Autostrada Sibiu-Pitești. Începe instalarea capului de foraj de 131 tone care va săpa tunelul Poiana: „Ziua cârtiței se apropie!”
SURSA FOTO: DRDP Craiova - Convoi tunelul Poiana
Capul de foraj al utilajului TBM, care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu–Pitești, a ajuns la portalul dinspre Sibiu. Componenta cântărește 131 de tone, iar pentru transportarea și asamblarea întregului echipament sunt necesare peste 100 de transporturi. Tunelul va avea 1.780 de metri lungime, iar forajul va ajunge la 120 de metri adâncime sub nivelul terenului.
Capul de foraj al „cârtiței” pentru tunelul Poiana a ajuns pe șantier. Peste 100 de transporturi sunt necesare pentru asamblarea utilajului
Capul de foraj al utilajului TBM care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu–Pitești a ajuns la portalul dinspre Sibiu.
Componenta cântărește 131 de tone, iar montarea întregului echipament necesită peste 100 de transporturi. Forajul va începe după aducerea și asamblarea tuturor pieselor necesare funcționării utilajului.
Capul de foraj de 131 de tone a ajuns la portalul tunelului Poiana după un transport dificil
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat pe Facebook sâmbătă, 24 octombrie, că a fost transportat în siguranță capul de foraj al utilajului TBM destinat excavării tunelului Poiana.
Componenta, care cântărește 131 de tone, a ajuns la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel în urmă cu două zile.
Transportul, care a avut o greutate totală de aproximativ 160 de tone împreună cu capul tractor și trailerul, a traversat sectoare de autostradă, drumuri naționale și județene. Ultima porțiune a traseului a fost parcursă pe un drum neasfaltat din zona Poiana, în condiții de ploaie.
Potrivit DRDP Craiova, transportatorul și antreprenorul au reușit să finalizeze transportul și descărcarea în siguranță, prin coordonare și mobilizarea echipelor implicate.
Instituția a precizat că acesta este doar primul pas, deoarece sunt necesare peste 100 de transporturi pentru aducerea celorlalte componente ale utilajului la locul de montaj. Cea mai grea dintre piesele care urmează să ajungă pe șantier va depăși 160 de tone.
Tunelul Poiana va avea 1.780 de metri, iar forajul va ajunge la 120 de metri adâncime
Tunelul Poiana va avea o lungime de 1.780 de metri și va fi construit cu ajutorul unui utilaj TBM, o tehnologie modernă care permite excavarea mecanizată în condiții controlate și cu un ritm constant de înaintare.
În punctul cel mai adânc, lucrările de foraj se vor desfășura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului. Pornirea utilajului va fi posibilă numai după transportarea și asamblarea tuturor componentelor.
DRDP Craiova anunța, pe 12 septembrie, că peste 80% din infrastructura necesară lansării TBM-ului fusese finalizată pe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu–Pitești.
Secțiunea Cornetu–Tigveni este primul sector de autostradă aflat în totalitate în administrarea DRDP Craiova.
„Ziua „cârtiței” se apropie! 🚧
Capul de foraj al TBM-ului, cu o greutate de 131 de tone, a ajuns, în urmă cu 2 zile, la portalul dinspre Sibiu al viitorului tunel Poiana, de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Cu tot cu capul tractor și trailer, ansamblul de transport a cântărit aproximativ 160 de tone.
Drumul până la destinație nu a fost deloc ușor. Transportul a traversat sectoare de autostradă, drumuri naționale și județene, iar ultima parte a traseului a fost parcursă pe drumul neasfaltat care străbate zona Poiana, pe o ploaie mocănească.
Prin efort susținut, coordonare și o mobilizare exemplară, transportatorul și antreprenorul au reușit să ducă la bun sfârșit transportul și descărcarea în siguranță a acestei componente esențiale.
Tunelul Poiana va traversa dealul, iar în punctul cel mai adânc, forajul se va desfășura la aproximativ 120 de metri sub nivelul terenului.
Dar acesta este doar începutul! Peste 100 de transporturi, urmează să aducă, în siguranță, celelalte componente ale TBM-ului la locul de montaj, cel mai greu având peste 160 de tone.
Abia după transportul și asamblarea tuturor componentelor va veni momentul mult așteptat: pornirea „cârtiței” și începerea forajului.
Fiecare transport duce proiectul cu un pas mai aproape de ziua în care dealul Poiana va fi străpuns pentru a face loc Autostrăzii Sibiu–Pitești”, este postarea publicată sâmbătă, 24 octombrie, pe pagina de Facebook a DRDP Craiova.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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