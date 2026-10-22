Din cuprinsul articolului Marea Britanie reia producția de armament de calibru mare după 20 de ani de pauză

După două decenii de pauză, Marea Britanie reia producția de armament de calibru mare. Decizia vine într-un moment în care autoritățile britanice încearcă să consolideze apărarea țării și să reducă dependența de producția externă. Primele echipamente sunt fabricate la Telford, în centrul Angliei, de Rheinmetall UK.

Marea Britanie a reluat producția de armament de calibru mare pentru prima dată în ultimele două decenii, în cadrul unui plan de consolidare rapidă a capacității naționale de apărare, pe fondul creșterii amenințărilor la adresa securității. Rheinmetall UK, filiala britanică a producătorului german de armament Rheinmetall, a început să fabrice țevi și închizătoare pentru sisteme de armament de 120 mm și 155 mm.

Producția de la unitatea din Telford, în centrul Angliei, va susține 100 de locuri de muncă înalt calificate, potrivit unui comunicat al guvernului britanic. Ministrul Apărării din Marea Britanie, John Healey, a declarat că dorește ca industria de apărare să contribuie la reindustrializarea Marii Britanii.

Potrivit autorităților britanice, unitatea de producție, care anterior nu era utilizată, a ajuns la capacitate maximă în doar opt luni. Reluarea activității face parte din eforturile Londrei de a-și dezvolta rapid capacitatea de apărare, în contextul intensificării amenințărilor la adresa securității, în special din partea Rusiei.

Cu toate acestea, unele proiecte din sectorul britanic al apărării se confruntă cu întârzieri, pe fondul incertitudinilor privind calendarul majorării cheltuielilor militare la 3% din produsul intern brut (PIB). Acest obiectiv intermediar face parte din planul Regatului Unit de a ajunge la nivelul de 3,5% din PIB stabilit în cadrul țintei NATO pentru 2035.

Deschiderea unității de producție din Telford are loc după ce Regatul Unit și Germania au semnat, în 2024, un nou acord de cooperare în domeniul apărării.