Pâinea ar putea să nu mai fie numită pâine în anumite cazuri. Ce se schimbă pentru produsele vândute în magazine

Pâinea comercializată în România ar putea fi supusă unor noi reguli privind ingredientele și denumirea produselor. Un proiect de lege aflat în analiza Camerei Deputaților stabilește condițiile în care un produs de panificație poate fi vândut sub această denumire. Inițiativa prevede și sancțiuni de până la 50.000 de lei pentru nerespectarea cerințelor. Propunerea a fost respinsă anterior de Senat, iar Guvernul nu susține forma actuală a documentului.

Pâinea ar putea fi comercializată sub această denumire numai dacă este preparată din făină albă de grâu, apă, drojdie și sare, potrivit unui proiect legislativ care urmărește stabilirea unor criterii clare pentru produsele de panificație vândute în magazinele din România.

Inițiatorii propunerii legislative consideră că denumirea trebuie rezervată produselor obținute exclusiv din cele patru ingrediente, fără adaosuri utilizate în alte sortimente comercializate în prezent.

Astfel, produsele care conțin zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi alimentari sau amelioratori nu ar mai putea fi etichetate simplu drept „pâine”, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă.

Acestea ar urma să fie comercializate sub denumirea de „specialitate de panificație”, astfel încât cumpărătorii să poată diferenția produsele în funcție de compoziție.

Propunerea de modificare a regulilor privind denumirea produselor de panificație readuce în discuție rețetele tradiționale, bazate pe un număr redus de ingrediente, și modul în care consumatorii aleg produsele disponibile la raft.

Proprietara unei brutării, absolventă a unui liceu de specialitate, consideră că pâinea ar trebui preparată din ingrediente cât mai simple, fără adaosuri care modifică rețeta de bază.

„Pâinea trebuie să fie cât mai naturală”, spune proprietara unei brutării, care a absolvit și un liceu de specialitate.

Aceasta a explicat că diferențierea produselor prin denumirea afișată în magazine nu ar împiedica achiziționarea sortimentelor care conțin ingrediente suplimentare, inclusiv semințe.

„Pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi, că scrie pâine sau specialitate de panificație, cu semințe, clientul tot o cumpără”.

Proiectul legislativ introduce sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor referitoare la denumirea produselor de panificație, în condițiile în care inițiatorii urmăresc ca informațiile prezentate consumatorilor să reflecte ingredientele utilizate la fabricare.

Potrivit propunerii, operatorii economici care încalcă noile prevederi ar putea primi amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei.

În situația în care abaterile se repetă, proiectul prevede inclusiv posibilitatea opririi de la comercializare a produselor care nu respectă condițiile stabilite.

Inițiatorii susțin că modificările sunt necesare pentru asigurarea unei informări corecte și clare a cumpărătorilor, prin delimitarea produselor realizate după rețeta de bază de cele care conțin ingrediente suplimentare.

Propunerea legislativă privind redefinirea pâinii nu a fost adoptată până în prezent, astfel că regulile referitoare la ingredientele permise și sancțiunile prevăzute nu au intrat în vigoare.

Senatul a respins proiectul în luna martie, iar documentul se află în continuare în analiza comisiilor de specialitate din Camera Deputaților.

Guvernul și-a exprimat dezacordul față de forma actuală a inițiativei legislative. În aceste condiții, prevederile referitoare la compoziția produselor, etichetare și sancțiuni ar putea fi modificate în timpul procedurii parlamentare.

Camera Deputaților urmează să decidă asupra proiectului, după parcurgerea etapelor de analiză și dezbatere.

Modificările legislative propuse vizează unul dintre alimentele consumate frecvent în România, pâinea fiind prezentă în alimentația zilnică a unei părți importante a populației.

Potrivit datelor prezentate în informațiile care însoțesc subiectul, consumul mediu anual este de aproximativ 80 de kilograme de pâine pentru fiecare locuitor.

Noile cerințe privind utilizarea denumirii de „pâine” ar urma să se aplice produselor comercializate în magazine numai după adoptarea și intrarea în vigoare a actului normativ.