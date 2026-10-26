Bula AI s-a spart deja în China. Pierderi de 480 miliarde de dolari în mai puțin de 4 luni. În SUA, Anthropic pregătește listarea pe bursă

Bula inteligenței artificiale începe să se spargă pe piața chineză, unde indicele STAR50 a pierdut 40% în mai puțin de patru luni, ștergând 480 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. În paralel, Anthropic își pregătește listarea pe Wall Street, dezvăluind venituri de 16,3 miliarde de dolari și costuri uriașe asociate dezvoltării modelelor sale avansate.

În timp ce acțiunile companiilor tehnologice din întreaga lume sunt sub presiune, în China acestea s-au prăbușit deja, pe fondul reducerii evaluărilor foarte ridicate, al îngrijorărilor privind cererea pentru inteligența artificială și al restricțiilor asupra exporturilor chinezești.

Prăbușirea indicelui STAR50 din China continentală, care include lideri din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, cu 40% în mai puțin de patru luni, a șters aproximativ 480 de miliarde de dolari din valoarea de piață.

Evoluția reprezintă un semnal negativ pentru piețele globale instabile și afectează eforturile Chinei de a-și încuraja populația să investească în acțiuni pentru a finanța boomul inteligenței artificiale, relatează Reuters.

Corecția a pus capăt unui raliu bursier care dura de doi ani, după ce promisiunile privind măsurile de stimulare economică au propulsat acțiunile în sus.

De asemenea, a încetinit planul Beijingului de a renunța la ciclurile repetate de creștere și prăbușire și de a construi o piață „bull lentă”, capabilă să ofere randamente constante. Indicele general al companiilor chineze de tip blue-chip a scăzut cu aproximativ 20% față de maximele atinse în iunie.

„Piața bursieră a evoluat ulterior într-o piață bull speculativă și nebună. Iar acum vedem cum bula se sparge”, a declarat Dong Baozhen, administrator de fonduri din Beijing.

Inversarea tendinței reflectă amploarea unui raliu care a dus acțiunile chinezești la niveluri mai ridicate decât cele înregistrate pe piețele occidentale sau în alte părți ale Asiei. Prin comparație, acțiunile americane din domeniul inteligenței artificiale au suferit o corecție mai redusă, contribuind la o scădere de 6% a indicelui Nasdaq față de recordul atins cu trei săptămâni în urmă.

În China nu a existat un factor declanșator evident al vânzărilor. Totuși, traderii au indicat prețurile ridicate ale acțiunilor, obligațiile fiscale și riscul ca Statele Unite sau alte țări să interzică utilizarea echipamentelor chinezești în centrele de date.

Potrivit Goldman Sachs, acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale ajunseseră să reprezinte 42% din capitalizarea bursieră a Chinei și 57% din rulajul tranzacțiilor cu acțiuni de tip A, listate pe piețele continentale, și de tip H, tranzacționate la Hong Kong. Într-o piață dominată de investitori individuali, puțini au scăpat de pierderi.

Acțiunile producătorului de roboți Unitree, pentru care cererea investitorilor individuali a depășit de 8.000 de ori oferta disponibilă la listare, s-au înjumătățit de la debutul tranzacționării, în august. Producătorul de cipuri CXMT a pierdut peste un sfert din valoarea de piață în ultima lună.

Producătorii de cipuri MetaX Integrated Circuits și Moore Threads Technology, ale căror acțiuni au crescut cu 700%, respectiv 400%, la debutul bursier de anul trecut, și-au înjumătățit, de asemenea, valoarea începând din iulie.

Chen Wensheng, proprietarul unei mici afaceri și investitor din provincia insulară Hainan, din sudul Chinei, a declarat că a cumpărat acțiuni în timpul raliului, încurajat de ceea ce considera a fi sprijinul autorităților pentru companii precum Unitree, ai cărei investitori includeau fonduri susținute de stat. Între timp, Chen și prietenii săi se confruntă cu pierderi.

Dezamăgirea provocată de prăbușirea unei teme de investiții susținute de Beijing i-a determinat pe mulți investitori să se orienteze către active defensive. În același timp, evoluția ar putea încetini atragerea de capital pe bursă de către companiile din sectorul tehnologic.

Acțiunile producătorilor de componente optice Zhongji Innolight și Eoptolink Technology au scăzut cu aproximativ 60% față de maximele atinse în iunie și iulie. O parte din declin este legată de demersurile Washingtonului de a interzice acestor companii, cândva foarte apreciate de investitori, să furnizeze echipamente pentru centrele de date din Statele Unite.

