politic și ideologic.

Reglementarea puterii economice ca a patra putere în stat, care trebuie separată de celelalte și controlată, pentru a nu putea abuza de putere și pentru a fi moralizată și socializată, este un deziderat actual al lumii noastre. Este bine că, din perspectiva riscului de abuz contra drepturilor omului, Directiva 2024/1760 privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, pune corporațiile pe aceeași treaptă cu statele potențial tiranice, este rău că, dată fiind exagerarea părții birocratice a sustenabilității și durabilității, astfel de reglementări au reușit să ostilizeze opinia publică și să determine politicienii să ceară limitarea sau chiar neutralizarea efectelor lor.

*Așa-numiții „campioni comerciali și industriali” dețin controlul instituțiilor europene, atât direct (prin lobby și revolving door), cât și indirect, prin ONG – urile „progresiste”

În viziunea lui Gheorghe Piperea, consolidarea economiei europene nu poate fi separată de bunăstarea consumatorilor. Autorul pledează pentru limitarea abuzurilor de putere economică și pentru un rol mai activ al statelor membre în protejarea drepturilor acestora.