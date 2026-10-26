Ai muncit peste 25 de ani? Detaliul din dosarul de pensie care poate schimba numărul punctelor primite

Punctele de stabilitate pot contribui la creșterea pensiei, însă acordarea lor depinde de durata stagiului contributiv eligibil care depășește 25 de ani. Nu orice perioadă înscrisă în documentele de vechime este inclusă automat în acest calcul, chiar dacă poate fi valorificată în alte condiții prevăzute de legislația pensiilor.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii face distincția între stagiul de cotizare contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive. Încadrarea fiecărei perioade este importantă pentru stabilirea numărului de puncte de stabilitate care poate fi acordat.

Pentru verificarea calculului, pensionarul trebuie să identifice mai întâi perioadele recunoscute de casa de pensii și să stabilească durata care îndeplinește condițiile legale. Abia după clarificarea acestor date pot fi aplicate tranșele de calcul prevăzute de lege.

Sistemul de acordare a punctelor de stabilitate este împărțit în trei tranșe, în funcție de numărul anilor contributivi eligibili care depășesc pragul de 25 de ani. Pentru perioada de peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv, se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare an. Pentru intervalul de peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv, punctajul este de 0,75 puncte pentru fiecare an. În cazul anilor care depășesc 35 de ani, se acordă câte un punct pentru fiecare an eligibil.

Coeficienții se aplică separat fiecărei tranșe, iar punctele rezultate se însumează. Prin urmare, coeficientul cel mai mare nu se aplică întregii perioade de cotizare, ci numai anilor care se încadrează în tranșa corespunzătoare. Legea prevede și calcularea proporțională a punctelor pentru fracțiunile de an. Astfel, durata eligibilă trebuie stabilită cu atenție, inclusiv atunci când aceasta cuprinde luni sau zile care nu formează un an întreg.

Un exemplu ipotetic este cel al unei persoane care are 37 de ani întregi de stagiu contributiv eligibil. Pentru primii cinci ani care depășesc pragul de 25 de ani, rezultă 2,50 puncte, iar pentru următorii cinci ani se acordă 3,75 puncte. Ultimii doi ani, care depășesc pragul de 35 de ani, aduc alte două puncte.

În această situație, totalul ajunge la 8,25 puncte de stabilitate. Calculul presupune că toți cei 37 de ani îndeplinesc condițiile legale și că nu există perioade excluse sau suprapuneri care să modifice durata recunoscută. Primii 25 de ani nu generează puncte suplimentare de stabilitate, însă veniturile obținute în această perioadă rămân relevante pentru calcularea punctajului contributiv obișnuit. Cele două componente trebuie diferențiate atunci când este verificată decizia de pensionare.

Perioadele asimilate sunt recunoscute de legislație în condițiile stabilite pentru fiecare categorie, dar nu devin automat ani contributivi eligibili pentru acordarea punctelor de stabilitate. Faptul că o anumită perioadă este valorificată la stabilirea pensiei nu înseamnă că aceasta poate fi inclusă și în baza de calcul a punctelor suplimentare.

Printre perioadele asimilate se pot număra anumite studii universitare absolvite, serviciul militar și unele perioade de concediu sau de acordare a indemnizațiilor prevăzute la articolul 14 din Legea nr. 360/2023. Efectele acestora asupra dreptului la pensie sau asupra punctajului se stabilesc potrivit regulilor specifice fiecărei situații.

Din acest motiv, expresia „se ia în calcul la pensie” nu trebuie interpretată ca o confirmare că perioada respectivă produce toate beneficiile prevăzute de sistemul public. Pentru punctele de stabilitate, criteriul esențial rămâne durata contributivă care îndeplinește condițiile legale.

Verificarea trebuie să urmărească încadrarea exactă a fiecărei perioade, nu doar numărul total de ani înscris într-o adeverință sau într-un document de pensionare. Diferența dintre stagiul total și stagiul eligibil poate explica de ce punctajul de stabilitate este mai mic decât cel estimat de solicitant.

