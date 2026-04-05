Polițiștii din Brașov au deschis dosare penale pentru doi bărbați care aveau câini considerați periculoși. Animalele fuseseră operate doar ca să li se schimbe aspectul.

Pe 3 aprilie, polițiștii de la Protecția Animalelor, împreună cu cei de la Secția 4, au verificat mai multe adrese din Brașov ca să vadă dacă sunt respectate regulile pentru deținerea câinilor periculoși sau agresivi. În timpul controalelor, ei au găsit un bărbat de 52 de ani din Brașov care avea un câine din rasa Rottweiler, căruia îi fusese tăiată coada printr-o operație estetică.

La o adresă din Cristian, polițiștii au descoperit un alt bărbat care avea un câine din rasa Pit Bull, căruia îi fuseseră tăiate urechile. Polițiștii au întocmit dosare penale în ambele cazuri, spunând că este vorba despre operații făcute doar pentru a schimba aspectul animalelor, nu din motive medicale, ceea ce este interzis de lege.

Reprezentanții IPJ Brașov au transmis că, în timpul acțiunii, au fost date și amenzi pentru nerespectarea regulilor și au atras atenția că astfel de intervenții asupra animalelor sunt considerate infracțiuni și se pedepsesc conform legii.

„În cadrul acțiunii, au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniu. Poliția Brașov atrage atenția asupra faptului că astfel de intervenții asupra animalelor, precum codotomia sau cuparea urechilor, atunci când nu sunt realizate în scopuri medicale, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Capitolul VII din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, în forma republicată la 23 noiembrie 2024, reglementează sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor legale.

Astfel, legea prevede că reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă efectuarea unor intervenții chirurgicale asupra animalelor pentru modificarea aspectului acestora sau în alte scopuri care nu sunt medicale.

Printre aceste intervenții se numără tăierea cozii (codotomia), cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, îndepărtarea ghearelor sau a dinților. Este considerată infracțiune separarea puilor de mamă înainte de vârsta minimă de opt săptămâni, în scopul comercializării, precum și folosirea animalelor vii pentru dresaj sau pentru controlul agresivității altor animale, dacă acest lucru le provoacă suferință.

Legea stabilește pedepse mai severe, de la un an la 5 ani de închisoare sau amendă, pentru fapte precum utilizarea animalelor sălbatice vertebrate în spectacole de circ sau alte spectacole similare, indiferent dacă acestea sunt îmblânzite sau nu. Tot în această categorie intră folosirea armelor cu tranchilizant în alte scopuri decât imobilizarea animalelor, practicarea tirului pe animale domestice sau sălbatice captive, precum și rănirea intenționată a animalelor.

Pentru cele mai grave fapte, cum sunt uciderea intenționată a animalelor fără drept, schingiuirea acestora, organizarea de lupte între animale sau zoofilia, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

În cazul condamnării pentru unele dintre aceste infracțiuni, instanța poate dispune și o pedeapsă complementară, respectiv interzicerea dreptului de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între un an și 5 ani.

Legea prevede și situații în care anumite fapte nu sunt considerate infracțiuni, cum ar fi rănirea sau uciderea unui animal în legitimă apărare, ca reacție la un atac, precum și sterilizarea animalelor.

Pe lângă infracțiuni, sunt reglementate și contravenții, care constau în nerespectarea unor obligații prevăzute de lege. Acestea se sancționează cu amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei.

În situația în care proprietarul repetă anumite fapte, cum ar fi intervențiile chirurgicale nepermise sau separarea ilegală a puilor, pe lângă sancțiuni se dispune și confiscarea animalelor. Acestea pot fi ulterior cazate în adăposturi ale autorităților locale, pentru adopție sau valorificare, conform legii.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne. Persoana sancționată are posibilitatea de a plăti, în termen de cel mult 48 de ore, jumătate din valoarea minimă a amenzii. De asemenea, contravențiilor li se aplică regulile generale prevăzute de legislația privind regimul juridic al contravențiilor.