Reguli stricte pentru banii asociației de proprietari. Ce nu au voie să facă administratorii de bloc

Asociațiile de proprietari din România trebuie să respecte reguli clare privind încasarea și utilizarea banilor pentru întreținerea și administrarea imobilelor. Legea nr. 196/2018 stabilește obligațiile administratorilor de bloc în privința operațiunilor financiare. Sumele colectate de la proprietari trebuie depuse în contul bancar al asociației, iar plățile către furnizori se efectuează prin acesta. Legislația prevede și o excepție pentru anumite cheltuieli neprevăzute.

Toți banii încasați de asociația de proprietari trebuie să ajungă în contul bancar al acesteia, potrivit regulilor stabilite prin Legea nr. 196/2018. Actul normativ reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, administrarea condominiilor și responsabilitățile persoanelor care gestionează fondurile colectate de la locatari.

Conform prevederilor legale, fiecare asociație de proprietari are obligația de a deține un singur cont bancar, destinat operațiunilor financiare curente. Prin intermediul acestuia, proprietarii apartamentelor sau ceilalți locatari pot achita sumele datorate lunar pentru întreținerea imobilului.

Administratorii trebuie să respecte regulile privind gestionarea încasărilor și efectuarea plăților, fără a utiliza numerarul pentru achitarea directă a facturilor emise de furnizorii de produse și servicii.

Legea nr. 196/2018 stabilește că administratorul imobilului trebuie să utilizeze contul curent al asociației pentru operațiunile de încasare și plată efectuate în numele acesteia, inclusiv pentru achitarea serviciilor necesare funcționării și întreținerii clădirii.

Prin urmare, facturile emise de furnizorii de utilități, produse sau servicii, precum și costurile lucrărilor de întreținere și reparații trebuie achitate prin intermediul contului bancar al asociației.

Administratorul nu poate folosi numerarul colectat de la proprietari pentru a plăti direct firmele care execută lucrări sau prestează servicii pentru imobil, deoarece aceste operațiuni trebuie realizate prin contul curent al asociației.

Administratorii de bloc care primesc bani în numerar de la proprietarii apartamentelor au obligația de a depune sumele respective în contul bancar al asociației în termen de cel mult 24 de ore de la încasare, conform dispozițiilor Legii nr. 196/2018.

Această obligație se aplică inclusiv în situațiile în care un proprietar achită direct administratorului contravaloarea întreținerii lunare. Banii încasați nu pot fi păstrați pentru efectuarea altor plăți curente, ci trebuie transferați în contul asociației în intervalul prevăzut de lege.

Actul normativ stabilește că în contul bancar al asociației „sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociației”.

Astfel, obligația de depunere nu privește exclusiv contribuțiile lunare pentru întreținere, ci toate sumele sau valorile primite de administrator în numele ori în contul asociației de proprietari.

Legislația permite o derogare de la regula utilizării contului bancar, însă numai pentru anumite cheltuieli și cu aprobarea adunării generale a asociației de proprietari.

În baza acestei excepții, administratorul poate păstra o sumă de maximum 1.000 de lei pe lună, destinată exclusiv efectuării unor plăți pentru cheltuieli neprevăzute.

Păstrarea acestei sume nu reprezintă o decizie pe care administratorul o poate lua independent. Este necesar acordul adunării generale, iar limita lunară stabilită de lege trebuie respectată.

În situațiile în care administratorul de bloc nu își îndeplinește obligațiile legale sau le execută necorespunzător, iar această conduită produce prejudicii asociației de proprietari, legislația permite recuperarea pagubelor provocate.

Una dintre măsurile prevăzute constă în reținerea unei sume din garanția constituită de administrator, pentru acoperirea daunelor suferite de asociație.

De asemenea, asociația de proprietari poate decide diminuarea venitului administratorului, în vederea recuperării prejudiciului rezultat din neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor sale.