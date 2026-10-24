Premieră mondială: inteligența artificială va ajuta în lupta cu amenințările biologice. Marea Britanie va investi 100 milioane de lire

Marea Britanie va investi 100 de milioane de lire sterline în înființarea unui laborator național de biosecuritate bazat pe inteligență artificială, o premieră mondială. Guvernul britanic va aloca fonduri suplimentare pentru securitatea cibernetică și evaluarea riscurilor tehnologice, cu sprijinul OpenAI și Anthropic, care vor contribui cu acces la modelele lor de inteligență artificială.

Marea Britanie a anunțat că va înființa un Laborator Național de Biosecuritate bazat pe inteligență artificială (AIBL), menit să consolideze apărarea țării împotriva amenințărilor biologice emergente.

În cadrul bugetului prezentat miercuri, guvernul va aloca 100 de milioane de lire sterline pentru înființarea noii instituții, descrisă drept o premieră mondială, cu sprijinul unor companii importante din domeniul inteligenței artificiale.

Ministrul de Finanțe va anunța, de asemenea, alocarea a milioane de lire pentru o serie de inițiative menite să consolideze capacitatea Marii Britanii de a răspunde amenințărilor în continuă evoluție din domeniul securității cibernetice, al riscurilor biologice și al atacurilor facilitate de inteligența artificială.

John Healey a declarat că inteligența artificială va schimba viața de zi cu zi și va aduce beneficii companiilor, comunităților, spitalelor, școlilor și tuturor sectoarelor economiei, transmite BBC.

„Inteligența artificială va transforma viața de zi cu zi: fiecare companie, comunitate, spital, școală și fiecare aspect al economiei noastre poate beneficia de pe urma ei”, a declarat John Healey.

Oficialul a afirmat că înțelege preocupările angajaților și că guvernul pregătește o abordare britanică distinctă în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale.

„Înțeleg și împărtășesc preocupările oamenilor care muncesc, așa că prezint o abordare a inteligenței artificiale specific britanică. Una care nu îi lasă în urmă pe angajați și apără interesul nostru național, asigurându-se în același timp că beneficiile creșterii economice susținute de inteligența artificială sunt resimțite în întreaga țară”, a mai precizat acesta.

Detaliile complete privind atribuțiile și responsabilitățile noului laborator nu au fost încă prezentate.

Kanishka Narayan, ministrul responsabil de inteligența artificială, a declarat însă că instituția va deveni un centru internațional important, care va reuni specialiști de top pentru a se asigura că Marea Britanie își poate proteja cetățenii și interesele pe măsură ce tehnologia evoluează.

„Asta înseamnă să fim cu un pas înaintea amenințărilor emergente, de la atacuri cibernetice la riscuri biologice, construind în același timp mai multe dintre tehnologiile esențiale de care depinde securitatea noastră”, a afirmat ministrul.

Acesta a explicat că investițiile în cercetarea britanică, cipurile avansate și companiile autohtone de inteligență artificială ar putea consolida securitatea națională, industria și piața muncii.

„Prin sprijinirea cercetării științifice britanice, a cipurilor avansate și a propriilor noastre companii de inteligență artificială, ne putem consolida securitatea națională, putem reconstrui forța industrială a Marii Britanii și putem crea locuri de muncă bune, care necesită competențe specializate, în întreaga țară”, adaugă Kanishka Narayan.

Înființarea Laboratorului de Biosecuritate bazat pe inteligență artificială va beneficia și de sprijinul unor dezvoltatori importanți din acest domeniu.

OpenAI și Anthropic vor pune la dispoziție credite în valoare totală de 200 de milioane de lire sterline pentru utilizarea modelelor lor de inteligență artificială. Aceste resurse vor putea fi folosite pentru accesarea și utilizarea tehnologiilor dezvoltate de cele două companii.

Pe lângă finanțarea noului laborator, planurile guvernului britanic includ o alocare suplimentară de 120 de milioane de lire sterline pentru Institutul pentru Securitatea Inteligenței Artificiale din Marea Britanie (AISI).

Instituția a fost înființată în 2023, de fostul guvern conservator, pentru a evalua riscurile asociate celor mai avansate și puternice modele de inteligență artificială.

Institutul a fost apreciat pentru contribuția sa la dezvoltarea unei abordări colaborative și transparente în ceea ce privește testarea sistemelor de inteligență artificială.

Finanțarea suplimentară anunțată de ministrul de Finanțe urmărește să permită continuarea activității institutului, în special într-un context în care cresc solicitările privind stabilirea unor standarde tehnice și a unor mecanisme de protecție pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Planul guvernului britanic include și alte două investiții importante pentru consolidarea securității digitale.

Prima vizează alocarea a 60 de milioane de lire sterline pentru ceea ce autoritățile au numit „Scutul Național Cibernetic” (National Cyber Shield). Inițiativa va utiliza inteligența artificială agentică pentru a îmbunătăți apărarea împotriva atacurilor cibernetice.

Inteligența artificială agentică se referă la sisteme capabile să îndeplinească autonom anumite sarcini și să execute acțiuni pentru atingerea unor obiective stabilite.

A doua investiție presupune alocarea a 70 de milioane de lire sterline pentru un centru național dedicat expunerii și identificării vulnerabilităților în timp real, denumit National Exposure and Real-Time Vulnerability (NERV) Centre.

Potrivit autorităților, centrul va utiliza instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a identifica vulnerabilitățile cibernetice din infrastructura critică și din economie.

Cele două inițiative urmăresc să îmbunătățească identificarea riscurilor și capacitatea de reacție în fața amenințărilor care ar putea afecta sistemele informatice și serviciile esențiale ale țării.

Anunțurile privind investițiile în securitatea cibernetică vin după ce guvernul britanic a dezvăluit că s-a numărat printre organizațiile din întreaga lume care au scos temporar din funcțiune anumite site-uri, ca măsură de precauție, în urma descoperirii unor vulnerabilități critice într-un limbaj de programare popular.

Cercetătorii care au contribuit la identificarea problemelor de securitate din PHP, un limbaj de scripting utilizat pe servere și folosit de zeci de ani în dezvoltarea web, au avertizat că platformele care se bazează pe această tehnologie ar putea fi expuse unor atacuri informatice.

Vulnerabilitatea a fost denumită „php2shell”. Până în prezent, nu au fost raportate exploatări reușite ale acesteia.

Cu toate acestea, experții au avertizat că incidentul demonstrează cât de repede pot fi descoperite și, eventual, exploatate vulnerabilități informatice care au rămas nedetectate o perioadă îndelungată.

Inteligența artificială ar putea accelera acest proces, permițând identificarea unor probleme de securitate care altfel ar putea rămâne ascunse mult timp.