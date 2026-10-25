Alegeri în Serbia. Cozi uriașe la secțiile de votare, iar Aleksandar Vucic a așteptat 90 de minute pentru a vota

Alegerile parlamentare anticipate din Serbia au mobilizat duminică un număr mare de alegători, care s-au prezentat la urne încă de la primele ore ale dimineții. Cozi s-au format în Belgrad, Novi Sad și Niș, inclusiv înainte de deschiderea secțiilor de votare. Aleksandar Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb, a așteptat aproximativ o oră și jumătate pentru a vota. Până la ora locală 14:00, prezența la urne ajunsese la 46,53%.

Alegerile în Serbia au început duminică dimineață cu o participare numeroasă a cetățenilor în mai multe orașe, unde alegătorii s-au adunat în fața secțiilor înainte de ora oficială de deschidere. Potrivit publicației Novinite, care citează informații din presa sârbă, primele cozi au fost semnalate încă din zori, în special în Belgrad, Novi Sad și Niș.

Secțiile de votare s-au deschis oficial la ora locală 7:00. În mai multe cartiere ale capitalei Belgrad, oamenii așteptau deja să voteze, iar în primele 30 de minute de la începerea procesului electoral au fost raportate cozi.

O participare numeroasă a fost semnalată și în Novi Sad, unde publicațiile locale au relatat că alegătorii s-au prezentat de dimineață la urne. În Niș, toate cele 197 de secții de votare au fost deschise conform programului stabilit.

Situații similare au fost raportate și la unele secții de votare organizate în străinătate, unde cetățenii sârbi din diaspora au venit să își exprime opțiunea electorală.

Printre alegătorii care au fost nevoiți să aștepte pentru a intra în secțiile de votare s-a numărat și Aleksandar Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb, formațiune aflată la guvernare.

Potrivit agenției bulgare de presă BTA, Vucic a petrecut aproximativ 90 de minute la coadă înainte de a reuși să își exercite dreptul de vot. Agenția l-a prezentat drept fostul președinte al Serbiei și a relatat că acesta s-a confruntat cu timpi de așteptare asemănători celor înregistrați de alți cetățeni.

Prezența sa la urne a avut loc în primele ore ale scrutinului parlamentar anticipat, când în mai multe localități din Serbia fuseseră deja semnalate aglomerări la secțiile de votare.

Alegerile parlamentare anticipate din Serbia sunt organizate pentru desemnarea celor 250 de membri ai Parlamentului, în condițiile în care aproximativ 6,45 milioane de cetățeni au drept de vot.

Conform datelor prezentate de Novinite, în competiția electorală sunt înscrise 18 liste de candidați, reprezentând formațiuni politice și alianțe care urmăresc obținerea mandatelor parlamentare.

Principala confruntare electorală se desfășoară între coaliția „Aleksandar Vucic – Serbia Unită” și lista „Studenții Câștigă”, susținută de mișcarea studențească implicată în protestele antiguvernamentale organizate în ultimii ani.

Scrutinul are loc într-un climat politic marcat de tensiuni sociale și de manifestații împotriva autorităților, care au continuat să influențeze viața publică din Serbia în ultimele luni.

Organizarea alegerilor parlamentare anticipate vine după o perioadă de manifestații antiguvernamentale, care au început în urma tragediei produse la gara din Novi Sad, unde prăbușirea unei structuri din beton a provocat moartea a 16 persoane.

Incidentul a determinat organizarea unor proteste și a intensificat nemulțumirile față de autorități. Mișcarea de contestare a fost susținută inclusiv de studenți, care au participat la manifestațiile desfășurate în mai multe localități.

Tragedia de la Novi Sad și protestele care au urmat au devenit teme importante ale confruntării politice, în contextul în care partidele și alianțele electorale încearcă să obțină sprijinul alegătorilor pentru viitoarea componență a Parlamentului.

Desfășurarea scrutinului este monitorizată de organizații locale și internaționale. Printre instituțiile implicate în observarea procesului electoral se află și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ai cărei reprezentanți urmăresc organizarea și desfășurarea votului.

Participarea la alegerile parlamentare anticipate din Serbia a ajuns la 46,53% până la ora locală 14:00, potrivit datelor comunicate de autorități și preluate de publicația sârbă Blic.

Procentul reprezintă numărul alegătorilor care își exercitaseră dreptul de vot până la momentul raportării, în raport cu totalul cetățenilor înscriși pe listele electorale.

La ora publicării acestor date, votarea era încă în desfășurare, iar procentul comunicat nu reprezenta prezența finală la urne.

Autoritățile electorale continuau centralizarea informațiilor privind participarea cetățenilor, în timp ce organizațiile de monitorizare urmăreau desfășurarea votului și respectarea procedurilor electorale.

În paralel, atenția era îndreptată asupra competiției dintre cele 18 liste electorale, în special asupra confruntării dintre coaliția susținută de Aleksandar Vucic și lista sprijinită de mișcarea studențească.