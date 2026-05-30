Femeile ar putea fi chemate obligatoriu în armată. Decizie analizată la nivel național. Unde s-ar putea aplica măsura

Estonia analizează posibilitatea introducerii serviciului militar obligatoriu pentru femei, în contextul unei scăderi semnificative a natalității masculine și al dificultăților tot mai mari de a susține efectivele armate planificate pentru următoarele decenii.

Autoritățile estone avertizează că evoluția demografică ar putea afecta direct capacitatea țării de a-și menține modelul actual de apărare bazat pe conscripție masculină. Potrivit Anu Rannaveski, șefa Agenției Estone pentru Resurse de Apărare, tendințele actuale indică un risc real ca, până în jurul anului 2040, Estonia să nu mai poată acoperi obiectivul anual de aproximativ 4.100 de recruți prevăzut în planurile naționale de apărare.

Declinul este semnificativ comparativ cu generațiile anterioare, când se nășteau anual până la 15.000 de băieți. În prezent, numărul acestora a scăzut la aproximativ 4.000–5.000, ceea ce reduce drastic baza de selecție pentru serviciul militar obligatoriu.

În prezent, Estonia aplică serviciul militar obligatoriu exclusiv pentru bărbați, în timp ce femeile pot participa voluntar la forțele armate. Totuși, oficialii din domeniul apărării iau în calcul extinderea sistemului la întreaga populație eligibilă.

Anu Rannaveski a declarat că evoluțiile demografice impun o regândire a modelului actual, sugerând că introducerea conscripției pentru femei ar putea deveni inevitabilă în viitorul apropiat. În viziunea sa, serviciul militar ar trebui să reflecte principiul responsabilității colective față de apărarea națională.

Estonia, stat membru NATO situat pe flancul estic al alianței și vecin direct cu Federația Rusă, și-a consolidat semnificativ politica de apărare după escaladarea conflictului din Ucraina în 2022. Creșterea tensiunilor de securitate în regiunea baltică determină guvernul de la Tallinn să își adapteze permanent strategiile de mobilizare militară și reziliență națională.

În acest context, menținerea unei armate pregătite devine o prioritate strategică, iar capacitatea de recrutare reprezintă un element central al planificării pe termen lung.

Mai multe state europene au început deja tranziția către sisteme de recrutare militară care includ femeile în mod egal:

Norvegia a devenit în 2015 primul stat NATO care a introdus conscripția de gen neutru.

a devenit în 2015 primul stat NATO care a introdus conscripția de gen neutru. Suedia a urmat în 2017 cu un model similar.

a urmat în 2017 cu un model similar. Danemarca a început recent integrarea femeilor în sistemul de recrutare obligatorie.

a început recent integrarea femeilor în sistemul de recrutare obligatorie. Letonia ia în considerare extinderea serviciului militar obligatoriu la femei începând cu 2028.

ia în considerare extinderea serviciului militar obligatoriu la femei începând cu 2028. Polonia înregistrează o creștere constantă a participării femeilor în armată, acestea reprezentând aproximativ 17% din efective, deși serviciul rămâne voluntar pentru ele.

Situația din Estonia reflectă o tendință mai amplă în Europa: impactul declinului demografic asupra capacității de apărare și necesitatea adaptării sistemelor de recrutare militară. Pe măsură ce populațiile îmbătrânesc și natalitatea scade, tot mai multe state iau în calcul extinderea bazei de recrutare pentru a-și menține securitatea națională.

Introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei în Estonia rămâne, deocamdată, o opțiune strategică în analiză, însă oficialii recunosc că aceasta ar putea deveni o realitate în următoarele decenii.