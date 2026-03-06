Serviciul militar a devenit din nou obligatoriu în Croația după 17 ani, ca parte a unei strategii mai largi a ţării pentru a face faţă problemelor de securitate în Europa şi Balcanii Occidentali. Lunea viitoare, 800 de tineri din întreaga Croaţie vor începe un program de instruire militară de bază care durează două luni.

În octombrie 2025, Croaţia şi-a schimbat legislaţia în domeniul apărării, urmând exemplul altor state europene, mai ales în contextul tensiunilor cu Rusia. Chiar dacă decizia a stârnit iniţial controverse, mai mult de jumătate dintre recruţi sunt voluntari, iar 10% dintre aceştia sunt femei. Doar zece persoane au cerut să facă serviciul civil din motive de conştiinţă, ceea ce reprezintă cea mai mică proporţie din Europa, potrivit unor cercetători.

Guvernul de la Zagreb vrea să recruteze anual 4000 de tineri, începând cu 2026. Recruţii vor învăţa abilităţi de bază pentru supravieţuire, autoapărare, acordarea primului ajutor şi controlul dronelor în timp real. Programul oferă şi beneficii, precum o soldă lunară de 1100 de euro, recunoaşterea vechimii în muncă şi prioritate la angajările în sectorul public.

Astfel, Croaţia devine a zecea ţară din NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu, alături de Grecia, Turcia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca, Estonia, Letonia şi Lituania.

Aderarea la armata croată oferă avantaje semnificative. Veți face parte dintr-un sistem modern care oferă condiții bune de muncă și de viață, pune accent pe dezvoltarea profesională și investește în pregătirea și potențialul angajaților.

Pentru a fi admis ca soldat activ, trebuie să fiți cetățean croat, să aveți până în 30 de ani la momentul intrării în serviciu, să fi finalizat cu succes instruirea militară, să treceți testul de aptitudine fizică și testul de competență în limbi străine, să aveți cazierul curat și să fiți într-o stare fizică bună.

Pentru a deveni ofițer activ, cerințele sunt asemănătoare: cetățenie croată, vârsta până în 30 de ani, studii universitare sau superioare corespunzătoare funcției, experiență militară, cazier curat și sănătate fizică bună.

Toate informațiile despre cum să te înscrii și să participi la procesul de selecție pentru Forțele Armate ale Croației se găsesc pe site-ul oficial al Centrului de Management al Personalului (CMP). Acolo sunt detalii despre pașii de urmat și documentele necesare.

Pentru orice informații despre procedura de selecție, puteți suna la +385 (1)3784 812 sau +385 (1)3784 813, trimite e-mail la prijam_dvs@morh.hr sau contacta departamentele regionale și cele pentru afaceri de apărare. Toate detaliile complete sunt disponibile și pe site-ul oficial al CMP.