Indicele STAR50 se tranzacționează în continuare la un raport de aproximativ 100 între prețul acțiunilor și profitul pe acțiune din ultimele 12 luni, deși indicatorul a coborât de la un maxim de aproape 250. Prin comparație, raportul pentru Nasdaq 100 este de aproximativ 30, ceea ce îi face pe investitori să se teamă că vânzările ar putea continua înainte ca piața să își revină.

„Ceea ce se întâmplă acum va pune capăt planurilor multor companii care încearcă să se listeze la bursă”, a declarat Hong Hao, partener director și director de investiții la Lotus Asset Management din Hong Kong.

Euforia investitorilor și efectele prăbușirii contrastează cu eforturile autorităților de a îmbunătăți randamentele și de a reduce volatilitatea piețelor, prin combaterea tranzacțiilor bazate pe împrumuturi și a tranzacționării de înaltă frecvență. Investitorii susținuți de stat au vândut acțiuni în timpul raliurilor, pentru a limita creșterile.

Autoritatea chineză de reglementare a piețelor de capital, China Securities Regulatory Commission, nu a răspuns imediat întrebărilor transmise prin fax de Reuters săptămâna trecută.

La începutul acestei luni, președintele instituției, Wu Qing, s-a întâlnit cu participanți la piață pentru a asculta propuneri privind îmbunătățirea piețelor de capital, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul autorității. Unii reprezentanți ai comunității investiționale consideră că boomul tehnologic a afectat structura pieței.

„Supraaccentuarea «conținutului tehnologic» — adică ponderea companiilor din tehnologie în capitalizarea bursieră a indicilor majori — conduce la o abatere, ba chiar la o distorsionare a modului în care este alocat capitalul. Acest lucru a creat o bulă severă în anumite sectoare și a provocat o scurgere semnificativă de capital din altele”, a declarat Leo Wang, partener la Qianchuang Capital din Beijing.

Există însă și investitori care consideră că scăderea oferă oportunități și nu este nici surprinzătoare, nici dăunătoare reformelor de piață concepute pentru termen lung. Aceste reforme au contribuit în ultimii ani la îmbunătățirea randamentelor, în special a veniturilor obținute din investiții.

Potrivit unei analize HSBC, fondurile asiatice au continuat, în general, să dețină o pondere mai mare de acțiuni chinezești decât cea a indicelui de referință, chiar dacă au vândut în ultimele trei luni.

Goldman Sachs a inclus Innolight și CXMT într-o listă actualizată de recomandări care cuprinde zeci de acțiuni chinezești din domeniul inteligenței artificiale, publicată la începutul acestei luni. La rândul său, William Bratton, strateg la BNP Paribas Securities, a afirmat că piața oferă oportunități de cumpărare investitorilor prudenți.

Pe piața continentală, mulți investitori preferă însă să se orienteze către alte sectoare sau să aștepte scăderi suplimentare ale evaluărilor înainte de a cumpăra din nou.

„La fel ca toți ceilalți producători chinezi, companiile care produc cipuri și furnizorii de soluții de inteligență artificială vor ajunge, în cele din urmă, într-un război al prețurilor”, a declarat Wang Zhuo, administrator de fonduri și partener la Shanghai Zhuozhu Investment Management. „Nu există excepții. Toate bulele se sparg inevitabil”, a adăugat acesta.

În paralel, Anthropic și-a făcut public luni prospectul pentru oferta publică inițială (IPO) din Statele Unite, prezentându-și ambițiile de a construi sisteme de inteligență artificială capabile să transforme economia globală, dar și costurile și dificultățile asociate dezvoltării acestei tehnologii.

Documentul evidențiază creșterea rapidă a companiei în ultimul an, alimentată de cheltuielile masive ale marilor companii tehnologice. Aceste investiții au susținut raliul acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale, dar au generat și îngrijorări privind evaluările ridicate ale companiilor și creșterea datoriilor.

În prima jumătate a anului 2026, pierderea netă a Anthropic s-a majorat puternic, ajungând la 80,7 miliarde de dolari, în principal din cauza creșterii valorii juste a obligațiunilor convertibile în acțiuni ale companiei. Veniturile din aceeași perioadă s-au ridicat la aproximativ 16,3 miliarde de dolari.

Se așteaptă ca listarea să transforme Anthropic, compania de cercetare în domeniul inteligenței artificiale din spatele modelelor Claude, într-un reper pentru modul în care Wall Street evaluează principalele companii din acest sector, inclusiv rivalul OpenAI.

