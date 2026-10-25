Vacanță fără copii, inclusiv în avion și pe vasul de croazieră. Cât costă și când va fi disponibilă noua experiență turistică

JetBlue Vacations și Virgin Voyages au încheiat un parteneriat pentru lansarea unui pachet turistic destinat exclusiv adulților, care include atât un zbor fără copii la bord, cât și o croazieră de patru nopți. Oferta, denumită Do Not Disturb, este programată pentru perioada 4-8 martie 2027 și presupune o călătorie din New York către Florida, urmată de o croazieră cu opriri în Key West și Bahamas.

Potrivit Euronews, noua ofertă turistică se adresează persoanelor care își doresc o vacanță fără prezența copiilor, atât în timpul transportului, cât și la destinație.

Deși există numeroase hoteluri și stațiuni care oferă servicii exclusiv pentru adulți, călătoria până la destinație presupune, de regulă, utilizarea unor mijloace de transport în care se află și familii cu copii.

Parteneriatul dintre JetBlue Vacations și Virgin Voyages urmărește să elimine această situație prin includerea unui zbor dedicat exclusiv pasagerilor adulți, alături de o croazieră organizată în aceleași condiții.

Pachetul Do Not Disturb este programat între 4 și 8 martie 2027 și include o croazieră de patru nopți la bordul navei Brilliant Lady, operată de Virgin Voyages.

Transportul aerian este asigurat de JetBlue, printr-un zbor special destinat adulților, cu plecare de pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York către Aeroportul Internațional Fort Lauderdale/Hollywood din Florida. Oferta include atât zborul de dus, cât și pe cel de întoarcere.

Itinerarul croazierei include două destinații: Key West, în Florida, și Beach Club at Bimini, complexul Virgin Voyages din Bahamas.

Prin combinarea transportului aerian cu experiența de la bordul navei, cele două companii urmăresc să ofere o vacanță în care pasagerii adulți să se poată relaxa pe întreaga durată a călătoriei.

Jamie Perry, președintele Paisly, platforma de călătorii a JetBlue, a explicat că operatorul dezvoltă vacanțe pentru diferite categorii de turiști, inclusiv pentru familii, dar recunoaște că există și persoane care își doresc experiențe de călătorie diferite, rezervate exclusiv adulților.

Potrivit acestuia, obiectivul pachetului Do Not Disturb este ca senzația de deconectare de la activitățile cotidiene să înceapă înainte de îmbarcarea pe vasul de croazieră.

Reprezentantul companiei a precizat că organizatorii au luat în considerare toate etapele călătoriei, de la zbor și transfer până la croaziera propriu-zisă, astfel încât clienții să se poată bucura de o vacanță fără întreruperi.

Croaziera va avea loc la bordul navei Brilliant Lady, o ambarcațiune relativ nouă din flota Virgin Voyages, lansată în 2025.

Potrivit informațiilor prezentate, nava dispune de 60 de cabine și oferă pasagerilor acces la peste 20 de restaurante și baruri.

Printre opțiunile gastronomice disponibile se numără Rojo by Razzle Dazzle, un restaurant cu specific spaniol, Pink Agave, specializat în preparate mexicane, și Gunbae, un restaurant de tip barbecue coreean.

Oferta culinară reprezintă una dintre principalele componente ale experienței de la bord, pasagerii având posibilitatea să aleagă între mai multe tipuri de preparate și localuri.

Pe lângă restaurante și baruri, nava pune la dispoziția turiștilor un centru spa, unde aceștia se pot relaxa pe parcursul croazierei.

O altă facilitate este piscina amplasată pe puntea superioară, care oferă un spațiu de relaxare în aer liber.

De asemenea, pasagerii pot participa la spectacole și alte forme de divertisment live, organizate în diferitele spații ale navei.

Prin acest parteneriat, JetBlue Vacations și Virgin Voyages propun o experiență turistică exclusiv pentru adulți, în care restricția privind prezența copiilor se aplică atât zborului, cât și croazierei. Pachetul Do Not Disturb este programat pentru perioada 4-8 martie 2027, cu plecare din New York și opriri în Florida și Bahamas.