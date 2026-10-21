Armata germană a ridicat nivelul de alertă din cauza amenințărilor Rusiei. Un document militar arată că a fost depășită o linie roșie

Armata germană a majorat nivelul de alertă privind riscul unor acte de sabotaj atribuite Rusiei, după descoperirea unei drone încărcate cu explozibili în apropierea unei baze militare. O evaluare internă a Bundeswehr indică faptul că amenințarea a fost clasificată pentru prima dată drept „semnificativă”. Documentul, prezentat miercuri de presa germană, menționează mai multe incidente care au vizat infrastructura militară și strategică a Germaniei. Autoritățile de la Berlin avertizează asupra posibilității intensificării atacurilor hibride.

Armata germană a modificat pentru prima dată evaluarea riscurilor de sabotaj atribuite Rusiei, clasificând amenințarea la adresa personalului și a instalațiilor Bundeswehr drept „semnificativă”, potrivit unui document intern prezentat miercuri de postul de televiziune WDR și publicația Süddeutsche Zeitung.

Noua clasificare corespunde celui de-al doilea nivel de gravitate din sistemul intern de evaluare a amenințărilor, care cuprinde patru trepte. Informațiile au fost confirmate de un reprezentant al Ministerului german al Apărării.

„Constatăm că ne confruntăm cu o amenințare semnificativă de sabotaj la nivel general pentru Bundeswehr”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției.

Potrivit informațiilor publicate de cele două instituții media și preluate de Reuters, decizia a fost determinată de un incident înregistrat la jumătatea lunii septembrie, în apropierea bazei aeriene Wunstorf, din landul Saxonia Inferioară.

Anchetatorii au descoperit în zonă o dronă prăbușită, care transporta o cutie ce conținea explozibili de mare putere. Incidentul a determinat autoritățile militare să reevalueze riscurile la care sunt expuse bazele și aeronavele Bundeswehr.

Sistemul intern de alertă al armatei germane este utilizat pentru identificarea amenințărilor teroriste și a posibilelor acțiuni de sabotaj, precum și pentru stabilirea măsurilor de protecție a instalațiilor militare.

Nivelul Charlie, activat în urma reevaluării, reprezintă a doua treaptă ca gravitate și este aplicat atunci când există informații clare și credibile privind iminența unui atac terorist sau a unei acțiuni de sabotaj.

Evaluarea internă consultată de jurnaliștii WDR și Süddeutsche Zeitung indică faptul că autoritățile militare germane consideră că utilizarea dronelor dotate cu explozibili marchează o schimbare în natura amenințărilor atribuite Moscovei.

Documentul precizează că Rusia a depășit „o linie roșie anticipată anterior, caracterizată de intenții dăunătoare cu efecte cinetice și/sau letale” împotriva Germaniei și a Bundeswehr-ului, prin transformarea dronelor în arme.

În evaluare este analizată și asemănarea dintre dispozitivul descoperit lângă baza Wunstorf și o altă dronă încărcată cu explozibili, utilizată într-un atac eșuat asupra aeroportului Leipzig/Halle, în luna august.

Autoritățile germane au stabilit că incidentul de la Leipzig ar fi avut drept țintă o aeronavă civilă de transport marfă. În schimb, anchetatorii consideră că dispozitivul găsit la Wunstorf ar fi fost destinat atacării aeronavelor militare ale Bundeswehr, potrivit documentului.

Germania a atribuit direct Rusiei responsabilitatea pentru atacul de la aeroportul Leipzig/Halle.

Moscova a respins acuzațiile și a negat orice implicare în incident. Autoritățile ruse au contestat în mod repetat și afirmațiile privind organizarea unor operațiuni de sabotaj sau a unor atacuri hibride pe teritoriul european.

Documentul Bundeswehr prezintă și alte incidente considerate relevante pentru evaluarea amenințărilor de securitate, inclusiv activități de recunoaștere despre care există suspiciuni că ar avea legătură cu Rusia.

Printre cazurile menționate se numără survolarea cu drone a bazei sistemului de apărare antirachetă Arrow 3, situată în landul Saxonia-Anhalt.

Un alt incident investigat de autorități privește descoperirea unei camere video camuflate, amplasată astfel încât să înregistreze activitatea unei gări cu importanță strategică din Minden, în regiunea Westfalia.

Potrivit evaluării interne citate de presa germană, serviciile de informații se așteaptă la o deteriorare a situației de securitate pe termen scurt. Documentul indică posibilitatea producerii unor noi acțiuni în viitorul apropiat.

Ministerul german al Apărării a precizat că măsurile de protecție sunt stabilite individual pentru fiecare instalație militară, în funcție de riscurile identificate și de caracteristicile obiectivelor care trebuie securizate.

Purtătorul de cuvânt al instituției a explicat că autoritățile pot dispune intensificarea patrulelor de pază, dar și introducerea unor echipamente tehnice suplimentare.

Printre soluțiile menționate se află camerele cu infraroșu și sistemele destinate monitorizării gardurilor care delimitează perimetrele militare.

Noua evaluare a armatei germane a fost făcută publică la puțin peste o săptămână după ce ministrul federal de Interne, Alexander Dobrindt, a avertizat că Germania se confruntă cu un „război din umbră”, solicitând extinderea competențelor serviciilor de informații.

În cadrul unei conferințe organizate la Berlin de Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV), oficialul a susținut că amploarea actualelor amenințări depășește situațiile înregistrate în perioada Războiului Rece.

„Războiul din umbră la care asistăm astăzi are un obiectiv care depășește cu mult tot ce s-a văzut în timpul Războiului Rece”, a declarat Dobrindt.

Ministrul german a susținut că aceste acțiuni urmăresc afectarea stabilității statului și a societății.

„Scopul său clar este să ne destabilizeze – să ne destabilizeze în mod fundamental”, a adăugat Dobrindt.

În declarațiile respective, ministrul german de Interne nu a indicat explicit Rusia drept responsabilă pentru aceste acțiuni.

Intervenția sa a avut însă loc în contextul avertismentelor formulate în luna octombrie de conducerea Serviciului Federal de Informații externe al Germaniei (BND).

Șeful BND folosise, la rândul său, expresia „război din umbră” pentru a descrie amenințările de securitate și avertizase asupra riscului ca Germania să ajungă într-un conflict violent cu Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz a abordat miercuri riscurile asociate operațiunilor hibride și campaniilor de dezinformare atribuite Rusiei, pe care le-a prezentat drept principala amenințare la adresa Germaniei.

Șeful guvernului federal a susținut că populația nu conștientizează pe deplin amploarea acestor riscuri și a făcut referire la efectele pe care asemenea acțiuni le pot avea asupra ordinii politice construite după reunificarea Germaniei.