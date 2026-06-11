Ministrul Apărării explică sporul de operaționalizare. Este o creștere de salariu pentru toți militarii
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Radu Miruță
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a oferit explicații despre sporul de operaționalizare acordat personalului militar. Potrivit acestuia, măsura nu funcționează ca un spor acordat selectiv, ci reprezintă, în practică, o majorare salarială pentru cei care activează în Armata Română.
Radu Miruță spune că sporul este acordat tuturor militarilor
Întrebat despre sporul de operaționalizare din Ministerul Apărării și din sistemul de securitate, Radu Miruță a precizat că acesta nu este acordat doar anumitor categorii de personal.
Ministrul interimar a explicat că sporul este primit de toate persoanele care poartă uniforma Armatei Române și poate ajunge până la 30% din salariu.
Potrivit acestuia, măsura a fost gândită inițial pentru a crește atractivitatea carierei militare și pentru a încuraja recrutarea de personal nou în sistem.
Miruță a arătat că procentul este, de regulă, mai avantajos pentru angajații cu venituri mai mici, tocmai pentru a sprijini categoriile salariale aflate la începutul carierei.
Se dă „tuturor oamenilor care poartă uniformă în Armata Română și are o valoare de până la 30%. El a fost gândit ca o creștere a salariului pentru a crește atractivitatea celor care intră în sistem pentru că intervalul ăsta de până la 30% este cu un procent în general mai mare pentru cei cu salariu mai mici”.
El a explicat că denumirea de „spor” a fost păstrată din motive tehnice și administrative, însă consideră că, în realitate, este vorba despre o majorare salarială.
Ministrul a precizat că pentru această sumă se plătesc toate taxele și contribuțiile aferente, la fel ca în cazul salariului de bază.
„Îi se spune spor, ca așa îi s-a găsit metoda tehnică la vremea respectivă. Eu îi spun cât timp îl primește toată lumea, cât timp se plătesc taxe și toate contribuțiile pentru el, o metodă de a crește salariu, oricum suma pe care militarea Armatei Române o primește și e foarte în regulă”, spune ministrul interimar.
Ministerul analizează și sporurile acordate selectiv
Radu Miruță a făcut referire și la alte sporuri existente în sistemul militar, despre care a spus că sunt acordate doar anumitor angajați.
Acesta a afirmat că unele dintre aceste situații sunt analizate și că există cazuri în care persoane care muncesc mai mult nu beneficiază de anumite sporuri, în timp ce altele le primesc.
Ministrul interimar a declarat că astfel de situații trebuie corectate și că sistemul trebuie să funcționeze pe criterii clare și obiective.
În același timp, el a subliniat că susține ideea acordării unor venituri mai mari militarilor pentru a face cariera militară mai atractivă.
„Și asupra acelor sporuri am și eu niște analize și sunt oameni care în Armata Română muncească mai mult și nu au aceste sporuri, doar pentru că sunt prieteni cu unii și cu alții, între ghilimele prieteni, și sunt alții care au aceste sporuri pentru că sunt prieteni fără ghilimele. Asta trebuie oprit”.
Armata Română are nevoie de personal, spune ministrul
În opinia lui Radu Miruță, creșterea veniturilor personalului militar reprezintă un instrument necesar pentru atragerea și menținerea personalului în sistemul de apărare.
Acesta a declarat că susține măsurile care contribuie la îmbunătățirea condițiilor financiare ale militarilor și consideră că Armata Română are nevoie de resurse suplimentare pentru a putea recruta și păstra personal calificat.
„Ideea că Armata Română are nevoie de mai mulți bani pentru militar ca să-i încurajeze să vină în domeniu nu e un lucru rău și o susțin cu toată puterea mea”, a mai completat Miruță.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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