Tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani care aleg să se înroleze voluntar vor participa la un program de pregătire militară intensivă de patru luni. Aceștia vor locui în unități militare, vor beneficia de masă și instruire, iar la final vor primi o indemnizație de 27.000 lei brut, aproximativ 15.000 lei net.

După încheierea programului, voluntarii au opțiunea de a rămâne în sistem, cu posibilitatea de a ocupa grad de soldat gradat sau de a urma cursuri pentru a deveni maeștri în domeniu.

„Ne uităm pe o ţeavă aşa şi vedem că nu mai curge nimic pe ea, pentru că de la capătul celălalt al ţevii, din 2007, n-a mai intrat nimic. Deci noi acum am avut o perioadă în care s-a parcurs, cine intrase pe ţeavă, au trecut ani de zile, a traversat ţeava şi acum ne uităm, mai vine ceva? Nu mai vine, pentru că dincolo n-a mai curs nimic. Este o lege care a intrat în vigoare în acest an, cu armată voluntară. Cred că a fost o idee foarte bună şi felicitări cui s-a gândit la ea. Sunt doritori. Anul ăsta este pentru prima oară când vom avea din nou o armată, tineri care vin în armată, dar nu forţaţi, ci voluntar”, a declarat Radu Miruţă.

Ministrul Apărării a subliniat că armata s-a modernizat semnificativ în ultimii ani, iar serviciul militar voluntar oferă siguranță și oportunități pentru cei interesați de o carieră militară sau de purtatul uniformei.

„Avem un program de patru luni care e semnificativ mai mult decât deloc, pentru care oamenii tineri între 18 şi 35 de ani au o pregătire intensivă, stau în unitatea militară, mănâncă în unitatea militară, fac pregătire în unitate militară şi la final primesc… E suma 27.000 de lei brut, probabil pe la 15.000 de lei net. Pentru cele patru luni de cazarmă, de pregătire militară. După aceea ai opţiunea să rămâi în sistem. Avem grad mare de neocupare. Deci dacă vrei să rămâi în sistem, în funcţie de studii, rămâi soldat gradat, poţi să intri la o pregătire de maiştri” , a mai spus ministrul Apărării.

Se estimează că există interes din partea tinerilor, iar Ministerul Apărării se va adapta cererii în funcție de fondurile disponibile și atractivitatea programului. Aceasta marchează reluarea activității de recrutare voluntară după 19 ani, odată cu implementarea noii legi pentru armata voluntară.