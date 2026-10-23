Guvernul britanic le cere cetățenilor să se pregătească pentru situații de urgență. Ce trebuie să aibă în casă pentru 72 de ore

Guvernul britanic a lansat o campanie prin care le recomandă cetățenilor să păstreze în locuințe rezerve de apă, alimente și bani numerar pentru situații de urgență. Măsurile vizează pregătirea populației pentru eventuale furtuni puternice, atacuri cibernetice sau alte perturbări majore. Campania Be Ready apare pe fondul preocupărilor privind securitatea națională și schimbările climatice. Recomandările au fost prezentate într-un context în care 32 de site-uri guvernamentale au fost oprite temporar din cauza unei vulnerabilități informatice.

Guvernul britanic le solicită cetățenilor să se pregătească pentru situații de urgență prin constituirea unor provizii care să le permită să rămână în locuințe timp de cel puțin 72 de ore, fără să depindă de aprovizionarea obișnuită sau de funcționarea serviciilor publice.

Potrivit recomandărilor, fiecare persoană ar trebui să dispună de până la nouă litri de apă îmbuteliată și de o cantitate suficientă de alimente pentru trei zile. Autoritățile consideră că aceste rezerve pot ajuta gospodăriile să facă față unor evenimente grave, indiferent dacă sunt provocate de fenomene meteorologice extreme, incidente cibernetice sau alte amenințări.

Campania Be Ready urmărește creșterea gradului de pregătire a populației, în condițiile în care autoritățile sunt preocupate de consecințele crizei climatice, de dependența tot mai mare de tehnologie și de riscurile generate de acțiunile unor state ostile, relatează publicația britanică The Guardian.

Ministrul britanic pentru securitate, Dan Jarvis, a explicat că măsurile propuse urmăresc să îmbunătățească pregătirea populației pentru evenimente care pot afecta activitățile cotidiene și funcționarea comunităților.

Oficialul a declarat că „cei care pot urma aceste recomandări ar trebui să le urmeze”, precizând că acestea reprezintă „pași simpli prin care să fim pregătiți pentru situațiile de urgență obișnuite”, în cadrul unui efort mai amplu, centrat pe comunități, „de a ne consolida reziliența ca națiune”.

La rândul său, Wes Streeting, prezentat în declarațiile citate drept ministru al apărării, a atras atenția asupra riscurilor asociate acțiunilor ostile îndreptate împotriva infrastructurii utilizate zilnic de populație.

Acesta a susținut că Regatul Unit trebuie să ia în calcul inclusiv amenințarea „terorismului susținut de stat”, pe care a asociat-o Rusiei și altor puteri ostile.

„Termeni precum război hibrid și amenințări în zona gri nu surprind cu exactitate și nu transmit publicului larg ceea ce eu prefer să numesc terorism susținut de stat”, a spus el.

Oficialul a insistat că asemenea riscuri trebuie abordate atât prin consolidarea capacităților de apărare, cât și prin pregătirea societății pentru eventuale incidente.

„Așadar, în fața acestor amenințări, care nu sunt ipotetice, ci reale, și nu se petrec undeva departe, ci tot mai des aici, trebuie să ne mobilizăm și să tratăm cu seriozitate atât reziliența națională, cât și apărarea națională”, a declarat acesta.

În același context al preocupărilor privind securitatea, parlamentarii britanici au avertizat că Marina Regală nu dispune de resursele necesare pentru a contracara amenințarea rusă în Nordul Îndepărtat.

Reprezentanții autorităților au subliniat și necesitatea ca populația și mediul de afaceri să își evalueze capacitatea de reacție în cazul unor perturbări neprevăzute.

„Este foarte important să întrebăm oamenii și companiile dacă sunt pregătite. Sunt gata? Știu cum ar reacționa în cazul unor probleme obișnuite care s-ar putea ivi?”, a afirmat oficialul britanic.

Recomandările transmise gospodăriilor britanice includ atât alimente și apă potabilă, cât și obiecte care pot fi utilizate în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică sau al indisponibilității unor servicii esențiale.

Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să păstreze în locuințe pături, bani numerar, o trusă de prim ajutor, o lanternă alimentată cu baterii și un aparat radio FM prevăzut cu manivelă.

În privința apei, cantitatea recomandată pentru consum este de trei litri de persoană pe zi, ceea ce înseamnă nouă litri pentru intervalul de 72 de ore. Pentru prepararea alimentelor și pentru igiena personală sunt necesare cantități suplimentare.

Rezervele alimentare trebuie să acopere aceeași perioadă de trei zile, astfel încât gospodăriile să poată face față unei eventuale întreruperi a aprovizionării.

Executivul britanic anunțase încă din luna august intenția de a le recomanda cetățenilor să păstreze în locuințe conserve alimentare, însă noua campanie extinde și detaliază măsurile de pregătire.

Programul Be Ready, lansat de Cabinet Office, instituția responsabilă de coordonarea activității guvernamentale, stabilește recomandări concrete privind proviziile și echipamentele necesare în gospodării.

Autoritățile intenționează să continue inițiativa printr-o campanie de informare publică desfășurată pe platformele de socializare și la posturile de radio.

Pregătirea unor rezerve pentru 72 de ore este considerată de guvern o măsură practică, pe care gospodăriile o pot aplica fără să constituie stocuri pentru perioade îndelungate.

Prin aceste recomandări, Regatul Unit se aliniază practicilor promovate în Franța, Republica Irlanda și Țările de Jos, unde populația este, de asemenea, încurajată să dispună de provizii pentru eventuale perturbări majore.

Lansarea campaniei a fost programată înaintea sezonului furtunilor de iarnă, după ce Regatul Unit s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe episoade meteorologice severe care au afectat alimentarea cu energie electrică și activitățile cotidiene.

Unul dintre incidentele invocate este furtuna Goretti, care a lovit teritoriul britanic în luna ianuarie și a provocat întreruperi ale furnizării energiei electrice pentru zeci de mii de locuințe.

Au fost afectate gospodării din regiunea Midlands, din sud-vestul țării și din Țara Galilor. În timpul furtunii, rafalele de vânt au atins viteze apropiate de 100 de mile pe oră, echivalentul a aproximativ 161 de kilometri pe oră.

Pe lângă riscurile asociate furtunilor, autoritățile urmăresc și posibilele efecte ale unui fenomen climatic de amploare, denumit „super El Niño”.

Există preocupări că dezvoltarea unui asemenea fenomen ar putea contribui la transformarea anului 2027 în cel mai călduros an înregistrat până în prezent.

Un episod climatic de această intensitate ar putea provoca fenomene meteorologice imprevizibile, cu efecte asupra lanțurilor globale de aprovizionare cu alimente și asupra funcționării sistemelor energetice.

Recomandările privind pregătirea populației au fost prezentate și într-un context marcat de identificarea unei probleme de securitate informatică ce a determinat autoritățile britanice să suspende temporar funcționarea mai multor platforme oficiale.

În total, 32 de site-uri ale guvernului britanic au fost oprite preventiv după descoperirea unei vulnerabilități de securitate în limbajul de programare PHP.

Tehnologia este utilizată pentru dezvoltarea și funcționarea a milioane de site-uri din întreaga lume, inclusiv a unor platforme care furnizează servicii și informații publice.

Suspendarea temporară a celor 32 de site-uri a fost dispusă ca măsură de precauție, în urma identificării vulnerabilității informatice.