Concediul pentru creșterea copilului necesită o analiză distinctă, deoarece regulile aplicabile depind de perioada în care acesta a fost efectuat. Pentru concediile începute la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, articolul 47 alineatul (4) din Legea nr. 360/2023 prevede valorificarea perioadei la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet necesare deschiderii dreptului la pensie, în condițiile legii.

Această recunoaștere nu înseamnă însă că perioada respectivă este considerată automat stagiu contributiv eligibil pentru punctele de stabilitate. Cele două aspecte trebuie analizate separat, în funcție de efectele pe care legislația le atribuie perioadei respective.

Casa Națională de Pensii Publice a prezentat distinct regulile privind valorificarea perioadelor de concediu pentru creșterea copilului și diferențele dintre acestea, inclusiv în raport cu perioadele anterioare.

În cazul verificării unui dosar, trebuie identificate datele exacte de început și de sfârșit ale concediului. Aplicarea aceleiași încadrări tuturor perioadelor, fără a ține cont de momentul în care au fost efectuate, poate conduce la estimări incorecte ale stagiului eligibil.

O altă situație care poate influența diferența dintre vechimea totală și stagiul eligibil este acordarea perioadelor suplimentare pentru activitatea desfășurată în anumite condiții de muncă. În cazul persoanelor care au beneficiat de asemenea suplimente, anii lucrați efectiv trebuie diferențiați de durata adăugată potrivit prevederilor legale.

Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 califică drept necontributive perioadele suplimentare la vechime sau la stagiu prevăzute de articolul 15. Prin urmare, un supliment acordat pentru activitatea desfășurată în anumite condiții nu poate fi adăugat automat la baza punctelor de stabilitate ca și cum ar reprezenta timp suplimentar lucrat efectiv cu contribuții.

De exemplu, dacă o persoană a lucrat un anumit număr de ani în condiții de muncă pentru care legea acordă un supliment de stagiu, cele două componente trebuie evidențiate separat. Durata activității efective și perioada suplimentară recunoscută legal nu au neapărat același tratament la calculul punctelor de stabilitate.

Această delimitare este importantă mai ales atunci când totalul vechimii din documentele personale diferă de stagiul contributiv utilizat de casa de pensii. Pentru clarificarea diferenței, trebuie verificată natura fiecărei perioade și prevederea legală în baza căreia a fost recunoscută.

Legislația stabilește și situații în care anumite perioade nu sunt luate în calcul la acordarea punctelor de stabilitate. Potrivit articolului 85 alineatul (6) din Legea nr. 360/2023, sunt excluse perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau o pensie de serviciu cu venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, în condițiile prevăzute de lege.

Această excludere se referă la componenta de stabilitate și nu înseamnă că veniturile obținute din activitatea desfășurată după pensionare dispar din evidențele de asigurări sociale. Aceste venituri pot genera punctaje contributive și pot fi valorificate potrivit procedurii aplicabile.

Pentru stabilirea tratamentului corect, trebuie cunoscută data de la care persoana a avut dreptul la pensie, precum și perioada exactă în care a cumulat pensia cu venituri asigurate. Aceste informații ajută la delimitarea intervalelor care pot fi luate în calcul pentru stabilitate de cele care sunt excluse.

Nici desfășurarea simultană a două contracte de muncă nu înseamnă că timpul calendaristic se dublează. Dacă o persoană a lucrat pentru doi angajatori în aceeași perioadă, lunile respective nu devin automat două luni distincte de stagiu contributiv.

Veniturile pentru care au fost achitate contribuții pot influența punctajul de pensie, însă existența mai multor contracte simultane nu majorează în aceeași măsură durata calendaristică a stagiului. Distincția dintre veniturile recunoscute și timpul efectiv de cotizare este importantă pentru persoanele care au lucrat în paralel.

Normele de aplicare stabilesc modul de determinare a stagiului prin raportare la timpul calendaristic. În consecință, perioadele suprapuse din adeverințe sau din alte documente trebuie analizate astfel încât aceeași durată să nu fie numărată de mai multe ori.

Verificarea punctelor de stabilitate urmărește durata contributivă eligibilă, în timp ce verificarea punctajului contributiv presupune analiza veniturilor recunoscute potrivit legii. Cele două calcule se referă la componente diferite ale pensiei și nu trebuie confundate.

