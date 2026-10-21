România cere NATO sprijin suplimentar pentru apărarea Mării Negre. Nicușor Dan: Ne vom apăra spațiul aerian și apele teritoriale

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri, 21 octombrie, că reprezentanții statelor membre NATO s-au reunit în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a analiza evoluțiile recente din Marea Neagră și măsurile necesare pentru consolidarea securității în regiune. România a solicitat capacități suplimentare pentru combaterea dronelor, supraveghere și recunoaștere, precum și întărirea prezenței Alianței. Șeful statului a amintit și incidentul din 17 octombrie, când două aeronave F-16 românești au doborât două drone care pătrunseseră ilegal în spațiul aerian național.

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri că situația de securitate din regiunea Mării Negre a fost analizată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, desfășurată marți.

Discuțiile au vizat evoluțiile recente din regiune, protejarea navigației și a comerțului internațional, dar și securitatea infrastructurii energetice.

Reuniunea a avut loc după întâlnirea de săptămâna trecută de la Bruxelles, la care au participat președintele României, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și premierul Bulgariei, Rumen Radev.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că România a solicitat întărirea capacităților defensive ale Alianței în zona Mării Negre.

„În urma întâlnirii mele de săptămâna trecută, de la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cu prim-ministrul bulgar, Rumen Radev, Consiliul Nord-Atlantic s-a reunit ieri pentru a evalua ultimele evoluţii din Marea Neagră şi pentru a discuta măsuri concrete de consolidare a securităţii şi de protejare a navigaţiei, a comerţului şi a infrastructurii energetice.

România a transmis mesajul direct că aşteptăm un sprijin mai puternic prin capacităţi suplimentare de combatere a dronelor, de supraveghere, recunoaştere şi expertiză, precum şi o postură NATO adaptată şi consolidată în regiune.”

Șeful statului a explicat că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea populației, a infrastructurii critice și a transporturilor comerciale.

În opinia sa, menținerea securității și a libertății de navigație în Marea Neagră reprezintă o prioritate nu doar pentru statele din regiune, ci și pentru întreaga Europă.

Președintele a făcut referire și la incidentul din 17 octombrie, când două drone au pătruns ilegal în spațiul aerian românesc, deasupra apelor teritoriale din zona localității Sulina.

Potrivit declarațiilor sale, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit și au neutralizat țintele la câteva minute după pătrunderea acestora în spațiul aerian național.

Nicușor Dan a felicitat echipajele pentru rapiditatea intervenției și a reafirmat angajamentul autorităților de a apăra teritoriul României.

„România îşi face datoria, aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, când două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au angajat şi au doborât două drone care intraseră ilegal în spaţiul nostru aerian naţional, deasupra apelor teritoriale româneşti din dreptul localităţii Sulina. Ambele au fost neutralizate în câteva minute de la pătrunderea în spaţiul nostru aerian. Îi felicit pe piloţii noştri pentru profesionalismul şi viteza lor de reacţie. Răspunsul României va rămâne ferm, ne vom apăra spaţiul aerian şi apele teritoriale în orice moment, alături de aliaţi”, a adăugat șeful statului.

Incidentul a fost menționat de președinte în contextul discuțiilor referitoare la necesitatea consolidării apărării împotriva dronelor și a capacităților de supraveghere în regiunea Mării Negre.

Președintele României a subliniat că una dintre concluziile reuniunii Consiliului Nord-Atlantic privește menținerea angajamentului comun al statelor membre pentru apărarea teritoriului aliat.

Potrivit acestuia, securitatea Mării Negre are implicații directe asupra întregii Europe, în condițiile în care regiunea reprezintă o zonă importantă pentru transporturile comerciale și infrastructura energetică.

„O concluzie clară a şedinţei de ieri este că solidaritatea aliaţilor este de neclintit. Angajamentul de a apăra fiecare teritoriu aliat, inclusiv apele şi spaţiul nostru aerian, este împărtăşit de întreaga Alianţă”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Declarația vine în contextul îngrijorărilor legate de incidentele recente din Marea Neagră și de riscurile pentru navigația comercială și securitatea statelor riverane.

Problemele de securitate din regiune au fost abordate și săptămâna trecută, la Bruxelles, în cadrul întâlnirii dintre Nicușor Dan, Rumen Radev și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Discuțiile, desfășurate în marja Consiliului European, au vizat incidentele recente provocate de drone, inclusiv cele care au implicat nave aflate în perimetrul Mării Negre.

Aceste evenimente au alimentat preocupările privind deteriorarea situației de securitate și necesitatea unei coordonări mai strânse între statele aliate.

România solicită în acest context capacități suplimentare de apărare împotriva dronelor, mijloace de supraveghere și recunoaștere, precum și expertiză care să permită o reacție eficientă la eventuale amenințări.

Mesajul transmis de președintele Nicușor Dan este că România își va continua măsurile de apărare a spațiului aerian și a apelor teritoriale, în cooperare cu aliații NATO, în timp ce securitatea Mării Negre rămâne o prioritate pentru Alianță.