România se oferă să plătească o parte din costurile trupelor americane. Decizia vine înaintea unei evaluări care ar putea schimba prezența SUA în Europa

România se oferă să acopere o parte din costurile pe care Statele Unite le suportă pentru menținerea trupelor americane pe teritoriul său, înainte ca Pentagonul să decidă dacă va reduce în continuare prezența militară americană în Europa.

Potrivit Bloomberg, Bucureștiul s-a alăturat altor guverne din estul Europei, precum Polonia și statele baltice, care propun stimulente financiare pentru militarii americani.

Oferta României vine într-un moment marcat de intensificarea tensiunilor din regiunea Mării Negre și înaintea finalizării analizei Pentagonului privind prezența militară a Statelor Unite în Europa. Evaluarea, care urmează să fie încheiată până la sfârșitul anului, ar putea conduce la noi retrageri de trupe americane de pe continent.

În prezent, România găzduiește aproximativ 1.000 de soldați americani, desfășurați la bazele militare de la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii.

Anul trecut, România a fost primul stat european afectat de reducerile de efective decise de administrația președintelui Donald Trump. Atunci, Statele Unite au oprit rotația unei brigăzi prin baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în cadrul măsurilor care au vizat prezența trupelor americane în Europa.

În acest context, oferta Bucureștiului de a contribui la costurile menținerii militarilor americani reprezintă o inițiativă similară celor promovate de alte state din flancul estic al Europei. Polonia și statele baltice propun, la rândul lor, stimulente financiare pentru trupele americane, în condițiile în care Pentagonul analizează viitorul desfășurării forțelor SUA pe continent.

Guvernul României intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în baza militară de la Mihail Kogălniceanu, situată pe litoralul Mării Negre. Investițiile urmăresc dezvoltarea infrastructurii necesare pentru găzduirea unui număr mai mare de militari americani sau a altor forțe aliate.

Anterior, Ministerul Apărării evaluase la 2,5 miliarde de euro costurile necesare pentru modernizarea bazei. Proiectul avea în vedere crearea capacității de a găzdui până la 10.000 de militari.

Pe lângă investițiile în infrastructura militară, autoritățile române intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare de la aproximativ 2,5% din produsul intern brut la 5% din PIB, în concordanță cu obiectivele NATO.

Majorarea cheltuielilor este planificată în condițiile în care România se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană. În același timp, țara este al doilea beneficiar, după Polonia, al fondurilor europene destinate achizițiilor de apărare prin programul SAFE.

Oferta Bucureștiului privind costurile trupelor americane apare pe fondul unor tensiuni tot mai mari în regiunea Mării Negre, unde incidentele care implică drone au afectat inclusiv nave comerciale.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seara că Franța este primul aliat care a oferit ajutor României pentru apărarea împotriva dronelor în Marea Neagră.

Anunțul a venit după ce, joi, două nave comerciale, Wine Trader și Yara J, au fost lovite de drone în apropiere de Sulina.

Incidentul de pe nava Wine Trader s-a soldat cu dispariția a șapte marinari. Dintre cei 12 membri ai echipajului, cinci au fost salvați și transportați la spitalul din Constanța, în timp ce ceilalți șapte sunt în continuare dați dispăruți.

Întrebat dacă Rusia s-a aflat în spatele atacului, președintele Nicușor Dan a declarat că este încă prea devreme pentru a demonstra din punct de vedere tehnic că a fost vorba despre un atac rusesc.

Evoluțiile din Marea Neagră se suprapun peste analiza Pentagonului privind prezența militară americană în Europa și peste inițiativa României de a contribui la costurile menținerii trupelor SUA pe teritoriul său. Decizia finală privind eventualele noi reduceri ale efectivelor americane este așteptată după încheierea evaluării Pentagonului, programată până la sfârșitul anului.