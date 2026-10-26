Alocația de stat se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani. Ce elevi pot primi în continuare banii și ce documente trebuie să depună

Elevii care împlinesc 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat, dacă își continuă studiile liceale sau profesionale. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a reamintit condițiile de acordare a acestui drept pentru anul școlar 2026-2027. Plata se face până la absolvirea cursurilor, în condițiile prevăzute de lege. Pentru a primi banii, tinerii majori trebuie să depună documentele necesare la unitatea de învățământ.

Alocația de stat poate fi plătită și după împlinirea vârstei de 18 ani, dacă beneficiarul este înscris și frecventează cursurile unui liceu sau ale unei școli profesionale autorizate, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

ANPIS precizează că atingerea majoratului nu determină automat încetarea plății, atât timp cât elevul îndeplinește condițiile legale pentru menținerea acestui drept.

Astfel, tinerii care împlinesc 18 ani înainte de absolvirea liceului sau a școlii profesionale pot beneficia de sprijinul financiar până la finalizarea studiilor respective.

Alocația nu se acordă însă pentru orice formă de pregătire urmată după majorat, ci numai pentru categoriile de învățământ prevăzute de legislație.

O altă condiție privește promovarea anului școlar. Elevii care repetă anul pierd dreptul la alocație, cu excepția situațiilor în care repetenția este determinată de probleme de sănătate, dovedite prin certificat medical.

Elevii care au împlinit 18 ani și doresc să primească în continuare alocația de stat trebuie să se adreseze secretariatului unității de învățământ în care sunt înscriși și să depună documentele necesare pentru menținerea plății.

Dosarul trebuie să conțină o cerere completată de beneficiar, o copie a actului de identitate și o adeverință eliberată de unitatea de învățământ.

Adeverința trebuie să confirme că solicitantul este înscris la cursurile liceale sau profesionale, că își continuă studiile fără întrerupere și că nu se află în situație de repetenție.

În cazul elevilor care repetă anul din motive medicale, sunt necesare și documentele care atestă problemele de sănătate care au determinat această situație.

Cererea trebuie să cuprindă și modalitatea prin care beneficiarul dorește să primească alocația. Tinerii pot opta pentru plata prin mandat poștal sau pentru virarea banilor într-un cont bancar.

Potrivit legislației, după împlinirea vârstei de 18 ani, alocația se achită direct titularului dreptului, pe baza solicitării depuse.

Legislația prevede condiții distincte pentru tinerii cu handicap care își continuă studiile după împlinirea majoratului, aceștia putând beneficia de alocația de stat pentru o perioadă mai îndelungată.

În cazul lor, plata poate continua atât timp cât sunt înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar autorizată, fără a depăși însă vârsta de 26 de ani.

Menținerea dreptului este condiționată și de situația școlară a beneficiarului. Tinerii cu handicap care repetă anul nu mai primesc alocația, cu excepția cazurilor în care repetenția are cauze medicale demonstrate prin documente justificative.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare județene au obligația de a transmite agențiilor teritoriale de plăți și inspecție socială situația elevilor majori care îndeplinesc condițiile pentru acordarea alocației de stat.

Potrivit procedurii, listele centralizate trebuie comunicate până la data de 1 octombrie și trebuie să cuprindă toți elevii de peste 18 ani care beneficiază în continuare de acest drept.

În evidențele transmise sunt incluși și tinerii înscriși în unități de învățământ privat acreditate sau autorizate, dacă îndeplinesc cerințele legale.

Pe durata anului școlar, inspectoratele au și obligația de a informa lunar agențiile de plăți sociale despre elevii majori care s-au retras de la cursuri.

În aceste situații, dreptul la alocația de stat încetează, deoarece beneficiarii nu mai îndeplinesc condiția privind continuarea studiilor.