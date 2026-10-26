Horoscop săptămânal, 26 octombrie – 1 noiembrie 2026. Zodia care își dă seama că trebuie să-și atingă obiectivele și visele

Din cuprinsul articolului BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

BALANȚĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Horoscopul săptămânal pentru perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, calculat și interpretat pentru fusul orar al României, este marcat de mai multe evenimente astrologice. Pe 26 octombrie are loc Luna Plină în Taur, urmată, în aceeași zi, de cuadratura dintre Soare și Pluton. Luna intră în Gemeni pe 27 octombrie și în Rac pe 29 octombrie, iar pe 30 octombrie se formează cuadratura dintre Mercur și Marte. Săptămâna se încheie pe 1 noiembrie, odată cu intrarea Lunii în Leu. Potrivit unei superstiții, lunile care încep duminica sunt considerate nefaste, deoarece includ o zi de vineri, 13. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

De luni până miercuri, ar trebui să fii mai pasionat și entuziast în ceea ce privește munca și distracția. O atitudine competitivă, dar totodată cooperantă, face ca victoria să fie ușoară. Banii sunt cei pe care contezi, nici mai mulți, nici mai puțini. Energia ta caldă, carismatică și îndrăzneață aduce succes și popularitate. Acesta este momentul perfect pentru a te concentra pe întâlniri, cultivarea relațiilor și apărarea ta și a celor pe care îi iubești. Poți avea respectul și sprijinul aproape tuturor, celor din jurul tău, deoarece îți pot aprecia determinarea, inițiativa și curajul.

De joi până duminică, este o periadă de timp care aduce noroc, fericire și popularitate. Este perfect pentru socializare, în special pentru întâlniri. Farmecul și carisma suplimentară te fac mai sigur pe tine și mai atractiv decât de obicei. Îți faci prieteni ușor, iar noile parteneriate vor fi autentice și reciproc avantajoase. Norocul se aplică și călătoriilor pe distanțe lungi, investițiilor financiare, învățământului superior și legii.

Luni și marți, s-ar putea să vă fie greu să înțelegeți și să vă împărtășiți sentimentele. Acest lucru poate cauza iritații și dezacorduri din cauza confuziei sau a gândirii polarizate. Așadar, fiți foarte atenți atunci când discutați subiecte sensibile și negociați. Banii sunt mediocru aspectați, nu investi, nu risca la pariuri. Un exercițiu mai productiv este să petreceți timp în liniște, reflectând sau discutând cu un senior înțelept despre sentimentele interioare care vă țin pe loc.

Miercuri până duminică aduce iluminare și o percepție îmbunătățită asupra ta și a mediului tău în continuă schimbare. Sunt probabile experiențe și întâlniri ciudate și interesante. S-ar putea să devii mai interesat de explorarea spiritualității, religiei sau ocultului. Nelegat de standardele morale, etice și sociale tradiționale, mintea ta se deschide către noi posibilități. Aceasta poate fi o perioadă incredibil de eliberatoare și creativă. Dacă te-ai plictisit și te-ai blocat într-o rutină, poți găsi stimulare și entuziasm prin socializare, creativitate, călătorii și divertisment.

De luni până miercuri, ideile care dau de gândit și un simț al umorului acid fac din aceasta o perioadă excelentă pentru socializare. Ai putea să-ți faci prieteni noi, mai tineri, interesanți sau din medii diferite de ale tale. Toate simțurile tale pot fi acutizate, ajutându-te să observi detalii pe care altfel le-ai putea rata. Banii sunt bine aspectați, mai ales tratativele financiare. Gândirea orientată spre viitor și deschiderea gândirii pot duce la descoperiri originale și ingenioase. Studiile și examenele ar trebui să meargă bine.

Joi până duminică oferă o atmosferă relaxată și liniștită, fiind un moment excelent pentru a te distra și a depăși orice dificultăți în relație. Când socializezi, ai putea fi în centrul atenției, iar o nouă persoană ar putea intra în viața ta. Orice parteneriat personal sau de afaceri nou va fi plăcut și reciproc avantajos. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a cumpăra artă, modă, bijuterii și cosmetice.

