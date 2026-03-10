Programul militar reintrodus de autoritățile de la Zagreb a atras deja sute de tineri care au decis să înceapă pregătirea înainte de convocarea oficială. Aproximativ 800 de persoane fac parte din primul contingent care intră în instruire, iar mai mult de jumătate dintre acestea s-au înscris voluntar pentru stagiul militar.

Recruții vor urma un program de pregătire de două luni, desfășurat în cazărmi din trei locații diferite din Croația. Tinerii trebuie să se prezinte la unitatea militară cea mai apropiată de domiciliul lor, unde vor primi echipamentul militar, repartizarea la dormitoare și vor intra sub regulile disciplinei specifice armatei.

În timpul pregătirii, noii militari vor fi integrați treptat în sistemul militar pentru a se adapta la schimbarea de mediu.

„Acum au fost scoși din mediul civil”, a declarat Tihomir Kundid, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Croației.

Pentru a reduce temerile familiilor privind presiunea exercitată asupra recruților, oficialii militari au dat asigurări că adaptarea va fi graduală.

„Îi vom familiariza pas cu pas, pentru a nu resimți prea mult stres”, a spus el.

O particularitate remarcată de participanți este faptul că utilizarea telefoanelor mobile nu este restricționată complet în unitățile militare. Recruții pot păstra dispozitivele, însă folosirea lor este interzisă în timpul antrenamentelor și exercițiilor militare.

Programul militar oferă și o componentă financiară considerată atractivă pentru mulți dintre participanți. Recruții care urmează pregătirea militară primesc o indemnizație lunară de aproximativ 1.100 de euro pe durata celor două luni de instruire.

Autoritățile croate au prevăzut și o alternativă pentru persoanele care refuză serviciul militar din motive de conștiință. Aceștia pot opta pentru un serviciu civil, însă durata acestuia este mai mare, iar compensația financiară este semnificativ mai mică.

Oficialii au precizat că doar zece persoane din primul contingent s-au declarat până acum „obiectori de conștiință”. Aceștia vor trebui să efectueze patru luni de serviciu civil, primind mai puțin de jumătate din indemnizația acordată militarilor aflați în instruire.

Programul de pregătire este conceput pentru a acoperi atât elemente clasice de instrucție militară, cât și competențe moderne, adaptate noilor tipuri de conflicte. Potrivit conducerii armatei croate, recruții vor participa la exerciții practice și vor învăța tehnologii militare actuale.

Generalul Tihomir Kundid a descris structura instruirii drept una complexă și adaptată contextului actual. Programul include tehnici militare tradiționale, dar și instruire pentru operarea dronelor, metode de protecție împotriva acestora, precum și introducere în războiul cibernetic și contramăsuri digitale.

Decizia de a reintroduce serviciul militar obligatoriu este legată direct de evoluțiile geopolitice din ultimii ani, susțin oficialii guvernului croat. Autoritățile consideră că mediul de securitate din Europa s-a schimbat semnificativ, ceea ce impune consolidarea capacității de apărare.

Ministrul croat al Apărării, Ivan Anusic, a explicat că situația din regiune nu mai este la fel de stabilă precum în trecut.

„Situația din Croația și din vecinătatea noastră era stabilă. Acum este complet diferită”, a declarat el pentru BBC.

Acesta a făcut referire la evoluțiile geopolitice din ultimii ani și la impactul conflictului din Ucraina asupra întregului continent. „De patru ani asistăm nu doar la agresiunea Rusiei în Ucraina, ci și la acțiunile apropiaților Rusiei în întreaga Europă.”

În același timp, mai multe state din Balcani și din Europa analizează măsuri similare privind serviciul militar. În Slovenia, cel mai mare partid de opoziție promovează ideea reintroducerii recrutării obligatorii înaintea alegerilor parlamentare din această lună.

În Serbia, președintele Aleksandar Vucic a anunțat că serviciul militar obligatoriu ar putea reveni în următoarele 12 luni, în paralel cu o creștere semnificativă a cheltuielilor militare.

Aceste evoluții provoacă însă îngrijorări în alte state din regiune, inclusiv în Kosovo și Bosnia. Serbia și-a exprimat, la rândul său, preocuparea față de noua alianță militară dintre Croația, Kosovo și Albania.

Analistul specializat în Balcani și conflicte internaționale James Ker-Lindsay avertizează că intensificarea activităților militare poate genera tensiuni suplimentare în regiune.

„Orice dezvoltare militară în Balcani face regiunea mult mai puțin sigură, deoarece fiecare o interpretează ca fiind îndreptată împotriva sa”, spune James Ker-Lindsay, analist specializat în Balcani și conflicte internaționale.

În Croația, procesul de recrutare continuă deja cu alte serii planificate până la finalul anului. Autoritățile estimează că aproximativ 4.000 de recruți vor fi instruiți anual în cadrul programului militar reintrodus.

Croația se alătură astfel altor state NATO care au revenit la serviciul militar obligatoriu, printre care se numără Grecia, Turcia, țările scandinave și statele baltice.