Un obiect neidentificat, trei sesizări și zboruri perturbate pe un aeroport din Germania. Replica Rusiei

O alertă legată de un avion sosit din insula grecească Corfu a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe aeroportul din Nürnberg, în sudul Germaniei. Evenimentul s-a produs marți, după ce aeroportul fusese afectat și în noaptea anterioară de sesizări privind un posibil obiect zburător neidentificat.

Reprezentanții aeroportului au confirmat că zborul XR 456 a ajuns în siguranță la Nürnberg. Anunțul a fost publicat după ce fusese comunicată întreruperea operațiunilor aeriene din cauza unei urgențe semnalate în timpul zborului. Potrivit informațiilor transmise de AFP, nu există deocamdată indicii care să confirme o legătură între cele două situații.

Aeronava efectua o cursă din Corfu, iar codul XR este asociat companiei Corendon Airlines, care are sediul în Malta. Deși avionul a aterizat fără probleme, circumstanțele care au determinat declanșarea alertei nu erau cunoscute în mod clar.

Poliția locală a anunțat că verificările desfășurate la aeroport nu au identificat un pericol. Autoritățile au precizat că natura presupusei urgențe nu fusese stabilită, astfel că informațiile disponibile nu permiteau formularea unei explicații certe privind incidentul.

Separat de alerta de marți, poliția investighează evenimentele din noaptea de luni spre marți, când mai mulți piloți au observat un obiect suspect în apropierea aeroportului. Sesizările au fost făcute de trei echipaje, fără ca acestea să acționeze în coordonare.

Potrivit poliției, observațiile au avut loc în timpul manevrelor de aterizare sau de decolare. În comunicatul oficial, autoritățile au descris intervalul în care au fost primite sesizările și au precizat că obiectul ar fi putut fi o dronă.

„Între ora 2.00 şi ora 4.00 trei piloţi au semnalat, fiecare în faza sa de aterizare sau de decolare, în mod independent unii faţă de ceilalţi, că au observat un obiect care ar fi putut să fie eventual o dronă”, se arată în comunicatul poliției.

După primirea acestor informații, poliția de frontieră și personalul aeroportului au verificat zona pentru a găsi obiectul semnalat. Activitățile de căutare au afectat programul zborurilor, însă echipele nu au reușit să localizeze dispozitivul. Până la momentul relatării, existența unei drone nu fusese confirmată.

Suspiciunile de la Nürnberg apar după alte două incidente raportate la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. În primul caz, o dronă care transporta explozivi a fost descoperită într-o zonă securizată, folosită pentru operațiunile de marfă. Dispozitivul se afla în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene.

La câteva ore după descoperirea acesteia, o altă dronă a lovit o aeronavă de transport aparținând companiei DHL. Cele două evenimente au fost urmate de acuzații formulate de autoritățile germane la adresa Rusiei.

Berlinul a atribuit Moscovei responsabilitatea pentru ceea ce a descris drept un „atac hibrid”. Aeroportul din Leipzig are o importanță strategică pentru armata germană și NATO, fiind totodată utilizat pentru activități de sprijin logistic destinate Ucrainei.

După incidentele de la Leipzig, autoritățile germane au anunțat închiderea ultimului consulat rus din țară, aflat la Bonn. Totodată, Berlinul a decis închiderea unui centru cultural rus din capitala germană, despre care existau suspiciuni că ar fi fost folosit pentru găzduirea unor spioni.

Rusia a răspuns prin închiderea Consulatului Germaniei din Sankt Petersburg. Măsura a venit după deciziile luate de Berlin, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două state.

În cazul aeroportului din Nürnberg, ancheta privind obiectul observat de piloți nu a dus la identificarea acestuia, iar autoritățile nu au stabilit o legătură între sesizările din noaptea precedentă și alerta care a determinat suspendarea temporară a traficului aerian de marți.