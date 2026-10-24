Autostrada Sibiu-Pitești. Începe instalarea capului de foraj de 131 tone care va săpa tunelul Poiana: „Ziua cârtiței se apropie!”

Capul de foraj al utilajului TBM, care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu–Pitești, a ajuns la portalul dinspre Sibiu. Componenta cântărește 131 de tone, iar pentru transportarea și asamblarea întregului echipament sunt necesare peste 100 de transporturi. Tunelul va avea 1.780 de metri lungime, iar forajul va ajunge la 120 de metri adâncime sub nivelul terenului.

Capul de foraj al utilajului TBM care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu–Pitești a ajuns la portalul dinspre Sibiu.

Componenta cântărește 131 de tone, iar montarea întregului echipament necesită peste 100 de transporturi. Forajul va începe după aducerea și asamblarea tuturor pieselor necesare funcționării utilajului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat pe Facebook sâmbătă, 24 octombrie, că a fost transportat în siguranță capul de foraj al utilajului TBM destinat excavării tunelului Poiana.

Componenta, care cântărește 131 de tone, a ajuns la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel în urmă cu două zile.

Transportul, care a avut o greutate totală de aproximativ 160 de tone împreună cu capul tractor și trailerul, a traversat sectoare de autostradă, drumuri naționale și județene. Ultima porțiune a traseului a fost parcursă pe un drum neasfaltat din zona Poiana, în condiții de ploaie.

Potrivit DRDP Craiova, transportatorul și antreprenorul au reușit să finalizeze transportul și descărcarea în siguranță, prin coordonare și mobilizarea echipelor implicate.

Instituția a precizat că acesta este doar primul pas, deoarece sunt necesare peste 100 de transporturi pentru aducerea celorlalte componente ale utilajului la locul de montaj. Cea mai grea dintre piesele care urmează să ajungă pe șantier va depăși 160 de tone.

Tunelul Poiana va avea o lungime de 1.780 de metri și va fi construit cu ajutorul unui utilaj TBM, o tehnologie modernă care permite excavarea mecanizată în condiții controlate și cu un ritm constant de înaintare.

În punctul cel mai adânc, lucrările de foraj se vor desfășura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului. Pornirea utilajului va fi posibilă numai după transportarea și asamblarea tuturor componentelor.

DRDP Craiova anunța, pe 12 septembrie, că peste 80% din infrastructura necesară lansării TBM-ului fusese finalizată pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Secțiunea Cornetu–Tigveni este primul sector de autostradă aflat în totalitate în administrarea DRDP Craiova.