De luni până vineri, lipsa inhibițiilor îți permite să-ți exprimi identitatea mai pe deplin, mai în acord cu cine ești. Acest lucru va fi eliberator și s-ar putea să fii plăcut surprins de o schimbare neașteptată. Ai putea descoperi noi modalități de a face lucruri vechi folosind cele mai noi tehnologii. Aceste schimbări îți oferă mai multă stimulare și o perspectivă interesantă asupra viitorului. Acesta este un moment bun pentru întâlnirile online.

Sâmbăta și duminica aduc alertă mentală, gândire rapidă, adaptabilitate și curiozitate. Gândirea, comunicarea și călătoriile pe distanțe scurte devin mai semnificative. Așteaptă-te la mai multe interacțiuni personale cu frații/surorile, la școală și online, precum și în cartier. Bunul simț și capacitatea de raționament solid sunt ideale pentru schimbul de idei, realizarea de planuri, cumpărarea și vânzarea, negocierea și cunoașterea de oameni noi. Banii sunt relativ bine aspectați, atenție la cheltuielile neprevăzute.

Luni și marți aduc intensitate emoțională, deoarece sentimentele adânc îngropate sunt expuse. Controlul unor astfel de emoții puternice este dificil și s-ar putea să experimentați un comportament compulsiv, dar conștientizarea lor este vindecătoare. Luptele de putere emoțională care implică vinovăție, gelozie sau bani sunt posibile. Cu toate acestea, prin conștientizarea emoțiilor tale, poți transforma orice provocare într-o oportunitate de a te transforma și evolua.

De miercuri până duminică aduce dragoste, bani, armonie și fericire, fără eforturi, lupte sau muncă asiduă. Bucură-te de beneficiile conjuncturii bune, de investițiile trecute și din munca asiduă. Lucrurile frumoase sunt atrase de tine. Acesta este un moment excelent pentru întâlniri, deoarece frumusețea ta fizică și interioară sporită te face mai popular în mediile sociale.

De luni până miercuri, comunicarea devine fluidă, acasă și la serviciu. Poți avea o perspectivă excelentă asupra situației tale actuale. Înțelegi cum ai ajuns aici și poți vizualiza cea mai bună cale de urmat. Așadar, planifică-ți cariera și alte obiective personale. Și banii, cheltuielile. Fii atent la detalii și stabilește-ți termene limită pentru a-ți îmbunătăți șansele de succes. Poți discuta subiecte personale și sensibile cu membrii familiei.

Joi până duminică aduce putere, curaj și pasiune. Este timpul să abordați sarcini dificile, deoarece șansele de succes sunt excelente. Norocul vostru în această săptămână vine dintr-un optimism sporit, instincte puternice, inițiativă și dorința de a-ți asuma riscuri. Atractivitatea sporită, carisma și popularitatea fac din aceasta o perioadă ideală pentru întâlniri, afaceri, sport și pentru a impresiona pe cineva din viața profesională sau personală.

Luni până joi poate aduce descoperire de sine și revelații provenite din intuiție sporită sau conștientizare psihică. Aceste perspective, combinate cu o încredere în sine sporită, îți permit să exprimi latura mai unică sau mai ciudată a personalității tale. Poți simți nevoia să încerci ceva nou în afara rutinei tale. Aceasta este o oportunitate excelentă de a ieși din zona ta de confort și de a-ți extinde cercul social cu niște oameni mai deosebiți. Banii sunt mediocru aspectați, mai așteaptă.

Perioada de vineri până duminică aduce voie bună, optimism și multă iubire. Este ideală pentru întâlniri și repararea relațiilor stresante. Natura ta mai afectuoasă și primitoare te face mai atractivă și mai populară. Norocul în dragoste poate fi egalat de noroc în alte părți ale vieții tale. Cadouri, complimente și oferte bune te-ar putea aștepta.

Luni până miercuri este o prioadă de timp bună pentru întâlniri și socializare cu prietenii, dar te vei simți cel mai confortabil și practic în relațiile individuale. Gândirea ta poate fi rațională și logică, vei auzi toate detaliile necesare, vei citi literele mici și vei vorbi clar și concis. Îți prezinți punctul de vedere atât de bine încât acesta este un moment bun pentru negocieri, vânzări, convingeri și dezbateri.

De joi până duminică, te poți baza pe abilități sociale și de comunicare îmbunătățite pentru a depăși orice probleme relaționale. Cu un raționament solid și bun simț, poți negocia, facilita și lua decizii cu încredere. Dezacordul sau conflictul sunt puțin probabile, deoarece poți vorbi și ieși prin farmecul tău din aproape orice. Acum îți poți dezvolta mai ușor potențialul artistic și creativ, în special prin activități precum desenul, pictura, cititul și scrierea muzicii, cântatul la instrumente muzicale, poezia și cântatul.