Pentru persoanele care au avut mai mulți angajatori, o evidență cronologică a contractelor poate ajuta la identificarea lunilor suprapuse și a perioadelor distincte. Documentele trebuie comparate cu stagiul înregistrat oficial, pentru a putea fi observate eventualele diferențe de durată sau de încadrare.

O modalitate practică de organizare a informațiilor este alcătuirea unei cronologii care să cuprindă perioadele contributive, perioadele asimilate, cele necontributive și intervalele în care pensia a fost cumulată cu venituri asigurate. Pentru fiecare interval trebuie identificate documentele care justifică durata și natura perioadei respective.

Această clasificare permite compararea informațiilor personale cu datele folosite de casa de pensii. Ea nu înlocuiește calculul oficial, dar poate ajuta la identificarea motivului pentru care stagiul eligibil sau punctajul de stabilitate diferă de estimarea solicitantului.

Dacă instituția a luat în calcul 31 de ani, iar pensionarul consideră că are 33 de ani eligibili, diferența de doi ani trebuie analizată în funcție de natura perioadelor respective. Poate fi vorba despre activitate contributivă care nu a fost valorificată, despre concediu asimilat, despre un supliment acordat pentru munca în anumite condiții sau despre intervale care se suprapun.

Fiecare dintre aceste situații necesită o verificare diferită. Pentru a stabili dacă există o eroare, trebuie identificată perioada contestată și verificat modul în care aceasta a fost încadrată potrivit legislației aplicabile.

Calculul punctelor de stabilitate trebuie să țină cont și de fracțiunile de an. O persoană care are 30 de ani și șase luni de stagiu contributiv eligibil nu se află în aceeași situație cu una care are exact 30 de ani, deoarece legea prevede acordarea proporțională a punctelor pentru perioadele care nu reprezintă ani întregi.

Estimările realizate individual trebuie să respecte și regulile tehnice de calcul, inclusiv utilizarea a cinci zecimale pentru punctaje. Rotunjirile intermediare excesive pot genera diferențe între rezultatul obținut printr-un calcul simplificat și valorile înscrise în documentele oficiale. Pentru o verificare detaliată, este utilă solicitarea duratei recunoscute, exprimată în ani, luni și zile, precum și a modului în care au fost repartizate punctele pe fiecare tranșă. Astfel, pot fi urmărite separat perioadele incluse și punctajele rezultate din aplicarea coeficienților legali.

Punctele de stabilitate se adaugă la totalul utilizat pentru calcularea pensiei și nu reprezintă o indemnizație separată. Efectul lor asupra sumei efectiv plătite depinde de formula legală de calcul și, pentru pensiile al căror cuantum este protejat prin menținerea în plată, de comparația cu suma păstrată potrivit dispozițiilor aplicabile. Prin urmare, existența unui număr suplimentar de puncte nu conduce obligatoriu la o majorare imediată a sumei încasate. Dacă rezultatul calculului rămâne sub cuantumul menținut în plată, efectul financiar poate fi diferit de cel estimat exclusiv pe baza numărului de puncte.

Verificarea stagiului eligibil și estimarea efectului asupra pensiei sunt operațiuni distincte, chiar dacă sunt legate de aceeași decizie. Pentru evaluarea corectitudinii calculului, trebuie analizate atât perioadele acceptate, cât și modul în care acestea au fost valorificate.

Dacă este identificată o perioadă contributivă care nu a fost inclusă în calcul, pensionarul poate solicita corectarea situației pe baza documentelor justificative și prin procedura prevăzută de lege. În cazul unei decizii recente, trebuie avut în vedere termenul de 45 de zile pentru contestare, potrivit regulilor aplicabile.

O solicitare de verificare poate indica durata recunoscută de instituție, perioada asupra căreia există neclarități și motivele pentru care solicitantul consideră că aceasta ar trebui inclusă. Documentele care susțin durata și natura perioadei sunt esențiale pentru examinarea diferenței.

Comparațiile generale cu situația altor pensionari nu pot înlocui analiza propriului dosar, deoarece stagiul contributiv, perioadele asimilate, suplimentele de vechime și eventualele intervale de cumul pot fi diferite de la o persoană la alta.