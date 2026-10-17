Condensul de pe geamuri poate fi mai mult decât o neplăcere în sezonul rece. Când ar trebui să îți faci griji pentru umezeala din casă

Picăturile de apă care apar pe ferestre în fiecare dimineață reprezintă un fenomen frecvent în sezonul rece. Totuși, atunci când situația se repetă constant, poate indica un nivel ridicat de umiditate în locuință. De cele mai multe ori, cauza este condensul, care se formează atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafața rece a geamului. Fenomenul nu indică automat un defect al ferestrelor, însă umezeala persistentă nu ar trebui ignorată.

Condensul apare atunci când vaporii de apă din aer se transformă în picături la contactul cu o suprafață rece. În timpul nopții, temperatura sticlei poate scădea suficient pentru ca umezeala din aerul interior să se depună pe ferestre.

Fenomenul este adesea mai vizibil în dormitoare. Pe parcursul nopții, respirația persoanelor care dorm în încăpere contribuie la creșterea umidității. Dacă aerul nu este schimbat suficient de des, vaporii se pot acumula și pot favoriza apariția picăturilor pe geamuri.

Există și alte surse obișnuite de umiditate în locuință. Gătitul, dușurile fierbinți și uscarea rufelor în interior eliberează vapori de apă. În lipsa unei aerisiri eficiente, aceștia rămân în încăperi și contribuie la formarea condensului.

O cantitate redusă de apă pe suprafața interioară a ferestrei, care dispare după aerisire sau după încălzirea camerei, nu indică neapărat o problemă serioasă.

Situația trebuie însă urmărită atunci când geamurile sunt ude aproape în fiecare dimineață, apa se scurge pe pervaz sau umezeala rămâne mult timp pe sticlă.

Repetarea fenomenului poate semnala că umiditatea din locuință este prea mare ori că aerisirea nu este suficientă pentru eliminarea vaporilor produși în timpul activităților zilnice.

Prin urmare, este important să fie urmărită frecvența cu care apare condensul și să fie identificate eventualele surse de umezeală din interiorul locuinței.

Una dintre principalele probleme asociate cu umezeala persistentă este apariția mucegaiului. Atunci când apa se acumulează frecvent în jurul ferestrelor sau pe suprafețele reci, anumite zone ale locuinței pot rămâne umede pentru perioade îndelungate.

Primele semne pot apărea în apropierea ramelor ferestrelor, în colțurile camerelor sau în locurile în care aerul circulă mai greu.

Printre indiciile care ar trebui să atragă atenția se numără:

petele negre sau închise la culoare de pe pereți;

mirosul persistent de umezeală;

vopseaua care începe să se umfle sau să se desprindă;

tapetul care se dezlipește;

apa care se acumulează frecvent pe pervazuri.

Dacă apar astfel de semne, este important să fie identificată sursa umezelii, nu doar să fie îndepărtate picăturile de pe geam. Ștergerea apei poate elimina temporar urmele vizibile, dar nu rezolvă cauza care favorizează acumularea umidității.

Câteva măsuri simple pot contribui la diminuarea umidității și la prevenirea acumulării apei pe ferestre. Aerisirea regulată este unul dintre cei mai importanți pași. Deschiderea ferestrelor ajută la schimbarea aerului din încăperi, în special după activitățile care produc cantități mari de vapori. Schimbarea aerului poate contribui la reducerea umezelii acumulate în interior.

După duș, este recomandată folosirea ventilatorului de evacuare din baie, dacă locuința dispune de unul. În bucătărie, eliminarea aburului produs în timpul gătitului poate reduce cantitatea de umezeală care ajunge în restul casei.

De asemenea, uscarea hainelor în interior ar trebui evitată atunci când spațiul nu poate fi aerisit corespunzător. Dacă rufele sunt puse la uscat într-o cameră, apa evaporată din țesături ajunge în aer și poate accentua condensul de pe ferestre.

O altă măsură utilă este ștergerea picăturilor de pe sticlă și de pe pervaz. În acest fel, apa nu rămâne mult timp în contact cu suprafețele din jurul ferestrei, unde umezeala persistentă poate favoriza deteriorarea materialelor.

Atunci când condensul reapare frecvent, un higrometru poate ajuta la măsurarea umidității relative din locuință. Dispozitivul oferă o imagine mai clară asupra condițiilor din interior și poate indica dacă este necesară îmbunătățirea aerisirii.

Dacă geamurile continuă să fie ude în ciuda măsurilor luate sau dacă apar pete de mucegai și deteriorări ale pereților, problema ar trebui investigată mai atent.

Condensul ocazional nu înseamnă automat că ferestrele sunt defecte. În schimb, picăturile care apar zilnic, umezeala persistentă și semnele de mucegai pot indica o problemă de umiditate care necesită atenție. Identificarea cauzei și reducerea umezelii din locuință sunt importante pentru a preveni deteriorarea suprafețelor din jurul ferestrelor.