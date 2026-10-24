Investițiile în centrele de date ar putea depăși 2.100 de miliarde de dolari până în 2028. Rolul cheie jucat de inteligența artificială
SURSA FOTO: Dreamstime - Centru de date
Investițiile globale în centrele de date sunt estimate să ajungă la 1.000 de miliarde de dolari în 2026 și să depășească 2.100 de miliarde de dolari până în 2028. Potrivit BofA Global Research, dezvoltarea inteligenței artificiale accelerează extinderea infrastructurii, iar serverele reprezintă cea mai costisitoare componentă a acestor proiecte, urmate de echipamentele de rețea.
Cheltuielile globale pentru centrele de date ar putea depăși 2.100 de miliarde de dolari până în 2028, pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale
Investițiile globale în centrele de date ar urma să ajungă la 1.000 de miliarde de dolari în 2026 și să depășească 2.100 de miliarde de dolari până în 2028, potrivit estimărilor BofA Global Research, publicate vineri, 23 octombrie.
Creșterea este alimentată de cererea tot mai mare pentru servicii de inteligență artificială și de extinderea infrastructurii necesare funcționării acestora.
Investițiile în centrele de date cresc accelerat pe fondul cererii pentru inteligență artificială
Piața centrelor de date, evaluată la 275 de miliarde de dolari în 2022, ar putea ajunge la 2.930 de miliarde de dolari până în 2030, estimează analiștii BofA.
Aceștia anticipează o rată anuală compusă de creștere de 37% în perioada 2025-2030, pe fondul dezvoltării aplicațiilor și serviciilor bazate pe inteligență artificială, notează jurnaliștii Reuters.
Extinderea infrastructurii a devenit o sursă importantă de venituri pentru companiile industriale care produc generatoare, echipamente de construcții, aparate de comutație electrică și sisteme de răcire.
Printre principalii beneficiari ai investițiilor se numără producătorii de cipuri și dezvoltatorii de servere, în special pe piața din Statele Unite, unde construcția centrelor de date destinate inteligenței artificiale s-a accelerat.
Serverele reprezintă cea mai mare parte a costurilor de construire a centrelor de date
BofA estimează că realizarea unui centru de date presupune costuri de aproximativ 49 de milioane de dolari pentru fiecare megawatt de capacitate. Cheltuielile asociate infrastructurii IT reprezintă 78% din investiția totală.
Serverele sunt cea mai costisitoare componentă, cu aproximativ 31,4 milioane de dolari pe megawatt, urmate de echipamentele de rețea, evaluate la 4,8 milioane de dolari pe megawatt.
Centrele de date specializate în inteligență artificială, cunoscute și sub denumirea de neoclouds, necesită investiții de aproximativ 57 de milioane de dolari pe megawatt.
Acestea beneficiază însă de cerințe mai reduse privind spațiul comparativ cu infrastructurile tradiționale.
Celelalte componente, precum distribuția energiei electrice, generatoarele, sistemele de alimentare de rezervă și echipamentele de răcire, au costuri estimate între 100.000 și 1,1 milioane de dolari pe megawatt.
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