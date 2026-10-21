Benjamin Netanyahu insistă că regimul iranian trebuie înlăturat de la putere. Declarația premierului israelian vine cu o săptămână înainte de alegeri

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat că este hotărât să înlăture de la putere conducerea iraniană, cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Israel. Potrivit unui comunicat difuzat marți seara de biroul său și citat de agenția de presă dpa, Netanyahu consideră eliminarea regimului de la Teheran drept cea mai importantă problemă pentru Israel.

Șeful guvernului israelian a declarat că țara sa este determinată să ducă la capăt înlăturarea regimului iranian. În acest context, el a precizat că a discutat din nou despre acest obiectiv cu președintele american Donald Trump, în cadrul unei convorbiri care a avut loc duminică.

Netanyahu susține că, atât timp cât actuala conducere rămâne la putere la Teheran, aceasta va continua să încerce să producă arme nucleare. În opinia premierului israelian, singura modalitate de a împiedica realizarea acestui obiectiv este răsturnarea regimului iranian, conform dpa.

Benjamin Netanyahu a încercat deja să înlăture conducerea iraniană printr-o ofensivă militară desfășurată împreună cu Statele Unite. Campania de bombardamente asupra Republicii Islamice Iran a fost lansată pe 28 februarie.

„Suntem determinaţi să finalizăm eliminarea regimului iranian”, a afirmat Netanyahu.

Operațiunea a provocat moartea unui număr mare de generali iranieni influenți și de politicieni de rang înalt. Cu toate acestea, ofensiva nu a reușit să determine căderea guvernului de la Teheran, iar regimul iranian se menține la putere.

În pofida acestui rezultat, premierul israelian continuă să prezinte înlăturarea conducerii iraniene drept obiectivul central al Israelului. Declarațiile sale au fost făcute într-un moment important pentru politica internă israeliană, în condițiile în care țara se pregătește să își aleagă un nou parlament.

Israelienii sunt așteptați la urne pe 27 octombrie, pentru a alege noul parlament. Conform estimărilor, competiția electorală se anunță extrem de strânsă între Benjamin Netanyahu și principalul său contracandidat, Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene.

Declarațiile premierului privind Iranul vin, astfel, cu numai o săptămână înaintea scrutinului parlamentar, într-o perioadă în care Netanyahu se confruntă cu o competiție electorală dificilă.

Tot marți, Netanyahu s-a întâlnit în mod surprinzător cu Pete Hegseth, secretarul american al apărării, potrivit relatărilor din presa israeliană.

Site-ul american Axios a asociat vizita lui Hegseth în Israel cu speculațiile privind posibilitatea unei noi escaladări a conflictului din Iran, conform agenției dpa. Informațiile au apărut în contextul în care premierul israelian și-a reafirmat intenția de a înlătura regimul iranian, iar discuțiile cu oficialii americani continuă să se concentreze asupra acestei probleme.