După ce NATO a anunțat interceptarea unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre teritoriul Turciei, stat membru al Alianței, reprezentantul României la NATO a subliniat importanța infrastructurii de apărare construită în ultimii ani în Europa.

Dan Neculaescu a transmis că sistemul antirachetă al NATO și-a demonstrat eficiența în contextul actualelor tensiuni regionale.

„Sistemul de apărare antirachetă balistică (BMD – n.r.) și-a dovedit eficacitatea. Baza Aegis Ashore din Deveselu, România, împreună cu radarul din Turcia, baza din Polonia și navele americane Aegis BMD, formează un sistem robust de apărare pe mai multe niveluri. Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului în Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă. Acum cincisprezece ani, unii susțineau că Iranul nu avea capacitatea de a amenința zona euro-atlantică cu astfel de rachete. Evenimentele recente au demonstrat clar contrariul”, a scris ambasadorul Dan Neculaescu vineri, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Diplomatul român a subliniat că rolul sistemului de apărare antirachetă este strict defensiv și are o importanță majoră pentru securitatea colectivă a statelor aliate.

„Sistemul BMD al NATO rămâne pur defensiv și esențial pentru securitatea colectivă. Contribuția României consolidează întreaga Alianță”, a mai precizat acesta.

În același context, un purtător de cuvânt al NATO a confirmat că Alianța a luat măsuri suplimentare pentru consolidarea apărării împotriva rachetelor balistice.

„Pot confirma că ieri, pe lângă interceptarea cu succes de către NATO a unei rachete balistice din Iran care viza Turcia, fapt anunțat în premieră de această țară, NATO și-a întărit poziția de apărare împotriva rachetelor balistice la nivelul întregii Alianțe”, a declarat col. Martin L. O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Suprem al Puterilor Aliate din Europa.

Potrivit oficialului NATO, măsura a fost luată rapid, în urma unei recomandări formulate de comandantul Comandamentului Aerian al NATO.

„Această măsură imediată a fost luată de comandantul Comandamentului Aerian al NATO, care a recomandat în continuare menținerea poziției de apărare împotriva rachetelor balistice a NATO la acest nivel ridicat până când amenințarea reprezentată de atacurile nediscriminatorii continue ale Iranului în regiune va dispărea. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa a fost de acord cu această recomandare, iar problema a fost discutată astăzi în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, unde aliații și-au exprimat sprijinul ferm și unanim pentru această măsură sensibilă. În plus, aliații și-au exprimat mulțumirile pentru răspunsul imediat și potențial salvator al comandantului suprem al forțelor aliate din Europa și al Cartierului General Suprem al Forțelor Aliate din Europa și au condamnat din nou atacul Iranului asupra Turciei”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Acesta a adăugat că detaliile operaționale nu pot fi făcute publice din motive de securitate.

„Deși nu pot intra în detalii cu privire la această schimbare de poziție din motive de securitate operațională, ajustarea îi oferă Comandantului Suprem Aliat al Europei exact ceea ce are nevoie pentru a apăra Alianța în baza amenințării actuale, iar el o va apăra! Așa cum a văzut ieri întreaga lume, NATO a executat perfect procedurile sale de apărare împotriva rachetelor balistice. În mai puțin de 10 minute, membrii NATO au identificat o amenințare la adresa aliaților, o rachetă balistică, au confirmat traiectoria acesteia, au alertat sistemele de apărare antirachetă terestre și maritime și au lansat un interceptor pentru a neutraliza amenințarea și a proteja teritoriul și populația noastră. Aceasta este adevărata forță!”, a mai afirmat col. Martin L. O’Donnell.

Ministerul Apărării din Turcia a confirmat că o rachetă balistică lansată din Iran și detectată după ce a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO dislocate în estul Mării Mediterane.

Potrivit unor oficiali citați de publicația americană Wall Street Journal, interceptarea ar fi fost realizată de forțele americane pentru a proteja o bază militară turcă importantă, Incirlik, unde sunt staționate și trupe ale Statelor Unite.

Anterior, autoritățile de la Ankara au anunțat că sistemele NATO au neutralizat racheta înainte ca aceasta să ajungă în spațiul aerian turc.

Alianța Nord-Atlantică a condamnat atacul asupra Turciei, stat membru NATO, reiterând angajamentul pentru apărarea colectivă a teritoriului statelor membre.