Cumperi lemne de foc în noiembrie? Greșeala care te poate costa mai mult la încălzirea locuinței

Românii care cumpără lemne de foc în noiembrie trebuie să verifice umiditatea acestora înainte de a le folosi pentru încălzirea locuinței. Lemnul insuficient uscat produce mai puțină căldură utilă și poate favoriza acumularea depunerilor în coșul de fum. Specialiștii recomandă un nivel de umiditate de aproximativ 20% sau mai mic pentru arderea în sobe. Verificarea trebuie făcută în interiorul bucăților despicate, nu doar la suprafață.

Achiziționarea unor lemne de foc în noiembrie poate fi o soluție pentru încălzirea locuinței în sezonul rece, însă posibilitatea utilizării imediate depinde de gradul de uscare și de condițiile în care materialul lemnos a fost păstrat înainte de vânzare.

Un transport livrat în această perioadă poate conține atât lemn uscat, pregătit pentru ardere, cât și bucăți tăiate recent, care necesită mai multe luni de depozitare înainte de utilizare.

Din acest motiv, cumpărătorii trebuie să solicite vânzătorului informații despre starea produsului și să verifice mai multe bucăți înainte de acceptarea încărcăturii. Faptul că lemnul este comercializat în noiembrie nu garantează că poate fi introdus imediat în sobă sau centrală.

Umiditatea ridicată influențează direct cantitatea de căldură obținută prin ardere. O parte din energia produsă este consumată pentru evaporarea apei din interior, ceea ce reduce randamentul încălzirii. În același timp, arderea lemnului umed generează mai mult fum și poate contribui la acumularea de funingine și creozot în coșul de evacuare.

Prețul de achiziție trebuie, așadar, analizat în raport cu starea combustibilului. Lemnul comercializat mai ieftin, dar care necesită o perioadă îndelungată de uscare, nu poate acoperi necesarul imediat al unei gospodării.

Situația este diferită pentru persoanele care își pregătesc rezervele pentru iarna următoare. Acestea pot cumpăra și lemn care nu este complet uscat, cu condiția să dispună de un spațiu corespunzător pentru depozitare și să țină cont de timpul necesar eliminării umidității.

Determinarea umidității lemnului înainte de cumpărare se poate face cu ajutorul unui umidometru special conceput pentru acest material, însă măsurarea trebuie realizată corect pentru a obține valori relevante.

Pentru verificare, o bucată de lemn trebuie despicată, iar aparatul se aplică pe suprafața interioară proaspăt expusă, conform instrucțiunilor producătorului. Măsurarea exclusivă a exteriorului poate indica un nivel redus de umiditate, chiar dacă partea centrală conține încă o cantitate importantă de apă.

Este recomandată testarea mai multor bucăți din transport, nu doar a unui singur exemplar prezentat de comerciant. Indicațiile tehnice pentru utilizarea aparatelor portabile prevăd efectuarea citirilor în mai multe puncte ale suprafeței despicate, inclusiv în zona centrală.

Pentru utilizarea în sobe, recomandările tehnice indică un nivel al umidității de aproximativ 20% sau mai mic. Cumpărătorii trebuie să consulte și instrucțiunile producătorului sobei sau centralei, deoarece echipamentele pot avea cerințe specifice privind combustibilul.

De asemenea, setările umidometrului trebuie adaptate materialului verificat, potrivit instrucțiunilor aparatului.

Valorile afișate de un dispozitiv portabil sunt orientative, dar pot ajuta la identificarea lemnului insuficient uscat. Dacă măsurătorile efectuate în interiorul mai multor bucăți indică o umiditate ridicată, încărcătura nu trebuie considerată pregătită pentru ardere doar pentru că suprafața sau capetele lemnelor par uscate.

Identificarea lemnului uscat se poate face și prin observarea unor caracteristici fizice, însă aspectul exterior nu oferă întotdeauna informații suficiente despre cantitatea de apă rămasă în interior.

Printre semnele care pot indica un grad avansat de uscare se numără crăpăturile radiale apărute la capetele bucăților, desprinderea mai ușoară a scoarței și greutatea mai redusă în comparație cu o bucată umedă de aceeași specie și dimensiune.

Aceste indicii trebuie analizate împreună, deoarece caracteristicile diferă în funcție de esența lemnului și de grosimea bucăților.

Un alt indiciu poate fi sunetul produs atunci când două bucăți sunt lovite una de cealaltă. Un zgomot înfundat poate semnala prezența unei cantități ridicate de umiditate.

Totuși, nici crăpăturile vizibile, nici greutatea sau sunetul nu pot confirma cu precizie nivelul apei din interior. Lemnul poate prezenta semne de uscare la exterior, dar să necesite în continuare o perioadă de depozitare.

Prin urmare, măsurarea umidității pe o suprafață proaspăt despicată oferă informații mai utile decât simpla examinare vizuală.

Cumpărătorii trebuie să clarifice condițiile comerciale înainte de achitarea transportului, deoarece diferențele dintre ofertele de lemne de foc nu sunt determinate exclusiv de prețul afișat.

Este important să fie stabilite cantitatea livrată și unitatea de măsură utilizată pentru comercializare. De asemenea, trebuie verificat dacă prețul include transportul și despicarea lemnului sau dacă aceste servicii sunt facturate separat.

Compararea ofertelor trebuie făcută pentru produse cu caracteristici similare. Lemnul umed, care nu a fost fasonat și necesită pregătire suplimentară, nu poate fi comparat direct, doar pe baza prețului, cu lemnul uscat, despicat și pregătit pentru utilizare.

Lemnul proaspăt tăiat are nevoie de o perioadă de uscare care poate ajunge la mai multe luni sau chiar ani, în funcție de specie, dimensiunea bucăților și condițiile în care este depozitat.

Pentru anumite esențe tari, uscarea naturală poate necesita între 18 și 24 de luni. Prin urmare, lemnul tăiat recent și cumpărat în noiembrie nu va deveni neapărat potrivit pentru ardere până la apariția primelor temperaturi negative.

Procesul de uscare este influențat inclusiv de despicarea bucăților și de circulația aerului în spațiul de depozitare.

Pentru eliminarea treptată a umidității, lemnul trebuie așezat pe un suport care îl menține deasupra solului, într-un loc bine ventilat. Partea superioară a stivei trebuie protejată împotriva precipitațiilor, astfel încât ploaia și zăpada să nu pătrundă direct printre bucăți.

În același timp, este necesară păstrarea unor spații care permit circulația aerului. Acoperirea completă a stivei cu folie poate împiedica eliminarea umezelii și poate prelungi perioada de uscare.

Condițiile de păstrare rămân importante inclusiv pentru lemnul care a fost deja uscat. Dacă este expus umezelii, acesta poate absorbi din nou apă, motiv pentru care verificarea umidității înainte de utilizare este recomandată.

Rezervele de combustibil trebuie depozitate la o distanță sigură de sobă, centrală sau alte surse de foc, pentru a reduce riscul producerii unui incendiu.