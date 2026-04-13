Belgia a atras peste 3.000 de tineri de 17 ani într-un program de serviciu militar voluntar și plătit, după o campanie națională de recrutare. Inițiativa oferă cel puțin 2.000 de euro net pe lună, iar rezultatele au fost peste așteptările autorităților.

Belgia a avut un mare succes cu acest program, deoarece peste 3.000 de tineri s-au înscris după ce Guvernul de la Bruxelles a trimis, la finalul anului trecut, scrisori către aproximativ 150.000 de fete și băieți de 17 ani. Autoritățile belgiene au anunțat că au fost 3.248 de înscrieri pentru un serviciu militar de un an și au considerat rezultatul un succes important.

Deși participarea este voluntară, serviciul militar este plătit cu cel puțin 2.000 de euro net pe lună. Ministrul Apărării din Belgia, Theo Francken, a anunțat pe rețelele sociale că rezultatele sunt foarte bune. El a precizat că s-au înregistrat 3.248 de înscrieri și că așteaptă cu interes începerea pregătirii primilor recruți în luna august.

„3.248 de înscrieri pentru serviciul militar de un an! Succes răsunător! Succes răsunător! 3.248 de înscrieri pentru serviciul militar de un an. Aștept cu nerăbdare începerea pregătirii primilor recruți în august”, a scris Francken.

Guvernul de la Bruxelles vrea să aleagă dintre candidați un prim grup de aproximativ 500 de tineri care vor începe pregătirea plătită în august, ca să devină rezerviști ai armatei în 2026. Aceștia vor putea alege dacă merg la forțele aeriene, terestre sau navale.

După încheierea înscrierilor, cei peste 3.000 de candidați vor trebui să dea teste tehnice, fizice și de inteligență. În urma acestor teste, vor fi aleși doar aproximativ 500 pentru primul an de serviciu voluntar. Francken a spus că pregătirea va începe în august, 1.608 candidați sunt din zona vorbitoare de neerlandeză, iar 1.644 din zona francofonă.

Aproximativ o cincime dintre participanți sunt femei, conform presei belgiene care citează Ministerul Apărării. La finalul anului de pregătire, participanții vor putea decide dacă rămân în rezervă, în timp ce își continuă studiile sau lucrează într-un domeniu civil. În acest caz, ei vor trebui să fie disponibili câteva zile pe an pentru armată sau pentru misiuni temporare. Ei pot renunța complet sau pot alege să intre în armata activă.