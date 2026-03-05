Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul întâlnirii cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Șeful statului a explicat că, deși situația din Orientul Mijlociu este atent urmărită de autorități, nu există deocamdată motive pentru convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). În același timp, structurile militare și tehnice analizează evoluțiile din regiune.

„Legat de situatia din Orientul Mijlociu, nu am convocat CSAT si nu vom convoca, atat timp cat nu exista un pericol imediat direct pentru Romania. Dar structurile militare tehnice lucreaza. Prioritatea pentru noi e sa ne asiguram ca cetatenii prinsi in regiune pot sa revina acasa, adica vreo 5000 de romani. Cei care sunt mai vulnerabili incep sa fie adusi pe cheltuiala statului roman, celor din alte categorii vin pe cheltuiala lor. Ca un comentariu, nu o sa plagem Republica Islamica Iran. Nu e vorba de iranieni, ci de un regim care a sponsorizat terorismul in regiune, si-a terorizat propriul popor si nu a fost rezonabil pentru a coopera in problema acordurilor nucleare, de aceea a fost sanctionat de UE„, a afirmat preşedintele României.

Potrivit șefului statului, prioritatea autorităților române este repatrierea cetățenilor care se află în Orientul Mijlociu și care nu pot părăsi zona din cauza închiderii spațiului aerian.

Nicușor Dan a precizat că persoanele considerate vulnerabile sunt aduse în țară pe cheltuiala statului român, în timp ce ceilalți cetățeni își acoperă costurile de repatriere.

În cadrul aceleiași conferințe, președintele României a comentat și propunerea Franței privind posibilitatea extinderii unei umbrele nucleare europene.

Nicușor Dan a subliniat că România este deja protejată prin sistemul de descurajare nucleară al NATO.

„În primul rând, România, ca toate țările NATO, sunt sub umbrela nucleară NATO oferită de SUA. Ca țară membră NATO, România este parte la deciziile cu componentă nucleară care se iau în cadrul alianței, deci România este acoperită pe parte de componentă nucleară. în relația cu Franța noi avem un parteneriat strategic, care este pe mai multe paliere și mă opresc aici”, a spus Dan.

Întrebat despre eventuale riscuri pentru baza militară de la Deveselu, care găzduiește scutul antirachetă NATO, președintele României a declarat că nu există motive de îngrijorare pentru România.