Pensii militare 2026. Cine ar fi putut ieși mai devreme la pensie și ce s-a decis în Senat
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat AI - decizie pensie, pensionar, pensionara, pensii
Comisia pentru Buget din Senat a avizat negativ proiectul care prevedea reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile cu copii din structurile militare, Poliție și administrația penitenciară. Modificarea viza Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. În funcție de numărul copiilor, reducerea propusă putea ajunge până la trei ani și șase luni. Proiectul a primit anterior avize diferite din partea altor două comisii parlamentare.
Femeile cu pensii militare ar fi putut beneficia de reducerea vârstei de pensionare
Modificarea privind pensiile militare urmărea extinderea unui mecanism de reducere a vârstei de pensionare pentru femeile care au copii și îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege. Proiectul a ajuns în analiza Comisiei pentru Buget din Senat, una dintre comisiile sesizate în procesul legislativ.
În prezent, femeile cu copii pensionate din sistemul civil pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, în anumite condiții, cu până la trei ani și șase luni.
În schimb, potrivit argumentelor care au stat la baza inițiativei legislative, femeile din structurile militare și de Poliție, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare nu beneficiază de aceeași facilitate.
Pentru eliminarea acestei diferențe de tratament a fost propusă modificarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.
Reducerea propusă ajungea până la trei ani și șase luni
Proiectul stabilea reduceri progresive ale vârstei standard de pensionare, calculate în funcție de numărul copiilor, pentru femeile care îndeplineau condițiile de vechime. Textul propus pentru modificarea legislației prevedea:
„Cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, de sex feminin, care îndeplinesc condițiile de vechime, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare:
Pentru 1 copil Reducerea vârstei de pensionare cu 6 luni
Pentru 2 copii Reducerea vârstei de pensionare cu 1 an
Pentru 3 copii Reducerea vârstei de pensionare cu 1 an și 6 luni
Pentru 4 copii Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani
Pentru 5 copii Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani și 6 luni
Pentru 6 copii Reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani
Pentru 7 sau mai mulți copii Reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani și 6 luni”.
Astfel, cea mai mică reducere propusă era de șase luni, pentru femeile cu un copil, iar cea mai mare ajungea la trei ani și șase luni, în cazul celor cu cel puțin șapte copii.
Comisia pentru Buget din Senat a dat aviz negativ proiectului
Propunerea nu a primit însă susținerea Comisiei pentru Buget din Senat, care a emis un aviz negativ asupra prevederii referitoare la reducerea vârstei de pensionare. Măsura ar fi permis femeilor din Armată, Poliție și administrația penitenciară să se pensioneze mai devreme dacă aveau copii și îndeplineau condițiile de vechime.
Decizia Comisiei pentru Buget vine după ce, în luna precedentă, alte două comisii parlamentare analizaseră modificarea propusă pentru Legea nr. 223/2015.
Pozițiile acestora au fost diferite. Comisia pentru Muncă a acordat un aviz favorabil proiectului, în timp ce Comisia pentru Drepturile Omului a emis un aviz negativ.
Proiectul privind creșterea pensiilor militare rămâne blocat în Parlament
Separat de modificarea referitoare la vârsta de pensionare a femeilor cu copii, un alt proiect care vizează pensiile militare continuă să fie blocat în Parlament, scrie newsweek.ro. Este vorba despre inițiativa legislativă privind creșterea acestor pensii.
Proiectul nu a înregistrat deocamdată progrese în Parlament. Legislativul ar fi trebuit să corecteze prevederile actului normativ după ce proiectul a fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională a României (CCR).
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