Luni și marți, este posibil să experimentați stări de spirit schimbătoare și să aveți dificultăți în a vă relaxa și a găsi armonie în relații. Stresul emoțional vă poate face să vă simțiți anxioși, nevrotici și nesiguri. Cu toate acestea, puteți obține un mare succes atât în ​​viața personală, cât și în cea profesională, menținând această stare de energie ridicată. De asemenea, puteți simți nevoia sau dorința de a atinge un obiectiv viitor imaginar. Limitarea la un singur obiectiv face mai ușoară luarea deciziilor corecte.

Miercuri până duminică este o perioadă excelentă pentru petreceri și a face bani. Ar trebui să te simți cald, fericit, sociabil și generos. Norocul poate veni sub formă de cadouri, bani sau complimente. Popularitatea, carisma și farmecul sporite fac din acesta un moment bun pentru întâlniri. Îți faci prieteni ușor, iar noile parteneriate vor fi autentice și reciproc avantajoase. Norocul se aplică și în educație, afaceri și probleme juridice.

De luni până miercuri te va ține ocupat cu activitate mentală și fizică suplimentară. Mintea ta poate avea multe întrebări, dar va veni și cu multe răspunsuri. Aceasta este o perioadă excelentă pentru învățare, predare, întâlniri, dezbateri, negocieri și schimb de idei. Abilități puternice de comunicare verbală și nonverbală te ajută să-ți transmiți punctul de vedere mai eficient. Noile parteneriate pot fi de mare succes, inclusiv parteneriatele profesionale și de afaceri, relațiile romantice și prieteniile sociale.

De joi până duminică, energia pozitivă și claritatea te fac să te simți mai confortabil și mai încrezător în tine însuți. Dacă trebuie să muncești, te poți concentra asupra locului de muncă cu o energie ambițioasă și o poți face bine. Dacă vrei să te relaxezi, poți face acest lucru fără să simți că ar trebui să faci altceva. Relațiile tale private, sociale și profesionale ar trebui să fie plăcute și lipsite de stres. Banii sunt acolo unde trebuie, mai așteaptă.

Luni până miercuri aduce întâlniri personale stimulante și evenimente interesante. Te poți simți mai deschis la schimbare și s-ar putea să o cauți în mod activ. Aceasta este o oportunitate excelentă de a încerca ceva nou în rutina zilnică sau în viața personală. O intuiție mai puternică decât în ​​mod normal te poate ghida să iei decizii rapide. Urmează-ți instinctele și profită la maximum de orice oportunități care îți ies în cale.

De joi până duminică, ar trebui să te simți relaxat și sociabil, ceea ce face ca acesta să fie un moment excelent pentru a fi alături de ceilalți. Îi poți face pe ceilalți fericiți chiar și atunci când sunt triști. Viața ta sentimentală beneficiază de o carisma sporită și de o atractivitate fizică sporită. Așadar, acesta este un moment excelent pentru a ieși la întâlniri sau pentru a rezolva tensiunile dintr-o relație existentă. De asemenea, poți atrage bani, cadouri sau alte oportunități favorabile, dar numai dacă iei inițiativa de a te expune.

De luni până miercuri, o sensibilitate sporită față de mediul înconjurător și empatia față de ceilalți te vor ajuta să dobândești o înțelegere mai profundă și mai largă a locului tău în lume. S-ar putea să-ți dai seama că trebuie să-ți atingi obiectivele și visele înainte de a-i putea ajuta pe ceilalți. Relațiile tale se vor adânci spiritual, iar relațiile tale sentimentale vor deveni mai tandre și mai iubitoare.

De joi până duminică, poți apela la disciplină și răbdare pentru a-ți îndeplini îndatoririle și obligațiile. S-ar putea să fie nevoie să-ți asumi responsabilități suplimentare sau să acționezi ca mentor sau ghid. Aceasta poate fi o perioadă de mare satisfacție, marcată de realizări, recunoaștere și promovări. Ai putea servi drept sprijin pentru cineva sau ai putea fi admirat pentru stabilitatea și înțelepciunea ta. Acesta este un moment bun pentru a-ți simplifica și eficientiza viața.