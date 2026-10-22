Vești pentru familiile din România. Gabriela Firea anunță noi finanțări europene pentru perioada 2028-2034

România ar urma să beneficieze de aproximativ 8,5 miliarde de euro pentru proiecte sociale în cadrul viitorului buget al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Gabriela Firea, după o discuție cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, la Strasbourg. Fondurile ar urma să sprijine copiii din familii vulnerabile, tinerii care au abandonat școala și tinerele mame care doresc să își continue studiile. În paralel, sunt pregătite inițiative europene pentru profesori, învățământul profesional și programul Erasmus+.

Cel puțin 14% din viitoarele fonduri europene destinate României ar urma să fie direcționate către proiecte sociale, potrivit europarlamentarului Gabriela Firea. Procentul ar reprezenta aproximativ 8,5 miliarde de euro, în contextul pregătirii bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Gabriela Firea a anunțat că a discutat despre aceste alocări cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în cadrul unei întâlniri organizate în Parlamentul European de la Strasbourg.

Discuțiile au avut loc în grupul de lucru al socialiștilor europeni pentru educație și cultură, unde au fost analizate prioritățile viitorului cadru financiar european, inclusiv sprijinul pentru educație și persoanele aflate în situații vulnerabile.

„Minimum 14% din viitoarele fonduri europene pentru România, adică circa 8,5 miliarde de euro, vor merge pentru proiectele sociale”, a transmis Gabriela Firea, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul a precizat că, în următorul exercițiu bugetar, statele membre vor avea planuri naționale care vor include și finanțarea măsurilor sociale. Una dintre prioritățile discutate este menținerea Fondului Social European la un nivel de cel puțin 100 de miliarde de euro.

„În viitorul buget al Uniunii, 2028-2034, fiecare stat va avea un plan național din care se vor finanța și măsurile sociale. Prioritatea este ca Fondul Social European să rămână la cel puțin 100 de miliarde de euro. Pentru România, asta înseamnă bani pentru copiii din familii vulnerabile, pentru tinerii care au abandonat școala, inclusiv pentru tinerele mame care vor să se întoarcă la cursuri”, a explicat Gabriela Firea.

Alocările pentru perioada 2028-2034 nu sunt însă definitive. Viitorul buget european se află încă în proces de negociere, astfel că sumele finale și condițiile de finanțare vor depinde de acordul dintre instituțiile europene.

Un alt subiect abordat în discuția dintre Gabriela Firea și Roxana Mînzatu a fost situația cadrelor didactice, în special dificultățile întâmpinate de profesorii aflați la început de carieră.

Europarlamentarul a atras atenția asupra birocrației din sistemul de educație, dar și asupra cheltuielilor ridicate cu locuințele în marile orașe, unde profesorii debutanți întâmpină dificultăți în acoperirea chiriei.

În acest context, Comisia Europeană propune ca profesorii să fie incluși printre categoriile prioritare atunci când statele membre dezvoltă programe de investiții în locuințe.

„Am vorbit mult și despre profesorii care se confruntă cu prea multă birocrație, dar și despre chiriile pe care un cadru didactic abia ieșit de pe băncile facultății nu le poate plăti dacă predă într-un oraș mare. Astfel, Comisia propune ca statele să-i pună pe profesori pe lista de priorități atunci când investesc în locuințe, alături de medici, asistente și pompieri”, a transmis Gabriela Firea.

Potrivit europarlamentarului, pe 4 noiembrie este așteptată o recomandare europeană privind condițiile de muncă ale profesorilor.

Recomandarea nu va reprezenta automat acordarea unor locuințe sau subvenții pentru cadrele didactice, însă ar putea orienta viitoarele politici și investiții ale statelor membre.

Pachetul pentru educație pe care Comisia Europeană urmează să îl prezinte în luna noiembrie include mai multe inițiative destinate modernizării procesului de învățământ.

Printre direcțiile anunțate se numără dezvoltarea unor alianțe între școli, care să colaboreze pentru îmbunătățirea rezultatelor la matematică, citire și educație digitală.

De asemenea, sunt avute în vedere resurse educaționale bazate pe tehnologie și inteligență artificială, dezvoltate la nivel european, precum și o nouă strategie pentru învățământul profesional, care să consolideze legătura dintre pregătirea elevilor și cerințele angajatorilor.

Gabriela Firea a subliniat că și unitățile de învățământ din România ar trebui să profite de viitoarele oportunități, în special cele din comunitățile rurale.

„Mi-ar plăcea să văd cât mai multe școli din România în aceste alianțe, mai ales cele din mediul rural”, a transmis europarlamentarul.

Discuțiile de la Strasbourg au vizat și viitorul program Erasmus+, prin care Uniunea Europeană finanțează mobilitatea educațională și cooperarea dintre instituțiile de învățământ.

Gabriela Firea a anunțat că susține un buget de aproximativ 47 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, peste nivelul propus inițial de Comisia Europeană.

Propunerea Comisiei prevede aproximativ 40,8 miliarde de euro, în timp ce raportul Comisiei pentru cultură și educație din Parlamentul European solicită creșterea finanțării la circa 47,4 miliarde de euro.

„Am cerut un buget de 47 de miliarde de euro, mai mult decât a propus Comisia și pentru asta voi vota astăzi”, a declarat Gabriela Firea.

Europarlamentarul a precizat că Roxana Mînzatu a insistat asupra necesității ajungerii la un acord rapid, astfel încât proiectele din noul exercițiu financiar să poată începe în 2028.

O altă prioritate discutată a fost extinderea accesului la Erasmus+, astfel încât oportunitățile educaționale să nu fie limitate de posibilitățile financiare ale participanților.

„La rândul său, Roxana Mînzatu a insistat pe un acord rapid, până la sfârșitul anului, pentru ca noile proiecte să poată porni la timp în 2028 și ne-am pus de acord și asupra principiului ca Erasmus să fie mult mai accesibil și incluziv, nu doar pentru cei care își permit”, a explicat Firea.

Parlamentul European are programat joi, 22 octombrie, un vot asupra poziției sale referitoare la viitorul Erasmus+. Bugetul definitiv al programului va depinde însă de negocierile cu Consiliul Uniunii Europene.

Gabriela Firea a transmis că va continua să urmărească dosarele europene privind educația, finanțarea proiectelor sociale și sprijinirea familiilor din România.