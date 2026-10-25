Nota la purtare scade din cauza absențelor în anul școlar 2026-2027. Câte ore pot lipsi elevii înainte de a fi sancționați

Elevii din România trebuie să respecte regulile privind frecvența la cursuri și motivarea absențelor în anul școlar 2026-2027. Absențele nemotivate pot determina scăderea notei la purtare și pot influența acordarea burselor școlare. Regulamentul stabilește numărul de ore care pot fi motivate prin cererea părinților, documentele medicale acceptate și termenul pentru depunerea acestora. Sancțiunile diferă în funcție de nivelul de învățământ și de numărul absențelor acumulate.

Absențele elevilor în anul școlar 2026-2027 sunt luate în calcul la evaluarea conduitei școlare, iar cadrele didactice au obligația de a verifica prezența la fiecare oră de curs și de a consemna în catalog situațiile în care elevii nu participă la activitățile didactice.

Pentru absențele cauzate de probleme medicale, regulamentul permite justificarea acestora prin documente eliberate de medicul cabinetului școlar, medicul de familie sau medicul specialist.

În cazul elevilor care au necesitat internare, pot fi prezentate și alte documente medicale, precum certificatul medical, foaia de externare din spital sau scrisoarea medicală.

Actele utilizate pentru motivarea absențelor trebuie să fie vizate de medicul de familie care are în evidență elevul sau, după caz, de cabinetul medical al unității de învățământ.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar permite motivarea unui număr limitat de absențe și în baza unei cereri scrise, fără prezentarea documentelor medicale, cu respectarea condițiilor stabilite pentru fiecare disciplină.

Într-un an școlar, prin această procedură pot fi motivate cel mult 40 de ore de curs. Totuși, numărul absențelor justificate în acest mod nu poate depăși 20% din totalul orelor alocate anual unei discipline.

Cererea trebuie adresată învățătorului, profesorului pentru învățământul primar sau dirigintelui, în funcție de nivelul de studiu al elevului.

Documentul necesită avizul prealabil al directorului unității de învățământ. În cazul elevilor majori, solicitarea poate fi redactată și depusă personal de aceștia.

Elevii care revin la cursuri după o perioadă de absență trebuie să prezinte documentele justificative în termen de maximum șapte zile calendaristice de la reluarea activității școlare, potrivit regulilor privind motivarea absențelor.

Dacă actele necesare nu sunt depuse în intervalul stabilit, absențele respective rămân nemotivate, chiar dacă elevul a lipsit din motive care ar fi putut fi justificate prin documente.

Pentru elevii minori, obligația prezentării actelor revine părinților sau reprezentanților legali. Aceștia trebuie să înmâneze personal documentele învățătorului, profesorului pentru învățământul primar sau dirigintelui.

Motivarea absențelor se realizează în ziua prezentării documentelor justificative, iar unitatea de învățământ are obligația să păstreze actele respective pe durata întregului an școlar.

Regulamentul prevede proceduri specifice pentru motivarea absențelor elevilor care nu pot participa la cursuri deoarece sunt implicați în activități educaționale sau sportive organizate.

Aceste prevederi se aplică elevilor care participă la olimpiade, concursuri școlare ori profesionale, competiții sportive și cantonamente.

De asemenea, absențele înregistrate în perioada participării la mobilități educaționale sunt supuse unor reguli distincte de motivare, în conformitate cu prevederile aplicabile acestor activități.

Absențele nemotivate acumulate pe parcursul anului școlar 2026-2027 pot determina diminuarea calificativului sau a mediei anuale la purtare, sancțiunile fiind aplicate în funcție de nivelul de învățământ și de pragurile prevăzute de reglementările școlare.

În învățământul primar, pentru fiecare 20 de absențe nemotivate înregistrate într-un an școlar, calificativul anual la purtare se diminuează gradual.

Pentru elevii de gimnaziu și liceu, regulamentul stabilește scăderea cu un punct a mediei anuale la purtare pentru fiecare 20 de absențe nemotivate.

Aceeași diminuare se aplică și în situația în care absențele nemotivate reprezintă 20% din numărul anual de ore alocate unei discipline sau unui modul de specialitate.

Astfel, sancțiunea nu depinde exclusiv de numărul total al absențelor acumulate de elev, ci poate interveni și atunci când acesta lipsește nemotivat de la o proporție semnificativă a orelor unei anumite discipline.

Frecvența la cursuri reprezintă și unul dintre criteriile care pot fi avute în vedere la acordarea burselor școlare în anul de învățământ 2026-2027, în funcție de categoria sprijinului financiar și de regulile aplicabile beneficiarilor.

Numărul absențelor nemotivate poate influența dreptul elevilor de a primi anumite tipuri de burse, însă efectele nu sunt identice pentru toate categoriile de beneficiari.

Condițiile privind acordarea, suspendarea sau pierderea bursei sunt stabilite prin metodologia specifică anului școlar 2026-2027, în funcție de tipul bursei și de situația școlară a elevului.