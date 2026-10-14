Caloriferele nu încălzesc suficient? Metoda simplă care te ajută să îndepărtezi praful ascuns

Un obiect pe care multe persoane îl au deja poate fi de ajutor la curățarea caloriferelor și la îndepărtarea prafului din zonele greu accesibile. Folosit corect, uscătorul de păr poate contribui la eliminarea depunerilor acumulate în spatele și între elementele radiatorului, ca parte a unei operațiuni mai ample de curățare.

Pe măsură ce temperaturile scad și încălzirea locuințelor devine o prioritate, întreținerea caloriferelor capătă o importanță deosebită. Dacă încăperile nu ajung la temperatura dorită, curățarea radiatoarelor poate fi unul dintre pașii utili pentru menținerea acestora în stare bună de funcționare.

Praful și murdăria se acumulează treptat pe suprafața caloriferelor și în spațiile înguste dintre elementele acestora. Atunci când sistemul de încălzire este pornit, circulația aerului din cameră favorizează deplasarea particulelor către radiator, unde acestea se pot depune și pot deveni mai dificil de îndepărtat în timp.

Aerul cald se ridică, în timp ce aerul rece coboară, iar această mișcare continuă contribuie la antrenarea prafului din încăpere. O parte dintre particule ajung în spatele caloriferului sau se adună între elementele sale, în zone în care curățarea obișnuită nu este întotdeauna suficientă.

Depunerile pot afecta circulația aerului în jurul radiatorului și pot îngreuna întreținerea acestuia. Din acest motiv, ștergerea regulată a suprafețelor și îndepărtarea prafului din zonele greu accesibile sunt recomandate pentru păstrarea caloriferelor curate. O frecvență de aproximativ o dată pe lună poate ajuta la limitarea acumulărilor.

Întreținerea necorespunzătoare poate contribui la reducerea confortului termic, mai ales atunci când caloriferele sunt acoperite de praf și murdărie. Totuși, facturile la energie și capacitatea unui radiator de a încălzi eficient o cameră depind și de alți factori, precum reglarea instalației, izolarea locuinței și funcționarea sistemului de încălzire.

Specialiștii de la Trads Cast Iron Radiators au prezentat o metodă simplă pentru îndepărtarea prafului acumulat în interiorul și în spatele caloriferelor. Potrivit informațiilor relatate de publicația Mirror, această tehnică presupune folosirea unui uscător de păr, un aparat disponibil în multe locuințe.

Reprezentanții companiei au explicat că aparatul poate ajuta la îndepărtarea prafului din spațiile în care accesul este dificil, inclusiv la radiatoarele cu mai multe coloane.

„Da, puteți folosi un uscător de păr pentru a scoate praful din interior și din spatele caloriferului. Este util și cu caloriferele tip coloană, cum ar fi modelele noastre din fontă.”

Aceștia au precizat că utilizarea uscătorului de păr trebuie integrată într-o metodă de curățare mai amplă, deoarece o parte din praful desprins poate rămâne deasupra radiatorului, între coloane sau în spatele acestuia.

„Acest lucru te va ajuta ca parte a unei metode de curățare mai ample, deoarece vei avea mult praf rămas deasupra, între coloane și în spatele caloriferului. Uscătorul de păr va sufla praful în aer sau pe podea, așa că ai pregătit și aspiratorul.”

Uscătorul de păr poate fi util pentru desprinderea particulelor din spațiile înguste, însă este important ca aparatul să fie folosit la o temperatură scăzută sau pe setarea de aer rece. Jetul de aer poate împrăștia praful în încăpere, motiv pentru care protejarea podelei și folosirea aspiratorului sunt măsuri utile pentru limitarea murdăriei.

Pentru această operațiune sunt necesare câteva obiecte obișnuite, care permit îndepărtarea prafului și curățarea suprafețelor fără a deteriora radiatorul.

Lista include: un uscător de păr; un aspirator; o perie lungă pentru curățare sau o perie de praf; o găleată cu apă caldă și detergent de vase; un prosop sau un cearșaf vechi; un burete și o cârpă curată.

Înainte de a începe, încălzirea trebuie oprită, iar caloriferul trebuie lăsat să se răcească. Un radiator fierbinte poate provoca arsuri, iar curenții de aer din jurul acestuia pot favoriza deplasarea prafului în timpul curățării.

Primul pas constă în ștergerea suprafeței exterioare cu un burete umed și aspirarea prafului de pe podea, în special din zona aflată sub calorifer. Această etapă ajută la îndepărtarea murdăriei vizibile înainte de curățarea spațiilor mai greu accesibile.

După curățarea suprafeței exterioare, așază un prosop sau un cearșaf vechi sub calorifer. Acesta va colecta o parte dintre particulele desprinse în timpul operațiunii și va proteja podeaua.

Folosește apoi peria lungă pentru a îndepărta cât mai mult praf din spatele radiatorului. Acordă atenție deosebită canelurilor și spațiilor dintre coloane, unde murdăria se poate acumula fără să fie ușor observată. Îndepărtarea manuală a unei părți din depuneri reduce cantitatea de praf care va fi dispersată ulterior de jetul de aer.

Următorul pas este folosirea uscătorului de păr, setat la temperatură scăzută sau pe aer rece. Îndreaptă duza astfel încât jetul să desprindă praful din partea din spate și din spațiile dintre elementele radiatorului, orientându-l în jos, către prosopul așezat pe podea.

Este important să nu folosești setarea fierbinte și să eviți împrăștierea prafului în întreaga cameră. După această etapă, aspiră particulele căzute pe podea și verifică dacă au rămas depuneri în spatele caloriferului sau între coloane.

După îndepărtarea prafului, poți trece la curățarea umedă a suprafeței. Adaugă o cantitate mică de detergent de vase într-o găleată cu apă caldă și folosește un burete sau o cârpă pentru a șterge radiatorul.

Curăță cu atenție toate suprafețele accesibile și nu omite pereții din apropiere, deoarece particulele de praf se pot depune și pe aceștia. Dacă observi urme de murdărie în zonele înguste, folosește o perie potrivită pentru a ajunge la ele, fără să forțezi elementele radiatorului.

La final, șterge caloriferul cu o cârpă uscată și lasă-l să se usuce complet înainte de a reporni încălzirea. Îndepărtarea umezelii este importantă pentru limitarea riscului de apariție a ruginii, în special în zonele în care finisajul suprafeței este deteriorat.

Curățarea periodică permite menținerea radiatorului fără acumulări importante de praf și contribuie la întreținerea corespunzătoare a sistemului de încălzire. Dacă, după curățare, caloriferul nu încălzește suficient sau prezintă diferențe mari de temperatură între zonele sale, poate fi necesară verificarea instalației de către un specialist.