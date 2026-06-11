Ministrul Apărării explică sporul de operaționalizare. Este o creștere de salariu pentru toți militarii

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a oferit explicații despre sporul de operaționalizare acordat personalului militar. Potrivit acestuia, măsura nu funcționează ca un spor acordat selectiv, ci reprezintă, în practică, o majorare salarială pentru cei care activează în Armata Română.

Întrebat despre sporul de operaționalizare din Ministerul Apărării și din sistemul de securitate, Radu Miruță a precizat că acesta nu este acordat doar anumitor categorii de personal.

Ministrul interimar a explicat că sporul este primit de toate persoanele care poartă uniforma Armatei Române și poate ajunge până la 30% din salariu.

Potrivit acestuia, măsura a fost gândită inițial pentru a crește atractivitatea carierei militare și pentru a încuraja recrutarea de personal nou în sistem.

Miruță a arătat că procentul este, de regulă, mai avantajos pentru angajații cu venituri mai mici, tocmai pentru a sprijini categoriile salariale aflate la începutul carierei.

Se dă „tuturor oamenilor care poartă uniformă în Armata Română și are o valoare de până la 30%. El a fost gândit ca o creștere a salariului pentru a crește atractivitatea celor care intră în sistem pentru că intervalul ăsta de până la 30% este cu un procent în general mai mare pentru cei cu salariu mai mici”.

El a explicat că denumirea de „spor” a fost păstrată din motive tehnice și administrative, însă consideră că, în realitate, este vorba despre o majorare salarială.

Ministrul a precizat că pentru această sumă se plătesc toate taxele și contribuțiile aferente, la fel ca în cazul salariului de bază.

„Îi se spune spor, ca așa îi s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Eu îi spun cât timp îl primește toată lumea, cât timp se plătesc taxe și toate contribuțiile pentru el, o metodă de a crește salariu, oricum suma pe care militarea Armatei Române o primește și e foarte în regulă”, spune ministrul interimar.

Radu Miruță a făcut referire și la alte sporuri existente în sistemul militar, despre care a spus că sunt acordate doar anumitor angajați.

Acesta a afirmat că unele dintre aceste situații sunt analizate și că există cazuri în care persoane care muncesc mai mult nu beneficiază de anumite sporuri, în timp ce altele le primesc.

Ministrul interimar a declarat că astfel de situații trebuie corectate și că sistemul trebuie să funcționeze pe criterii clare și obiective.

În același timp, el a subliniat că susține ideea acordării unor venituri mai mari militarilor pentru a face cariera militară mai atractivă.

„Și asupra acelor sporuri am și eu niște analize și sunt oameni care în Armata Română muncească mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”.

În opinia lui Radu Miruță, creșterea veniturilor personalului militar reprezintă un instrument necesar pentru atragerea și menținerea personalului în sistemul de apărare.

Acesta a declarat că susține măsurile care contribuie la îmbunătățirea condițiilor financiare ale militarilor și consideră că Armata Română are nevoie de resurse suplimentare pentru a putea recruta și păstra personal calificat.