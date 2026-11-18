Vremea va fi instabilă miercuri, 18 noiembrie, în cea mai mare parte a României. Ploile se vor extinde în special în jumătatea de vest a țării, unde sunt așteptate cantități importante de apă, iar în unele zone vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mari, vor apărea temporar precipitații mixte. Temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă, cu maxime care vor ajunge la 19 grade Celsius.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferică va continua și în următoarele zile. Joi, ploile se vor extinde treptat în toate regiunile, iar vineri vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. În weekend, temperaturile vor începe să scadă în nord și centru, însă în sud și sud-est vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru ultima decadă a lunii noiembrie.

În noaptea de marți spre miercuri, cerul va avea înnorări și va ploua pe arii extinse în regiunile din jumătatea de vest a țării, precum și local în celelalte zone.

În Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei se vor acumula local cantități de apă cuprinse, în general, între 15 și 25 l/mp. În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, cantitățile de precipitații vor depăși 30-40 l/mp, iar izolat pot ajunge la 70 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări la munte, unde vitezele vor ajunge la 70-90 km/h și vor depăși 90-120 km/h la altitudini mari. În vestul, centrul și estul țării, vântul va atinge local viteze mai mici, în general de 45-55 km/h.

Miercuri, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în jumătatea de vest a teritoriului, dar și local în restul țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar după-amiaza și seara, pe arii restrânse, în special în vest și sud-vest, vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, la altitudini mari, vor apărea trecător precipitații mixte.

Cantitățile de apă vor fi însemnate în regiunile vestice, unde se vor acumula local 15-20 l/mp. În vestul Carpaților Meridionali și în Carpații Occidentali, pe arii restrânse, cantitățile de precipitații vor depăși 30-35 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, unde rafalele vor atinge 70-100 km/h, în special la altitudini mari. În vestul, centrul și sud-estul țării, vântul va avea local și temporar viteze de 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 13 și 19 grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul Banatului, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și Dobrogea. Temperaturile minime se vor situa între 2 și 12 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București, în noaptea de marți spre miercuri, cerul va avea înnorări, iar spre sfârșitul intervalului vor exista condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 6 și 8 grade Celsius.

Miercuri, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3-5 l/mp. Vântul va sufla moderat și va avea intensificări noaptea, când vitezele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar minima va fi de 8-9 grade Celsius.

La Cluj-Napoca sunt așteptate ploi miercuri, iar temperaturile nu vor depăși 14 grade Celsius. În plus, zona montană a județului Cluj se află sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale, valabilă de marți seara până miercuri seara.

În zona montană, vremea va fi în general instabilă, iar regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior și mai ridicate decât cele normale pentru această dată.

Cerul va avea înnorări și temporar va ploua în toate masivele montane. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar pe parcursul zilei, local, în Carpații Occidentali vor fi posibile descărcări electrice.

La altitudini mari vor apărea trecător precipitații mixte. În Carpații Occidentali, local în jumătatea nordică a Carpaților Orientali și în partea vestică a Carpaților Meridionali, se vor acumula în general 15-20 l/mp. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 30-35 l/mp.

Vântul va avea intensificări, cu rafale de 70-100 km/h, în special la altitudini mari.

Joi, 19 noiembrie, valorile termice se vor situa cu mult peste mediile multianuale specifice acestei date. În prima parte a zilei, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă începând din orele după-amiezii, nebulozitatea și ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest. Până la finalul intervalului, precipitațiile vor cuprinde toate regiunile.

Ploile vor avea și caracter de aversă și vor deveni mai intense seara și noaptea. Izolat, în sud-vestul și vestul țării, vor fi însoțite de descărcări electrice.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania se vor acumula local cantități de apă de 10-15 l/mp. În Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, acestea vor depăși 25-35 l/mp.

Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări temporare, mai ales la munte. Noaptea, acesta se va intensifica în toate regiunile, cu viteze în general de 50-70 km/h. În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor depăși 90-110 km/h.

Temperaturile maxime vor porni de la 11 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la aproximativ 20 de grade în sudul Olteniei, sudul Munteniei și Dobrogea. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 12 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, unde se vor atinge 14 grade. Izolat va fi ceață.

În București, vremea se va încălzi și va deveni mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 18 grade, iar minima va fi de 8-10 grade Celsius.

Cerul va avea înnorări, iar noaptea va ploua temporar, urmând să se acumuleze cantități de apă de 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne, când vitezele vor ajunge, în general, la 50-55 km/h.

Vineri, 20 noiembrie, vremea va fi vântoasă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vântul va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari în centrul, estul și sud-estul teritoriului, unde vor ajunge, în general, la 50-70 km/h.

În zona montană înaltă, rafalele vor atinge 90-120 km/h. Spre seară și în timpul nopții, vântul va diminua din intensitate, urmând să se mai înregistreze rafale de 60-70 km/h doar pe crestele montane, în special în Carpații Orientali.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe, pe alocuri, în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării. Cantitățile de apă vor fi de 2-6 l/mp. La începutul zilei, precipitații sunt posibile și în est.

În zona montană înaltă, la peste 1.600 de metri altitudine, în special în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, se vor semnala temporar lapoviță și ninsoare.

Valorile termice vor scădea față de ziua precedentă în nord-vestul, nordul și centrul țării. Totuși, în cea mai mare parte a României, mai ales în sud și est, vremea va rămâne caldă pentru ultima decadă a lunii noiembrie.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 10 grade în Maramureș și estul Transilvaniei și vor ajunge până la 20 de grade în sudul Munteniei. Minimele se vor situa între 1 și 9 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață.

În București, vremea va fi caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei, când vitezele vor ajunge la 50-55 km/h. Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar minima de 5-6 grade Celsius.

Sâmbătă, 21 noiembrie, în cea mai mare parte a țării, în special în sud și sud-est, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii noiembrie.

În vestul, nordul și centrul țării, cerul va avea înnorări și temporar va ploua. În zonele montane, în general la altitudini mai mari de 1.400 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara, când va ploua pe arii restrânse.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în zonele montane.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în sudul țării. Temperaturile minime se vor situa între 1 și 8 grade Celsius. Izolat, dimineața și noaptea, vor exista condiții de ceață.

În București, vremea se va menține caldă pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales după-amiaza și seara vor exista condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 16-17 grade, iar minima va fi de 4-5 grade Celsius.

Duminică, 22 noiembrie, temperaturile vor scădea față de intervalul precedent în nordul, nord-vestul și centrul țării, unde valorile se vor apropia de normele perioadei. În restul teritoriului, temperaturile se vor menține peste cele specifice ultimei decade a lunii noiembrie.

Cerul va fi temporar noros. La începutul zilei vor fi precipitații locale în nord, nord-est și centru, iar noaptea acestea se vor extinde pe suprafețe mai mari, în special în regiunile sud-vestice și centrale.

În zona montană vor predomina ninsorile, în timp ce în restul țării va ploua. În Moldova și estul Transilvaniei vor fi posibile temporar și precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și, pe parcursul zilei, local și în celelalte zone.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 5 și 15 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse, în cea mai mare parte a țării, între -3 și 7 grade.

În București, valorile termice vor rămâne mai ridicate decât cele obișnuite pentru ultima decadă a lunii noiembrie. În cursul nopții va crește probabilitatea de înnorări și ploi slabe. Vântul va sufla moderat în prima parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 14-15 grade, iar minima se va situa între 3 și 5 grade Celsius.