Românii pregătesc tot mai multe murături în casă. Ce legume cumpără în cantități tot mai mari

Românii cumpără tot mai multe legume pentru murături și ingrediente necesare pregătirii conservelor de iarnă. Potrivit datelor supermarketului online Sezamo, în toamna anului 2026, vânzările de conopidă și castraveți cornichon au crescut de aproape trei ori mai repede decât cele ale murăturilor gata preparate. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cazul gogoșarilor, conopidei și castraveților pentru conservare. În același timp, cererea pentru produsele deja conservate continuă să avanseze.

Vânzările de legume pentru murături au înregistrat creșteri importante în această toamnă, potrivit datelor Sezamo, care indică un interes mai mare al clienților pentru prepararea conservelor acasă, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Conopida se numără printre produsele cu cele mai mari creșteri, înregistrând un avans al vânzărilor de 64%. În cazul castraveților cornichon, majorarea a fost de 57%, în timp ce categoria murăturilor gata preparate a crescut cu 21%.

Una dintre cele mai importante evoluții a fost consemnată în cazul gogoșarilor. Vânzările acestora au ajuns la un nivel de aproape opt ori mai mare decât în toamna anului trecut.

Datele supermarketului online arată creșteri și pentru alte legume utilizate frecvent la prepararea conservelor pentru sezonul rece.

Vânzările de ardei lungi, categorie care include ardeii kapia și ardeii iuți, au avansat cu 21%, iar cele de ceapă cu 20%. Usturoiul a înregistrat o creștere de 16%.

Morcovii au fost cumpărați în cantități cu 13% mai mari față de perioada similară a anului precedent, clienții alegând inclusiv ambalaje de dimensiuni mai mari. În cazul sfeclei roșii, avansul vânzărilor a fost de 9%.

Produsele cumpărate sunt utilizate pentru prepararea mai multor categorii de conserve, de la murăturile în saramură și gogoșarii în oțet până la amestecurile de legume pregătite după rețete tradiționale.

Creșterea vânzărilor de legume pentru conservare este însoțită de o cerere mai mare pentru ingredientele folosite la pregătirea murăturilor, potrivit datelor comunicate de Sezamo pentru această toamnă.

Sarea grunjoasă neiodată, utilizată frecvent la prepararea murăturilor în saramură, a înregistrat o creștere a vânzărilor de 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În cazul zahărului, avansul a fost de 25%, iar oțetul alimentar de 9% a consemnat o majorare de 23%.

Și condimentele utilizate în rețetele de conservare au înregistrat creșteri ale vânzărilor. Boabele de muștar au avut un avans de 14%, cimbrul uscat de 4%, iar foile de dafin de 2%.

Evoluția simultană a vânzărilor de legume și ingrediente indică o cerere mai mare pentru produsele necesare preparării murăturilor în gospodării.

Totodată, posibilitatea comandării tuturor ingredientelor dintr-un singur loc permite clienților să cumpere cantități mai mari de legume și produse pentru conservare fără să fie nevoiți să le transporte personal.

Reprezentanții Sezamo explică evoluția vânzărilor prin menținerea interesului pentru prepararea murăturilor în gospodării, în paralel cu dezvoltarea cererii pentru produsele conservate disponibile direct pentru consum.

Michael Kaiser, Country Lead Sezamo, afirmă că datele companiei evidențiază ritmuri diferite de creștere între cele două categorii, fără ca avansul uneia să determine automat scăderea celeilalte.

„Pregătirea murăturilor este una dintre tradițiile culinare care continuă să aibă un loc important în gospodăriile românilor. Datele noastre arată că interesul pentru preparatele făcute acasă este în creștere, iar în cazul unor legume precum conopida și castraveții cornichon vorbim despre ritmuri de creștere de aproape trei ori mai mari decât cele înregistrate de murăturile gata preparate. În același timp, vedem că și produsele gata de consum câștigă teren. Cele două tendințe nu se exclud, ci reflectă moduri diferite în care clienții își organizează cumpărăturile și mesele. Pentru noi, este important să le oferim ambele opțiuni, de la legume proaspete și toate ingredientele necesare rețetelor de acasă până la murături gata preparate, astfel încât fiecare să poată alege ce i se potrivește”, declară Michael Kaiser, Country Lead Sezamo.

Murăturile gata preparate continuă să înregistreze creșteri ale vânzărilor, chiar dacă ritmul de avans este mai redus decât cel consemnat pentru anumite legume proaspete utilizate la conservare.

Potrivit datelor Sezamo, vânzările din această categorie au crescut cu 21% în toamna anului 2026, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2025.

Printre produsele cu cele mai mari vânzări se numără castraveții cornichon la borcan, castraveții murați, varza murată în foi subțiri pentru sarmale, varza murată ambalată în vid și castraveții în saramură.

Sortimentele tradiționale se mențin astfel printre cele mai cumpărate produse ale categoriei, fiind utilizate atât pentru consumul curent, cât și pentru preparatele specifice sezonului rece.

Varza murată, inclusiv cea pregătită pentru sarmale, figurează deja printre produsele cu cele mai mari vânzări din această categorie.

Supermarketul online Sezamo pune la dispoziția clienților un sortiment de peste 16.000 de produse, care include alimente proaspete provenite de la fermieri români, produse realizate de artizani locali și mărci internaționale comercializate în supermarketuri.

Comenzile sunt pregătite și expediate din depozitul companiei, cu o suprafață de 12.000 de metri pătrați, amplasat în CTPark, în partea de nord a Bucureștiului.

Centrul logistic dispune de spații pentru depozitarea produselor la temperatură ambientală, precum și de unități cu temperatură controlată.

Potrivit companiei, această infrastructură permite păstrarea alimentelor în condiții corespunzătoare și contribuie la reducerea consumului de energie asociat operațiunilor de depozitare.

Sezamo este un supermarket online care aparține grupului european Rohlik, companie specializată în comercializarea și livrarea produselor alimentare prin intermediul platformelor digitale.

Grupul operează în Cehia sub marca Rohlik.cz, în Ungaria prin Kifli.hu, în Austria prin Gurkerl.at și în Germania sub denumirea Knuspr.de.

Pe piața din România, Rohlik și-a început activitatea în anul 2022, prin lansarea brandului Sezamo.

Compania își desfășoară activitatea prin intermediul unei platforme tehnologice dedicate comerțului alimentar online și declară că urmărește integrarea unor practici de sustenabilitate în operațiunile sale.

Printre direcțiile prezentate de Sezamo se numără oferirea unor opțiuni de cumpărare cu impact redus asupra mediului și colaborarea cu producătorii și furnizorii locali.