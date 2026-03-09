Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunțat luni, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că a fost dat startul înscrierilor pentru tinerii care își doresc să urmeze o carieră militară. Oficialul a subliniat importanța acestui parcurs profesional, evidențiind faptul că armata oferă nu doar stabilitate profesională, ci și un rol esențial în apărarea statului.

„Nu toate profesiile schimbă destine. Unele însă pot apăra o ţară. Sunt profesii care îţi aduc un loc de muncă. Şi sunt profesii care îţi dau un sens. Cariera militară este una dintre ele. Astăzi, 9 martie, au început înscrierile în învăţământul militar”, a transmis ministrul Apărării.

În mesajul său, acesta a făcut apel la tinerii care își doresc să contribuie la siguranța României și să aleagă un drum profesional bazat pe valori precum responsabilitatea, disciplina și spiritul de echipă.

Radu Miruţă a subliniat că, în actualul context internațional, decizia de a urma o carieră militară capătă o semnificație mai profundă decât în trecut. Potrivit acestuia, alegerea de a purta uniforma militară reprezintă un angajament față de valorile fundamentale ale statului și ale societății.

Radu Miruţă apreeciază că „în vremurile pe care le trăim astăzi, alegerea de a servi sub drapelul României nu este doar o opţiune profesională, este o alegere de caracter”.

Declarația vine într-un moment în care securitatea regională și rolul structurilor de apărare sunt tot mai des discutate la nivel european, iar statele investesc tot mai mult în pregătirea resursei umane din domeniul militar.

Ministrul Apărării a povestit, de asemenea, că a vizitat recent Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, una dintre principalele instituții de formare a ofițerilor din Armata României.

Potrivit oficialului, acolo a întâlnit tineri care se pregătesc intens pentru a deveni liderii militari de mâine și care își asumă responsabilitatea de a apăra securitatea țării.

„Armata României înseamnă disciplină, responsabilitate şi camaraderie. Înseamnă oameni care înţeleg că libertatea şi siguranţa nu sunt lucruri garantate, ci lucruri care trebuie apărate în fiecare zi. România are nevoie de tineri curajoşi, serioşi şi dedicaţi. Tineri care să aleagă un drum greu, dar care contează. Dacă simţi că poţi fi unul dintre ei, informează-te şi decide dacă drumul acesta este pentru tine”, a mai transmis ministrul Apărării.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că înscrierile deschise din 9 martie vizează mai multe niveluri de pregătire în sistemul militar. Astfel, tinerii pot opta pentru:

-colegiile naţionale militare

-instituţiile militare şi civile de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor

-învăţământul superior medical pentru subofiţeri sanitari

-învăţământul postliceal militar pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor

Ministrul Apărării a publicat și informații suplimentare privind numărul de locuri disponibile, precum și pașii necesari pentru înscriere, astfel încât tinerii interesați să poată afla condițiile de admitere și calendarul procesului de selecție.

Potrivit reprezentanților ministerului, aceste programe reprezintă principalele căi de acces către o carieră în Armata României, instituție care pregătește anual noi generații de specialiști în domeniul apărării.