Anthropic își continuă planurile de listare, chiar dacă un calendar bursier de toamnă care fusese anterior aglomerat s-a redus, în condițiile în care volatilitatea piețelor determină companiile să amâne ofertele publice inițiale.

Listarea i-ar oferi Anthropic acces la o sursă importantă de capital pentru finanțarea proiectelor sale costisitoare din domeniul inteligenței artificiale. Dezvoltarea și operarea modelelor avansate necesită investiții substanțiale în infrastructura de calcul.

Piețele bursiere globale au înregistrat scăderi puternice, pe măsură ce investitorii au devenit mai preocupați de boomul investițiilor în inteligență artificială finanțate prin datorii. Tot mai mulți se întreabă dacă trilioanele de dolari direcționate către centre de date, cipuri și capacități de calcul vor genera randamente suficient de rapide pentru a justifica evaluările ridicate ale companiilor.

Costurile mai mari ale împrumuturilor și creșterea randamentelor obligațiunilor au amplificat prudența investitorilor.

Unii investitori actuali și potențiali evaluează Anthropic la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, în scădere față de circa 2.000 de miliarde de dolari cu o săptămână înainte. Ajustarea a venit după ce startupul a prezentat anumite informații financiare la un eveniment recent destinat investitorilor, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Prospectul a confirmat o serie de informații dezvăluite anterior în exclusivitate de Reuters, înainte ca Anthropic să publice documentul. Acestea includeau detalii despre performanța financiară a companiei, traiectoria de creștere și planurile de listare.

După finalizarea IPO-ului, acțiunile Anthropic vor fi tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul bursier „ANT”.

Listarea are loc în contextul în care propriile cercetări ale Anthropic au evidențiat riscuri asociate sistemelor avansate de inteligență artificială. În teste controlate, acestea au demonstrat comportamente precum sabotarea codului informatic, sprijinirea unor activități frauduloase și manipularea informațiilor.

Rezultatele au alimentat preocupările privind capacitatea companiilor de a menține sub control sistemele de inteligență artificială din ce în ce mai puternice, în timp ce acestea se grăbesc să le lanseze și să le utilizeze în scopuri comerciale.

Directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a cerut comunității globale din domeniul inteligenței artificiale să încetinească lansarea noilor capabilități pentru a putea aborda riscurile asociate. Între timp, compania a lansat modelul Opus 5.5, încercând să țină pasul cu OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, după lansarea modelului GPT-6 Astra.

Prospectul evidențiază și riscurile asociate modelelor proprii de inteligență artificială. Anthropic avertizează că acestea ar putea manifesta „comportamente de autoconservare”, inclusiv tentative de a „se opune opririi”, de a „ascunde sau manipula informații” și comportamente „asemănătoare șantajului”.

Anthropic a fost fondată în 2021 de o echipă de cercetători. În luna mai a acestui an, compania a fost evaluată la 965 de miliarde de dolari, în urma unei runde de finanțare care a atras unii dintre cei mai importanți investitori din Silicon Valley și de pe Wall Street.

Amazon și Google s-au numărat printre primii parteneri strategici ai Anthropic. Cele două companii au investit miliarde de dolari în startup și au furnizat infrastructura cloud necesară pentru antrenarea și implementarea modelelor Claude.

„Credem că această abundență de inteligență artificială va transforma rapid fiecare sector al economiei globale, într-o măsură mai mare decât impactul industrializării, electricității, semiconductorilor și internetului”, a transmis Anthropic în prospect.

Anthropic se află într-o competiție intensă cu OpenAI pentru dezvoltarea celor mai avansate sisteme de inteligență artificială.

Compania care a creat ChatGPT a depus în mod confidențial documentele pentru propria listare în iunie și este așteptată să intre pe bursă până la începutul anului 2027.

În septembrie, directorul general al OpenAI, Sam Altman, a declarat că firma nu va deveni publică în acest an. El a invocat preocupările legate de siguranța inteligenței artificiale și a descris chiar și un risc de 10% ca AI să provoace dispariția omenirii până la sfârșitul deceniului drept „inacceptabil”.

Oferta publică inițială a Anthropic vine după listarea SpaceX, compania lui Elon Musk, care a stabilit noi recorduri în iunie. Atunci, SpaceX a stabilit prețul unei oferte publice de 75 de miliarde de dolari, care a evaluat compania la 1.750 de miliarde de dolari.

Goldman Sachs și Morgan Stanley conduc consorțiul băncilor de pe Wall Street selectate pentru a garanta și coordona oferta publică inițială a Anthropic.