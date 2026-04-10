SUA analizează o modificare importantă a modului în care tinerii sunt înregistrați în sistemul de evidență pentru serviciul militar selectiv. Propunerea prevede trecerea de la înregistrarea individuală la un sistem automatizat, în care datele tinerilor sunt introduse direct în baza de date guvernamentală.

Deși autoritățile susțin că schimbarea are scop administrativ și economic, subiectul a generat dezbateri publice intense și îngrijorări legate de o posibilă revenire la recrutarea obligatorie în situații de criză.

Conform propunerii aflate în analiză, bărbații ar urma să fie înscriși automat în sistemul de evidență al serviciului militar la împlinirea vârstei de 18 ani.

În prezent, legislația din SUA îi obligă majoritatea bărbaților cu vârste între 18 și 25 de ani să se înregistreze manual în sistemul de recrutare.

Noua măsură ar elimina această responsabilitate individuală și ar transfera procesul către instituțiile federale, care ar utiliza baze de date existente pentru înscriere automată.

Procesul este administrat de Selective Service System, instituția responsabilă cu evidența persoanelor eligibile pentru serviciul militar în caz de mobilizare.

Aceasta susține că automatizarea ar simplifica procedurile administrative și ar reduce costurile legate de informarea și notificarea cetățenilor.

Autoritățile și susținătorii reformei invocă mai multe argumente principale:

reducerea costurilor administrative anuale

eliminarea erorilor de înregistrare voluntară

creșterea gradului de conformare

eficientizarea procesului de colectare a datelor

În plus, oficialii consideră că digitalizarea sistemului ar permite o gestionare mai rapidă și mai precisă a evidenței naționale pentru mobilizare.

Măsura nu este încă implementată. Ea se află într-un proces de revizuire administrativă și trebuie aprobată complet înainte de a deveni lege funcțională.

Propunerea a fost inclusă într-un pachet legislativ privind apărarea, aprobat anterior de Congresul Statelor Unite ale Americii (SUA), dar implementarea depinde de pașii finali de reglementare.

Deși oficialii afirmă că nu există planuri pentru reinstaurarea conscripției, schimbarea a alimentat discuții publice privind posibilitatea unei mobilizări în caz de conflict major.

Contextul geopolitic tensionat și declarațiile politice privind menținerea „opțiunilor deschise” au amplificat aceste îngrijorări în rândul populației.

Ultima perioadă de recrutare obligatorie în SUA a avut loc în 1973, la finalul războiului din Vietnam. Ulterior, armata americană a trecut la un model bazat exclusiv pe voluntariat.

În 1980, sistemul de evidență pentru serviciul selectiv a fost reactivat ca mecanism de rezervă în caz de mobilizare.

Datele oficiale indică o rată de conformare de aproximativ 81% în ultimul an analizat, ceea ce reprezintă o scădere față de perioadele anterioare.

Nerespectarea obligației de înregistrare poate atrage consecințe administrative semnificative, inclusiv: