Reguli stricte pentru banii asociației de proprietari. Ce nu au voie să facă administratorii de bloc
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Asociațiile de proprietari din România trebuie să respecte reguli clare privind încasarea și utilizarea banilor pentru întreținerea și administrarea imobilelor. Legea nr. 196/2018 stabilește obligațiile administratorilor de bloc în privința operațiunilor financiare. Sumele colectate de la proprietari trebuie depuse în contul bancar al asociației, iar plățile către furnizori se efectuează prin acesta. Legislația prevede și o excepție pentru anumite cheltuieli neprevăzute.
Asociația de proprietari trebuie să utilizeze un singur cont bancar pentru încasări și plăți
Toți banii încasați de asociația de proprietari trebuie să ajungă în contul bancar al acesteia, potrivit regulilor stabilite prin Legea nr. 196/2018. Actul normativ reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, administrarea condominiilor și responsabilitățile persoanelor care gestionează fondurile colectate de la locatari.
Conform prevederilor legale, fiecare asociație de proprietari are obligația de a deține un singur cont bancar, destinat operațiunilor financiare curente. Prin intermediul acestuia, proprietarii apartamentelor sau ceilalți locatari pot achita sumele datorate lunar pentru întreținerea imobilului.
Administratorii trebuie să respecte regulile privind gestionarea încasărilor și efectuarea plăților, fără a utiliza numerarul pentru achitarea directă a facturilor emise de furnizorii de produse și servicii.
Administratorii de bloc trebuie să achite furnizorii prin contul asociației
Legea nr. 196/2018 stabilește că administratorul imobilului trebuie să utilizeze contul curent al asociației pentru operațiunile de încasare și plată efectuate în numele acesteia, inclusiv pentru achitarea serviciilor necesare funcționării și întreținerii clădirii.
Prin urmare, facturile emise de furnizorii de utilități, produse sau servicii, precum și costurile lucrărilor de întreținere și reparații trebuie achitate prin intermediul contului bancar al asociației.
Administratorul nu poate folosi numerarul colectat de la proprietari pentru a plăti direct firmele care execută lucrări sau prestează servicii pentru imobil, deoarece aceste operațiuni trebuie realizate prin contul curent al asociației.
Sumele încasate în numerar trebuie depuse în cont în cel mult 24 de ore
Administratorii de bloc care primesc bani în numerar de la proprietarii apartamentelor au obligația de a depune sumele respective în contul bancar al asociației în termen de cel mult 24 de ore de la încasare, conform dispozițiilor Legii nr. 196/2018.
Această obligație se aplică inclusiv în situațiile în care un proprietar achită direct administratorului contravaloarea întreținerii lunare. Banii încasați nu pot fi păstrați pentru efectuarea altor plăți curente, ci trebuie transferați în contul asociației în intervalul prevăzut de lege.
Actul normativ stabilește că în contul bancar al asociației „sunt vărsate, în termen de 24 de ore de la primirea acestora, toate sumele sau valorile primite în numele sau în contul asociației”.
Astfel, obligația de depunere nu privește exclusiv contribuțiile lunare pentru întreținere, ci toate sumele sau valorile primite de administrator în numele ori în contul asociației de proprietari.
Administratorul poate păstra cel mult 1.000 de lei lunar pentru cheltuieli neprevăzute
Legislația permite o derogare de la regula utilizării contului bancar, însă numai pentru anumite cheltuieli și cu aprobarea adunării generale a asociației de proprietari.
În baza acestei excepții, administratorul poate păstra o sumă de maximum 1.000 de lei pe lună, destinată exclusiv efectuării unor plăți pentru cheltuieli neprevăzute.
Păstrarea acestei sume nu reprezintă o decizie pe care administratorul o poate lua independent. Este necesar acordul adunării generale, iar limita lunară stabilită de lege trebuie respectată.
Asociația poate recupera prejudiciile produse de administrator din garanția acestuia
În situațiile în care administratorul de bloc nu își îndeplinește obligațiile legale sau le execută necorespunzător, iar această conduită produce prejudicii asociației de proprietari, legislația permite recuperarea pagubelor provocate.
Una dintre măsurile prevăzute constă în reținerea unei sume din garanția constituită de administrator, pentru acoperirea daunelor suferite de asociație.
De asemenea, asociația de proprietari poate decide diminuarea venitului administratorului, în vederea recuperării prejudiciului rezultat din neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor sale.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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